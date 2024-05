Jornada financiera: la Bolsa subió por sexta rueda seguida, mientras el mercado espera los dólares de la cosecha gruesa

Las acciones argentinas operan en sus precios en dólares más altos desde 2018. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los activos bursátiles de Argentina renovaron la serie alcista este lunes, luego de que el Banco Central dispusiera la semana pasada una nueva baja en su tasa de referencia y en momentos en que las miradas están puestas en el tratamiento de la denominada “Ley Bases” en el Senado.

En tanto, el BCRA redujo su capacidad de compra de divisas en la plaza cambiaria, donde el monto negociado fue inferior a los USD 200 millones, uno de los volúmenes más escasos en lo que va del año.

El índice líder bursátil S&P Merval de Buenos Aires subió un 3%, a un cierre récord nominal de 1.495.826 puntos. El panel sube 60,9% en pesos desde que empezó el año, aún una tasa ligeramente menor que la inflación del período, mientras que en dólares “contado con liquidación” avanza un 41,3%, otra vez encabezando la ganancia de los mercados globales.

Contribuyó a la suba de la Bolsa local, la sexta consecutiva, una marcada tónica alcista en los principales índices de las bolsas de Nueva York, en un rango del 0,5 al 1,2 por ciento. Entre las acciones y los ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacaron Despegar (+8,9%), Banco Supervielle (+8,8%), Banco Francés (+8,4%) y Edenor (+8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El BCRA bajó el jueves la tasa al 50% anual, desde el 60% previo, ante una mejora en las expectativas de descenso de la inflación.

“El mercado de capitales sigue descontando un éxito rotundo del plan económico, los bonos soberanos como ‘AL30′ cotizan en USD 58,50 y tienen una tasa de retorno del 21% anual. Para que bajemos el riesgo país de los 1.000 puntos, estos títulos deberían ubicarse en torno de los 70 dólares y su tasa de retorno se ubicaría en el 13,5% anual”, señaló el analista Salvador Di Stefano.

Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un 0,6% en su promedio en pesos. En Wall Street, los títulos Globales en dólares ganaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortó 13 unidades para Argentina, en los 1.229 puntos básicos a las 17:30 horas.

“Mirando hacia delante, esta semana será fundamental seguir de cerca cómo continúa el tratamiento de la ‘Ley Bases’. En este sentido, mañana (martes) se llevará a cabo el plenario de comisiones de la Cámara alta para el tratamiento de esta ley y de los aspectos fiscales”, recordó Portfolio Personal Inversiones. “Las negociaciones serán complicadas”, estimó.

La Cámara de Diputados aprobó la "Ley Bases" impulsada por el presidente libertario Javier Milei y ahora se deberá tratar en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo necesitará alcanzar acuerdos políticos ya que tiene minoría.

“La media sanción de la ‘Ley Bases’ es un primer paso para consolidar las mejoras macroeconómicas logradas hasta el momento. De tener la aprobación del Senado y convertirse en ley, dará una ayuda fiscal al Gobierno y provincias, haciendo que el superávit logrado hasta el momento no sea basado mayormente en factores transitorios”, afirmó a Reuters Roberto Geretto, analista de Fundcorp.

En este marco, la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, convocó el jueves 9 a una huelga general contra el ajuste fiscal impulsado por el oficialismo. El paro sería la segunda movilización de la CGT desde que Milei asumió la Presidencia.

Las reservas cayeron casi USD 700 millones

El monto operado en el segmento de contado del mercado de cambios fue de los más bajos en lo que va del año, unos USD 195,1 millones, con una baja de más de USD 100 millones o 34,4% respecto del viernes. En la rueda el BCRA compró USD 65 millones, con lo que elevó a USD 370 millones la absorción de divisas en el primer tramo de mayo.

Por otro lado, las reservas internacionales cedieron en USD 687 millones, a USD 27.687 millones, por un pago de intereses efectuado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En la actualidad, el campo no está liquidando la cosecha como el mercado esperaba. Del total de soja que se espera cosechar, solo ha vendido con precio el 8%, mientras que el 92% restante no tiene precio. Exporta poco el campo, pero por problemas de logística, no por lo que dicen en el mercado. Porque la cosecha no puede salir por problemas de lluvias, caminos arruinados y demás problemas”, comentó a Infobae Salvador Di Stefano.

Este lunes, el BCRA dispuso ampliar el alcance del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) para la compra de divisas destinadas a giros de utilidades y dividendos, y para la suscripción de bonos Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) emitidos para el sector importador, con la idea de incentivar la inversión nacional y garantizar un sendero fiscal sostenible.

La decisión implica “una exteriorización contundente de la dependencia del Impuesto PAIS como también de la presión tributaria. Pensemos que esos dividendos tributan impuesto cedular”, señaló Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group. “A ello hay que agregarle ahora el Impuesto PAIS, por lo que agrega presión fiscal al sector privado”, acotó. “Dividendos pagan ganancias, impuesto cedular y ahora Impuesto PAIS”, explicó.

La cotización “blue” del dólar ganó cinco pesos este lunes, para operarse a $1.045 para la venta. La divisa alcanzó así el mismo valor del cierre de abril. En 2024 asciende solo 20 pesos o 2%, contra una inflación acumulada por encima del 60 por ciento. Con un dólar mayorista que avanzó 1,50 peso a $880 pesos, la brecha cambiaria quedó en el 18,8 por ciento.

“La baja de tasas dispuesta por el BCRA ciertamente ayudará para la recuperación del crédito, con signos positivos en la oferta -la reducción de tasas y retorno de los créditos hipotecarios-. Sin embargo, es necesario que la actividad muestre signos más robustos de recuperación en los próximos meses para que el sector privado incremente su demanda de crédito”, estimó Delphos Investment.