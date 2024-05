Hot Sale 2024: todas las promociones y descuentos que ofrecen los bancos

El Hot Sale 2024 se llevará a cabo desde el 13 hasta el 15 de mayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Llega una nueva edición del Hot Sale, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), y los bancos ofrecerán multiples beneficios para aprovechar al máximo en uno de los eventos más importantes del año para el sector eCommerce.

El Hot Sale 2024 se llevará a cabo desde este lunes y hasta el 15 de mayo. Varias entidades contarán con descuentos, reintegros y cuotas sin interés.

MODO, que ya cuenta con más de 17 millones de usuarios, ofrecerá un 20% de reintegro en las tiendas online que cobren con esta billetera virtual, además de un 10% de reintegro adicional en las tiendas oficiales del Hot Sale. El tope de reintegro será de $20.000.

Estos beneficios también son acumulable con otras promociones bancarias y se puede financiar en hasta 18 cuotas en tiendas seleccionadas.

Por su parte, el Banco Nación ofrece una amplia gama de productos en cuotas sin interés en “Tienda BNA+” y “BNA Viajes”, además de acceso a pasajes aéreos con financiación sin recargo en la plataforma de Aerolíneas Argentinas.

En el caso de “Tienda BNA+” se podrán adquirir televisores, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, herramientas, bicicletas, monopatines, productos de belleza, cuidado personal, y mucho más, con financiación de 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y un 10% de reintegro (con tope de $10.000 por producto adquirido) pagando con MODO.

En “BNA Viajes” habrá 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y abonando con MODO, se puede obtener un 10% de reintegro (con tope de $10.000 por compra).

Para los pagos que se realicen con “MODO BNA+” se obtendrán descuentos de hasta un 30% abonando con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard de la entidad.

A estas promociones se suma la posibilidad de adquirir vuelos de Aerolíneas Argentinas, el 14 y 15 de mayo, con 12 cuotas sin interés en destinos nacionales (viajando en cualquier fecha).

En tanto, los clientes de Naranja X podrán acceder a las siguientes promociones, beneficios y descuentos utilizando la tarjeta de crédito:

TECNO Y ELECTRO : Hasta 12 cuotas, cero interés

DEPORTE: Hasta 12, cuotas, cero interés

INDUMENTARIA Y CALZADO: Hasta 5 cuotas, cero interés

HOGAR Y DECO: Hasta 12 cuotas, cero interés

SALUD Y BELLEZA: Hasta 12 cuotas, cero interés

VIAJES: Hasta 6 cuotas, cero interés

Además, desde la entidad detallaron que habrá 12 cuotas cero interés para paquetes, hoteles y actividades por Argentina y 6 cuotas cero interés en vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas. Los descuentos serán: hoteles hasta 70% OFF, actividades hasta 50% OFF, alquileres Vacacionales hasta 35% OFF, paquetes hasta 25% OFF, alquiler de autos hasta 15% OFF y semana Palladium hasta 50% OFF. Tendrán vigente desde el 15 al 23 de mayo.

Como extra, otorgarán un cupón de regalo con el código HOTSALENX de $100.000 para todos los paquetes domésticos (mínimo de compra $500.000, cantidad de cupones 44)

Desde Ualá ofrecerán una amplia variedad de descuentos en distintos rubros y marcas:

Electrónica

● Garbarino: 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● Samsung: 15% de descuento en compras online en smartphones Serie A. Sin tope de reintegro. Del 13 al 19/5.

Indumentaria

● Dexter: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● Moov: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● Stock Center: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● King of the Kongo: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Librerías

● Yenny / Tematika: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Farmacias y Perfumerías

● Farmacity.com, Simplicity, Get the Look y The Food Market: 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● Farmaoline: 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● Rouge: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

● Beauty 24: 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Deco

● Maison Rouge: 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

En el mismo sentido, Banco Columbia, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, tendrá los siguientes beneficios

● ROUGE y Beauty24: 12 cuotas sin interés en productos seleccionados

● ROUGE MAISON: 12 cuotas sin interés en productos seleccionados

● SHOPPINGS DOT Y ALTO AVELLANEDA: 35% DE AHORRO + 3 CUOTAS SIN INTERES (Tope $10.000.-)

● TIENDA COLUMBIA: 3 cuotas sin interés en toda la tienda

● MACOWENS – DEVRE: 30% de ahorro SIN TOPE y 6 cuotas sin interés

● COMBUSTIBLES: ahorro con un tope $6000

Banco Comafi ofrecerá 12 cuotas sin interés los días 13, 14 y 15 de Mayo en Tienda Comafi y 12 cuotas sin interés en Assist Card toda esa semana.

Por último, en Mercado Libre habrá hasta el 40% de descuento, envíos rápidos y hasta 12 cuotas sin interés. Además, durante los tres días la plataforma de e-commerce ofrecerá cupones de descuento desde $5000, que estarán disponibles por tiempo limitado para usar en productos seleccionados.