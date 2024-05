Cómo hizo su fortuna Bill Gates, el multimillonario creador de Microsoft

Bill Gates creó Micrsoft en 1975, junto a un amigo del secundario REUTERS/Stephanie Lecocq

Bill Gates es uno de los magnates más reconocidos del mundo. Sobre todo por ser el co-creador de Microsoft, una de las empresas más importantes de tecnología. Incluso fue un gran hito para la época en que se creó: 1975. Desde entonces, la cuenta bancaria de Gates no dejó de sumar ceros y actualmente tiene una fortuna mayor a los 100 mil millones de dólares.

Desde 1987 aparece en el radar de los ultrarricos del mundo, en el ranking de la revista Forbes. Incluso fue nombrado varias veces entre 1995 y 2017 como la persona más rica del mundo. Con varias propiedades y acciones en diversas empresas, se consolidó en el mundo de la economía.

De cuánto es la fortuna de Bill Gates en 2024

Actualmente, según Forbes, Bill Gates es la novena persona más rica del mundo. Su fortuna, a mayo de 2024, es de casi 128 mil millones de dólares.

¿Qué hacía Bill Gates antes de ser millonario?

Antes de ser millonario, Gates, con trece años, diseñó sus primeros programas de software, incluso un juego de tres en raya. Lo hizo mientras estudiaba en Lakeside School, una escuela privada en Seattle que le proporcionó acceso a una computadora, algo inusual en aquel entonces. Durante su época de instituto, él y su amigo, Paul Allen, accedieron sin autorización al archivo de contraseñas de un ordenador al que tenían acceso.

Gates estudió en la Universidad de Harvard. Transformó su interés en la tecnología de computadoras en una oportunidad laboral durante su último año de secundaria. Trabajó en la programación para una compañía eléctrica en Washington. Luego dejó Harvard, en su segundo año, para fundar la compañía de software Microsoft junto a su amigo de secundaria, Allen, en 1975, y llevó la empresa a cotizar en bolsa en 1986.

¿Cómo hizo su fortuna Bill Gates?

Microsoft jugó un papel crucial en transformar el sector de la informática personal, en una era donde era poco común que las personas tuvieran una computadora, y esto fue el primer impulsor del gran salto a la fortuna de Gates. Fue incluido por primera vez en la lista de multimillonarios de Forbes en 1987, y se mantuvo como la persona más adinerada del mundo desde 1995 hasta 2017, con pocas excepciones.

Renunció como CEO de Microsoft en 2000 y, aunque dejó de ser presidente en 2008, permaneció en el consejo de administración varios años más. A pesar de su divorcio con Melinda en 2021, ambos continúan al frente de la Fundación Bill y Melinda Gates, la que, con activos de 53.300 millones de dólares, es la fundación benéfica privada más grande del mundo.

También hay una gran porción de la fortuna de Gates que es plata invertida en activos, de los que no hay registros. Por ende, es una estimación, que podría llegar a los 30.200 millones de dólares. Más allá de eso, sí hay empresas en las que el magnate tiene acciones y se sabe: Republic Services, Deere & Co, Four Seasons Hotels, Ecolab, Givaudan, Waste Management, Berkshire Hathaway, Canadian National Railway, entre otras.

Además, en 2021, Gates se convirtió en el mayor poseedor de terrenos utilizados para la agricultura en Estados Unidos, con 242.000 acres repartidos en 18 estados distintos, de acuerdo con The Land Report. Todas esta sumatoria de acciones, inversiones y posesiones son la fortuna de Gates.

¿Qué inspiró a Bill Gates a crear Microsoft?

En 1975, Gates, cuando dejó Harvard, colaboró con Allen en Albuquerque, Nuevo México, en la dedicación al desarrollo de software para el Altair 8800, uno de los primeros ordenadores personales disponibles en el mercado. En noviembre, ambos fundaron Micro-soft, nombre originalmente escrito con un guion.

Los inicios del desarrollo de su software se llevaron a cabo en el laboratorio de informática de Harvard. Gates recibió una sanción por parte del consejo administrativo de la universidad por facilitar el acceso a Allen, quien no era estudiante de la institución, a los recursos informáticos de Harvard.

¿A qué se dedica Bill Gates ahora?

Desde que dejó su puesto como CEO de Microsoft, Gates decidió dedicarse enteramente a la Fundación Bill y Melinda Gates. Y es lo que hace actualmente. Esta fundación se dedica a financiar iniciativas en naciones en desarrollo orientadas a mejorar la salud -como programas de vacunación- y a esfuerzos para erradicar la pobreza; mientras que, en Estados Unidos, se concentra principalmente en apoyar proyectos educativos.

Gates comunicó en julio de 2022 su intención de incrementar el monto de las donaciones anuales en un 50%, con la intención de alcanzar los 9.000 millones de dólares para el 2026.