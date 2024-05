Gabriel Martino: “La competitividad de Argentina no se va a medir por el tipo de cambio”

Gabriel Martino, empresario y banquero

El banquero y empresario Gabriel Martino, ex CEO del HSBC, aseguró que la competitividad no depende del tipo de cambio y que la Argentina necesita reformas estructurales.

“La verdadera competitividad de Argentina vendrá por reformas estructurales, infraestructura, reforma fiscal y el superávit financiero. Dejemos de hablar del tipo de cambio por favor. Sigamos apoyando el cambio cultural de Javier Milei”, dijo Martino a través de su cuenta de X (la ex Twitter(.

“Al país lo haremos competitivo con reformas estructurales y no con devaluaciones. El superávit financiero, las desregulaciones y la baja de impuestos es el comienzo”, agregó.

“Dejemos de hablar del tipo de cambio por favor. Sigamos apoyando el cambio cultural de Javier Milei”

Y justificó en diálogo con Radio Mitre: “Argentina tiene varias aristas dentro de la anormalidad que nos han dejado 20 años de populismo o 16 años de populismo, Argentina no tiene un sistema financiero prácticamente transaccional, no tiene mercado de capitales. Entonces la realidad es que la competitividad de Argentina se va a medir no por el tipo de cambio, sino por generar las reformas estructurales: bajar los impuestos, generar infraestructura que le dé competitividad a las empresas”.

“Algo muy importante es el superávit financiero porque como no tenemos ni mercado de capitales ni un sistema financiero netamente transaccional, cada vez que Argentina tiene la expectativa de salir adelante, las empresas, los proyectos de inversión, se financian a través de dólares o de otras monedas que no es el peso, porque el peso no existe, tienen que entrar dólares en el sistema. Si nosotros necesitamos que una balanza positiva, entran dólares. Si las familias quieren comprar un auto o quieren arreglar su casa, tienen que vender dólares. Entonces, la realidad es que el mercado de dólares en una Argentina más pujante va a estar mucho más ofrecido”, aseguró.

“La competitividad de los países no se fija solo por el tipo de cambio, sino sería muy fácil la guerra de devaluaciones en todo el mundo. Hay que buscar la seriedad por otro lado”, agregó.

“La competitividad de los países no se fija solo por el tipo de cambio, sino sería muy fácil la guerra de devaluaciones en todo el mundo” (Martino)

Consultado por las declaraciones de la economista Marina Dal Poggetto acerca de que el modelo económico es “cepo dependiente”, discrepó y dijo: “Creo que el ministro de Economía (Luis Caputo) nos está llevando a ese camino a normalidad. Necesitás tomar estas medidas para desahogar el problema financiero grave que tiene el país. Entonces, yo lo que creo que vamos a un camino para eliminar el cepo. No es que somos cepo dependientes. Al contrario, hasta que no se arregle el balance Banco Central, eliminando pesos, y no tengamos más reservas, no se puede salir del cepo. Lo que sí deberíamos explicarle al mercado es el camino para salir del cepo. En mi opinión, se necesitan más dólares y menos pesos”.

“Nosotros tenemos 100 años de fracaso, 16 años de kirchnerismo que destrozaron todo. Tenemos que tener un poco más de paciencia que 4 o 5 meses. Argentina tiene que ir pensando mientras tanto, en esas reformas estructurales. Me parece que la Ley de Bases es el punto de partida”, añadió Martino.

Ampliación del Impuesto PAIS

El gobierno amplió este lunes el impuesto PAIS, estableciendo la aplicación del tributo tanto para la compra de divisas destinadas a giros de utilidades y dividendos, como para quienes suscriban los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

El decreto establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Además, se aplica el mismo porcentaje a quienes adquieran BOPREAL con fines similares.