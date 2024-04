INDEC: pagarán hasta 782 mil pesos de multa quienes falseen información estadística

Adrián Escandar 162

El Gobierno Nacional dispuso este lunes una actualización de los valores de las multas para quienes falseen información estadística que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

A través de la Resolución 48/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el INDEC derogó la última actualización de los montos de las infracciones que había sido realizada durante la administración de Alberto Fernández. En aquella oportunidad -en noviembre de 2023- el importe mínimo había pasado a ser de $ 3.089,65, el máximo de $306.564,79 y el monto máximo de inapelabilidad de $6.284,19. Había significado un 112% de aumento.

Ahora, el titular del INDEC, Marco Lavagna, actualizó los importes de las multas, llevando el mínimo a $7.890,47 y el máximo a $782.916,22. Mientras que el monto máximo de inapelabilidad se incrementó hasta la suma de $16.048,78.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y a su vez cuenta con las facultades para unificar la orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realicen en el territorio de la Nación.

Su legislación contempla que “incurrirán en infracción y serán pasibles de multas, conforme al procedimiento previsto en su reglamentación, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del SEN”.

En este marco, se establecieron los importes mínimos y máximos que deben reajustarse semestralmente, el 1° de enero y el 1° de julio de cada año en función de los incrementos habidos en los semestres que vencen el 31 de diciembre y el 30 de junio, de conformidad con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos, explicó el Gobierno Nacional.

Considerando que la última suba se había llevado a cabo el pasado 7 de noviembre, el INDEC señaló que “corresponde proceder a la actualización de los importes mínimos y máximos establecidos en el Artículo 15 de la Ley N° 17.622, y en la Resolución N° 286/23, para la aplicación de multas por infracción al suministro de información estadística, así como el monto máximo de inapelabilidad establecido en el Artículo 22 del Decreto N° 3110/70″.

En los considerando de la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, se notificó que la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios destacó las variaciones en base a los Índices de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que forma parte del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), que se registraron desde el 1° de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Las multas se aplican a las personas humanas o jurídicas y organismos públicos o privados que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa” la información necesaria para las estadísticas y censos del Sistema Estadístico Nacional.

Guillermo Moreno la semana pasada en el juicio (Adrián Escándar)

Comenzó el juicio a Guillermo Moreno por la manipulación del INDEC

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno comenzó el miércoles pasado a ser juzgado por la presunta manipulación de los precios que miden la inflación a través del INDEC. El ex funcionario rechazó la acusación y declaró: “Utilizamos la conversación de los precios”. Ante el tribunal dijo que, para su función, el INDEC no era relevante: “Mi trabajo lo excedía enormemente, había que preservar el valor del salario y allí solo hacía estadísticas”.

Según la imputación, Moreno “abusó de las funciones públicas” por instar a funcionarios del INDEC a que le entreguen datos protegidos por su confidencialidad y a que cambien la metodología para medir la inflación y así tener mejores resultados. Moreno le habría exigido a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, que le revelara los datos de los comercios sobre los que se medía la inflación para ir a visitarlos. Esta última se negó por su confidencialidad y fue reemplazada por Paglieri.

La imputación también es por la modificación de la base de datos del INDEC que contenía información pública. En el caso se juzgan los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica. Lo que se analiza es la manipulación de datos del último semestre de 2007.

“Es muy complejo como se arman los precios. Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos y nos ocupamos de todos los precios, no de algunos. La conversación de los precios se hacía en mi despacho con la persona que designara la empresa”, declaró el ex funcionario.

En esa línea, relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”. Y agregó: “no me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenías todos los precios del mercado”.

El juicio va a continuar este miércoles cuando comiencen a participar los testigos. El primero será Lelio Mármora, quien era titular del INDEC cuando asumió Moreno como secretario de Comercio Interior, y la ex funcionaria Clyde Trabucchi.