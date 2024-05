Cómo llega el consumo a junio: precios de alimentos que se aceleran, una demanda que sigue retraída y categorías abandonadas

Los supermercados empezaron a incorporar, aunque muy de a poco, productos de otros orígenes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Aunque mayo mostró una mejora en las ventas de algunos rubros respecto de abril, lo que estaría marcando que ya se alcanzó el piso, el panorama para el consumo masivo todavía es negativo e incierto. Las empresas productoras de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza frenaron la fuerte suba de precios, y en algunos casos los bajaron con agresivas promociones, que están haciendo conjuntamente con las cadenas de supermercados, pero aún así las ventas se mantuvieron este mes unos 10 puntos abajo que el mismo período del año pasado.

“La tendencia es la misma; tal vez levemente mejor respecto de abril, pero no hay un cambio notable”, coincidieron varias fuentes del sector.

El salto en los valores que tuvieron los productos de consumo masivo durante los primeros meses del año sumado a la recomposición de otros precios, como las prepagas, los servicios públicos o el combustible, por ejemplo, hicieron que los salarios perdieran una gran capacidad de compra. Y aunque en los últimos dos meses se notó una clara desaceleración inflacionaria, y hubo alimentos que incluso bajaron, los bolsillos siguen flacos y los consumidores no sólo están eligiendo marcas más económicas sino que directamente ya hay productos que no consumen.

Los denominados productos indulgentes o “on the go” –que se compran al paso–, como es el caso de las golosinas, sufrieron una fuerte caída en lo que va del año, y aunque las bajas temperaturas que trajo mayo atenuaron la contracción, todavía se siente la merma del 20% en volúmenes, reconocen en las empresas del rubro. También sucedió con los postres, que registraron bajas de ventas del 40%, y también en las bebidas con alcohol, cuya disminución rondó el 30%.

Las golosinas tuvieron una contracción promedio de 20%, según fuentes del sector

De acuerdo con un informe de la consultora Nielsen, hasta abril los productos que menos crecían o más caían, dentro de la categoría de alimentos, eran las mousses, bolsas para hornos, edulcorantes, postres y flanes para preparar y polvos para preparar helados; mientras que los ítems más perjudicados dentro de la categoría bebidas eran, hasta el cuarto mes del año, jugos listos para beber, jugos concentrados, cervezas y las leches chocolatadas y saborizadas.

En lo que respecta a golosinas, las gomas de mascar (chicles), el maní con chocolate, los huevos y figuras de chocolate y guarniciones para copetín fueron mencionadas como las más perjudicadas, aunque desde las empresas que fabrican golosinas remarcan que las caídas son homogéneas dentro de la categoría. En limpieza para el hogar, a su vez, aparecen los desodorantes y desinfectantes de ambiente, los suavizantes, los detergentes y limpiadores líquidos y los productos para el lavado fino; y en cosmética y tocador, los que crecen menos o más caen son las cremas faciales, los pañales descartables, bronceadores, tampones y cremas para el cuerpo, según la consultora.

Las categorías de alimentos son las que menos sufren la merma del poder adquisitivo, ya que tienen una demanda más inelástica. Lo que sí sucede es que se produce la migración a las segundas, terceras y marcas propias. Además, a partir de que el Gobierno flexibilizó las importaciones de alimentos –dándoles ventajas financieras–, los supermercados empezaron a incorporar, aunque muy de a poco, productos de otros orígenes. Eso hizo que los precios se volvieran más competitivos y que se observara una fuerte baja de la inflación en el rubro. De hecho, los datos del IPC de abril mostraron un alza de alimentos y bebidas de 6%, contra el 8,8% del índice general.

¿Qué sucedió en mayo con estos precios? Los datos que manejan en el Gobierno de la evolución de los precios de los alimentos muestran que la canasta con productos frescos mostraba, al 28 de este mes, una aceleración respecto del mismo período de abril; aunque lejos del número de marzo. Y lo mismo registran los privados. De hecho, en la consultora EcoGo admitieron estar captando una aceleración en alimentos respecto al mes pasado. Mientras que en abril registraron un aumento de 5,6%, para mayo estiman 5,9 por ciento.

“Esta semana vimos un salto respecto a las anteriores. Hubo varias cosas que impulsaron este cambio, parte tiene que ver con cierta recuperación en los precios de lo que es alimentos consumidos fuera del hogar; otra parte responde a los aumentos en el precio de las verduras que para esta época del año suelen comportarse de esta manera. Y también vimos subas en el pollo y los panificados”, dijeron fuentes de la consultora. Con respecto a bajas de precios, si bien hay productos que muestran esta tendencia, esta semana detectaron que la cantidad de productos que mostraron variaciones negativas fue menor a la de la semana pasada; y lo mismo si se lo compara con cuatro semanas atrás.

En LCG, que también releva precios cada semana, también registraron una aceleración en la última. “A partir de los últimos datos de la semana pasada, se tocó un piso en el descenso de la tasa de inflación acumulada de cuatro semanas, como consecuencia del aumento de 1,8% la semana pasada. Hay que validar si se mantiene esta semana”, sostuvo el economista Javier Okseniuk.