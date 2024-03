Miguel Angel Broda: “Este ajuste fiscal y monetario no es sustentable en el tiempo”

Miguel Angel Broda (Martín Rosenzveig)

El economista Miguel Angel Broda, director ejecutivo de Miguel Angel Broda y Asociados, analizó el contexto macroeconómico nacional, el presente de las cuentas públicas y el accionar del Gobierno nacional en los primeros 100 días de gestión.

Desde su punto de vista, la Argentina está en presencia de una restricción monetaria de una magnitud sin precedentes. “Nunca hemos tenido una cantidad real de pesos como la que tenemos hoy. La verdad también es que nunca hemos tenido tan poco crédito del sistema financiero. El promedio de crédito al sector privado en Latinoamérica es del 54% (del PBI). Nosotros tenemos el 3,8%”, comentó, en una entrevista con el programa Modo Fontevecchia, en Net TV.

En paralelo, Broda consideró que la Argentina ha tenido un “impresionante” avance en la corrección de los desequilibrios heredados. “El Gobierno ha tenido un correcto diagnóstico, tanto de las cuestiones estructurales como de la macro coyuntural. En este segundo punto hemos visto y estamos viendo una sustancial reducción del déficit fiscal, un control monetario enorme y una baja significativa del déficit cuasifiscal, desplome de las brechas, una suba de las reservas y un importante acomodamiento de los precios relativos, aunque no terminado”, repasó.

“La Argentina está todavía corrigiendo la terrible herencia recibida, pero carece de un programa de estabilidad, por lo menos hasta ahora” (Miguel Angel Broda)

No obstante, Broda advirtió que, cuando se analiza la coyuntura, “se puede decir que el ajuste fiscal y monetario ha sido algo tosco y excesivo”. Aún más, opinó que seguramente implica una recesión un poco mayor a la que debería haber ocurrido.

“Tenemos un ajuste fiscal y monetario que cuando usted mira para adelante y trata de hacer un programa monetario y fiscal ninguno de los dos son sostenibles en el tiempo. Hay muchas dudas sobre la sostenibilidad a lo largo del tiempo”, agregó.

“Además, en la cuestión de la agenda estructural, los progresos son mínimos. Uno puede decir ‘bueno, el parlamento no le permite’, pero tampoco está una definición de la Corte sobre la constitucionalidad o no del DNU”, agregó el economista.

Qué hace diferente a la Argentina

Broda subrayó que toda Latinoamérica tiene una política macro y una valorización por los fundamentos monetarios y fiscales que la Argentina hasta hace tres meses no tenía. Pero a la vez, advirtió: “Algo que uno puede criticarle a Milei es que no tiene plan de estabilización”.

Para Broda, los planes de estabilidad exitosos son programas fuertemente reactivantes. “Son programas que hacen ganar las elecciones, porque baja la inflación y sube el nivel de actividad y empleo. La Argentina está todavía corrigiendo la terrible herencia recibida, pero obviamente carece de un programa de estabilidad, por lo menos hasta ahora”, apuntó el experto.

En otro punto, el consultor económico sostuvo que la Argentina tiene una situación de emergencia que no le permite tomar medidas que se tomaron en otros lugares. “Cuando uno mira las consolidaciones fiscales exitosas, como Canadá en los 90, España y Portugal en el 2010, uno ve características que no tiene la Argentina. Primero, en ningún país del mundo hubo cinco puntos de ajuste del déficit primario o del déficit total cayendo en un año. Segundo, en ningún programa de consolidación fiscal hubo caída de los gastos sociales, para tratar de amortiguar los costos iniciales. Tercero y lo más importante, en todos hubo un ordenamiento fiscal o una reforma del Estado que acá no ha ocurrido, o porque se llegó impensadamente o porque todavía no se ha podido decantar un equipo de equilibrio general. En todos los países aumentó enormemente la eficiencia del Estado”, remarcó Broda.

El economista aseguró que volver a una Argentina normal es una tarea que llevará dos o tres Gobiernos. “Es necesario un proceso de reformas de una magnitud que hoy parece muy difícil de lograr en un contexto de paralización del parlamento y de una Corte que mira para otro lado. Estamos en presencia del único presidente que no consiguió aprobar ninguna ley a los 100 días de gestión”, alertó.