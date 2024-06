Tras la gira por EEUU, Milei y Caputo expondrán ante empresarios en la décima edición del evento solidario Latam Economic Forum

La edición pasada del Latam Economic Forum tuvo lugar en septiembre en el Alvear Palace (Adrián Escandar)

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo serán los oradores principales del 10° Latam Economic Forum que tendrá lugar este miércoles, un tradicional evento empresario que se realiza a beneficio y en el que se suelen abordar con economistas, analistas políticos y funcionarios públicos los grandes temas de discusión de la actualidad.

El encuentro es organizado por la consultora Research for Traders junto con Scitus Finances. Este año la consigna será “Dónde estamos hacia dónde vamos”, contará con la presencia, ademas de Milei y Caputo, del analista político y ex presidente del Banco Provincia Gustavo Marangoni, la escritora catalana Pilar Rahola, el economista Ricardo Arriazu, el analista económico Damián Di Pace, el director ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki, y especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, Darío Epstein.

Se esperan los discursos del presidente y el ministro para conocer los próximos pasos del plan económico y del programa de gobierno, en medio del tratamiento de la Ley de Bases en el Senado y tras la gira del mandatario por los Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con CEOs de grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley.

El año pasado, la novena edición del Latam Economic Forum se había realizado en el Alvear Palace -este año será en Parque Norte- y también había contado con la presencia de Javier Milei, en ese entonces reciente ganador de las elecciones primarias de agosto y quien acudió al evento con algunos de quienes luego serían funcionarios de su gabinete, como la ahora canciller Diana Mondino.

En aquella exposición, Milei hizo una larga disertación sobre el origen del dinero y de su idea de por qué la dolarización iba a realizarse “a precio de mercado, hoy sería a 730 pesos″. En aquel momento aún gravitaba en el círculo de Milei el economista Emilio Ocampo, impulsor de un modelo de dolarización que implicaba la toma de deuda en el exterior garantizado por activos argentinos, una idea que luego, más cerca de la llegada del líder libertario a la Casa Rosada, fue desechada.

“El Latam Economic Forum busca generar un espacio de reflexión y análisis sobre temas económicos y políticos de actualidad y principalmente como vehículo de lograr impacto social a través de lo recaudado en cada edición. Tanto los oradores, generalmente políticos, economistas, analistas, periodistas y otros referentes, son ad honorem”, indicaron desde la organización.

Javier Milei ya había sido el orador principal de la edición anterior del Latam Economic Forum, en esa ocasión como candidato presidencial. REUTERS

“Fundación de Acción Social Jabad es co-organizadora del evento y destina lo recaudado a financiar parte de sus proyectos, cuyo objetivo es brindar ayuda social a la población más vulnerable de la comunidad judía en Argentina. En cada edición, se selecciona a otra organización con fines sociales para sumarse como beneficiaria: este año participa nuevamente la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, que colabora de manera activa desde 1956 con la misión de generar y administrar fondos para mejorar la atención de las niñas, niños, adolescentes y sus familias como así también para dar respuesta a las necesidades médicas y al avance tecnológico en la atención pediátrica y progreso permanente del Hospital”, detallaron, en un comunicado.

“Es verdaderamente sorprendente darnos cuenta que esta es la décima edición de este foro a total beneficio. Todavía recordamos cuando Darío Epstein dijo, con total convicción: ‘Yo puedo hacer algo’. Lo que primero fue un sueño, se transformó en idea, luego en proyecto y finalmente en un hecho concreto de pura adrenalina solidaria. En todos estos años cientos de personas se vieron beneficiadas con semejante evento”, expresó el director de la Oficina de Desarrollo de Jabad Argentina, Alejandro Altman.

“El mundo empresarial tiene más fe que hace un año atrás, pero no llegó la lluvia de inversiones que necesita el país para crecer al 4 o 5 por ciento anual” (Neffa)

Gustavo Neffa, director de Research for Traders, dijo recientemente a Infobae en una entrevista que “la actividad estaría tocando su piso con un rebote, que no será en forma de V, pero se observará a partir del tercer trimestre”. Además, consideró que la desaceleración inflacionaria “es uno de los grandes triunfos de Milei” y que “la acumulación de reservas que mejoró mucho y del lado de los pasivos es muy importante el tema de la reducción de los pases”.

Sobre las perspectivas de inversión por parte del sector privado, Neffa aseguró que “el mundo empresarial tiene más fe que hace un año atrás, pero no llegó la lluvia de inversiones que necesita el país para crecer al 4 o 5 por ciento anual para acumular reservas, amortizar el pago de intereses y ordenar la microeconomía”.

“Aunque se registre una apreciación cambiaria de corto plazo, está acompañada por fundamentos macro. Además, a diferencia de aquel momento, hay restricciones para el movimiento de capitales. Los inversores de afuera ven al país con mejores ojos, pero siguen con un pie afuera. Te dicen: primero arreglen el lío y después entramos”, planteó el economista, y concluyó afirmando que “la dolarización quedó congelada hasta que se estabilicen los precios”.

La agenda del evento se inicia con la acreditación y desayuno a las 8:30 horas, seguida por la “apertura institucional” a las 9 y el discurso del ministro de Economía, Luis Caputo a las 9:15. A las 9:30 se iniciará un panel del que participarán los economistas Ricardo Arriazu, Damián di Pace y Claudio Zuchovicki, hasta un intervalo a las 11 horas. A partir de las 11:15 expondrán la periodista catalana Pilar Rahola y Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia. El plato fuerte será el discurso, programado para las 12:15, del presidente Javier Milei.