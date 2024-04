Tras la baja de tasas del BCRA, Economía no pudo cubrir los vencimientos en la licitación de deuda en pesos

Foto del lunes de la fachada del Ministerio de Economía en Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

El Ministerio de Economía se quiso asegurar el éxito de la licitación de los bonos y letras del Tesoro. Antes de que cierre el evento, bajó 10 puntos la tasa de política monetaria, empujando a los inversores hacia las Letras Capitalizables (LECAP) a un costo elevado porque pagaron por estos títulos precios más altos de los que había en el mercado.

En base a ese alto costo asumido, la estrategia oficial dio resultado. Recaudaron $2,7 billones que, si se suman a lo recaudado en las anteriores licitaciones del mes, suman $5,7 billones una cifra que es superior 175% al monto de vencimientos y esto implica una fuerte absorción de pesos.

En lo que hace a esta licitación en particular, no se llegaron a cubrir los vencimientos por primera vez en la actual gestión. “No solo el Tesoro no capturó como financiamiento neto en la licitación de hoy todo lo que se emitió en últimas ruedas por BID. Además, es la primera con financiamiento neto negativo. Por un pelín. Pero lo es”, explicó el economista Gabriel Caamaño. El vencimiento de $2,78 billones no pudo ser cubierto en su totalidad con los $2,74 billones que fueron adjudicados (rollover estimado del 98%).

La combinación de bajar las tasas y absorber pesos para bajar la inflación es poco ortodoxa, pero el Gobierno cree que tendrá éxito para apaciguar la suba de precios.

Por de pronto las LECAP ahora rinden, de acuerdo con el plazo, 4,1% mensual para las que vencen en marzo y 4,4% para las de noviembre. Entre las dos letras absorbieron 70% de los fondos adjudicados. El derrumbe de las tasas de plazo fijo está a la vista y por eso no extrañó que los pequeños y medianos ahorristas eligieran al dólar. Por eso, el “blue” tuvo un encarecimiento de $20 y cerró a $1.055.

Según Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios “se convalidaron tasas fijas por encima de las del mercado. Es una licitación que enciende algunas alarmas. Con la emisión que tuvo que hacer el Banco Central en este último tiempo, la absorción de pesos fue menor a la de la licitación anterior cuando sacaron del mercado $1,7 billones. Ahora, no pudieron absorber $1,1 billones de la compra de títulos en el mercado secundario que hizo el BCRA. En síntesis, el Banco Central vendió reservas contra títulos del Tesoro”.

El analista estimó que el costo asumido por el Gobierno en la licitación fue de $150 mil millones, a raíz de los precios elevados que se debieron pagar para la renovación de los bonos.

Para el Centro de Estudios Políticos con la baja de tasas “no solo se busca controlar la inflación, sino también desarmar los pasivos remunerados y reducir el déficit cuasi fiscal” que es el que produce el Banco Central.

La baja de tasas no ocultó los males que venían de Estados Unidos y que afectaron a los bonos soberanos. El crecimiento del PBI norteamericano fue de 1,5% muy por debajo de lo que estimaban los analistas y esto significa más inflación a futuro. Los bonos del Tesoro norteamericano respondieron con un aumento de las tasas de retorno a 6,75% el nivel más alto desde los primeros días de setiembre pasado. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, advirtió que por lo menos hasta fin de año no recortarán las tasas de interés lo que afectó a todos los países emergentes.

De esta manera, el AL30D, el Bonar más representativo, perdió 0,6%. El Global 2030 que tiene legislación de Nueva York que es el que más incide en la medición del riesgo país, cedió 0,8%. De esta manera el riesgo subió 29 unidades (+2,4%) a 1.234 puntos básicos. Es la tercera rueda consecutiva que caen los títulos soberanos, la inversión más apreciada por los inversores locales y los fondos del exterior.

El informe de Adcap Grupo Financiero señaló que “el mercado de bonos estuvo ofertado durante toda la rueda” y que las caídas de los principales bonos llega a casi $3 por debajo de los máximos del lunes. Esto implica una baja de 5%. Cayeron menos del 7,5% que aumentó el riesgo país.

La consultora F2 de Andrés Reschini opinó que “habida cuenta de que las mediciones de inflación de alta frecuencia para alimentos se están desplomando, pero también se espera una importante caída en la core, el Central volvió a recalibrar la tasa de Política Monetaria con un recorte de desde 70% a 60% anual que equivale a una tasa efectiva de 82,1%. De esta manera se asegura que la licuadora no pierda eficacia y además con cierto timing ya que lo hizo antes de la licitación del Tesoro. El recorte de tasas golpeó a los futuros que ajustaron con pérdidas de hasta 2,9% para febrero próximo. Tanto las mediciones de inflación como la caída de tasas presionaron a la baja a la curva de futuros”.

Los dólares financieros reaccionaron al alza sobre el final de la rueda cuando aparecieron órdenes de compras de inversores que querían salir del carry trade (vender dólares e invertir los pesos para luego tomar ganancias en moneda local y volver al dólar). Hubo demasiados apurados para deshacer el carry y el MEP aumentó $18,75 (+1,8%) a $1.034,06. El contado con liquidación (CCL subió $26,9 (+2,6%) a $1.080,88.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 404 millones, de los cuales los importadores se llevaron 349 millones y el Central compró apenas 57 millones que le permitieron elevar las reservas en USD 78 millones a 30.095 millones.

Entre los bonos que ajustan por CER las subas fueron importantes para el plazo más corto que es el que supera a las tasas. El T2X4 subió 1,84%. Los bonos a tasa fija como las LECAP fueron los más favorecidos y subieron entre 2 y 4%.

Foto de archivo - Una mujer sostiene un billete de 100 dólares con uno de devaluados 100 pesos argentinos. REUTERS/Enrique Marcarian

Según Nicolás Cappella, trader de Invertir en Bolsa “entendemos que el mercado está comenzando a alejarse de la curva CER, ya que tiene 2 riesgos: a) la desinflación que viene muy rápida y hace que se ponga en duda qué carry se podrá devengar a futuro; b) El alto nivel de paridades que se mantiene por el cepo y no se sabe hasta cuándo se podrá sostener. Entendemos que el punto b) va de a poco tomando más preponderancia en los inversores, en la medida en que las tasas y el carry siguen bajando. Estaremos atento a cómo opera la curva CER ya que nos deja varios interrogantes”.

Los bonos Bopreal Serie 3, que se utilizan para pagar la deuda con los importadores, tuvieron una licitación que muestra que perdieron su fuerza inicial. En la licitación de ayer se colocaron USD 113 millones. Tras este magro resultado, el Central anunció que evalúa que en las próximas licitaciones participen empresas que tengan que girar dividendos o distribuir utilidades en el exterior. Este anzuelo podría ser efectivo en la próxima licitación del 6 de mayo.

En tanto, la Bolsa tuvo una buena rueda con un notable crecimiento de los negocios. El Merval de las acciones líderes aumentó 3,5% en pesos y 2,6% en dólares. Los papeles más favorecidos fueron los del Banco Supervielle que, ante el rumor de que sería comprado por Banco Macro, aumentó 7,10%.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda positiva con leves alzas generalizadas.

Para hoy se espera cautela en el mercado que aguarda al lunes por el tratamiento de la Ley de Bases que el Congreso tratará el lunes y por el ya mencionado costo de la licitación. Los Bopreal tampoco ayudaron a la fe de los inversores que notan que cada vez se necesitan más zanahorias para atraerlos.