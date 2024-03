ATE anunció un paro de 48 horas y asegura que frenará el comercio internacional

El secretario general del sindicato apuntó contra los recortes que efectuó el Gobierno (ATE)

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo una medida de fuerza este martes y miércoles por el posible despido de empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Paralizará los puertos, aeropuertos y aduanas.

El paro fue confirmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien difundió un comunicado cuestionando al presidente Javier Milei por amenazar con despedir al 30% de los trabajadores de planta del SENASA.

“Frente a la amenaza de aplicar un recorte del 30% sobre la planta funcional del SENASA, hemos decidido iniciar una medida de fuerza que va a impactar fuerte en la economía, frenar por completo el comercio internacional de nuestro país, y no vamos a aceptar que se nos responsabilice a los trabajadores por la afectación de las exportaciones. No vamos a permitir que se lleven adelante despidos ilegales”, sostuvo Aguiar.

En este marco, el sindicato advirtió: “Se van a paralizar todos los controles en puertos, aeropuertos y aduanas, como así también se va a levantar la fiscalización en todas las barreras zoofitosanitarias del país”.

El paro limitará por algunas horas el ingreso de divisas ya que frenará las exportaciones y podría provocar el ingreso al país de productos no autorizados.

Si bien el gobierno convocó a paritarias para este lunes para desactivar el paro, Aguiar aseguró que la medida de fuerza no se cancela.

“Javier Milei con esta maniobra usted intenta que levantemos el paro de ATE y eso no va a suceder. También le adelantamos que volveremos a rechazar su oferta si la misma no garantiza la plena recuperación del poder adquisitivo perdido. En tan solo tres meses su gobierno ha destrozado los salarios y las jubilaciones”, dijo el dirigente en su cuenta de X.

“Además, no se olvide que la propuesta debe contemplar la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de los 70.000 contratos que vencen a fin de mes. No creemos que en las negociaciones de hoy pueda existir algún acuerdo. Usted no va a cambiar y nosotros tampoco. Usted seguirá intentando debilitar el Estado a su mínima expresión para garantizar los intereses de sus mandantes, las corporaciones. Y nosotros seguiremos profundizando la lucha. Ya va a ver. A huelga y movilización lo vamos a detener!”, agregó.

La protesta tendrá epicentro en los controles sanitarios que se realizan en el ingreso o egreso del país

Aguiar consideró “inadmisible” que se haga un ajuste en “un organismo que cumple un rol esencial, que siempre se autofinanció y además todos los años ha generado recursos millonarios para el Estado”.

“Frente a los vínculos laborales que vencen el 31 de marzo y la amenaza de cesantías masivas en la Administración Pública, los estatales vamos a multiplicar las protestas en todos los ministerios y organismos en los próximos días”, concluyó el dirigente gremial.

Por su parte, Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE Nacional, dijo: “Hay que recordar que este organismo no solamente controla las importaciones y las exportaciones de productos alimenticios, lácteos y de animales vivos, sino que también controla la sanidad y la calidad de los agroalimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos y un recorte de personal en estas áreas no solo atenta contra las políticas públicas, sino que también atenta contra la población en general en el sentido amplio, al entender que expone al riesgo sanitario a cada uno de los habitantes de nuestro suelo argentino”.

Además, ATE envió una nota formal al secretario de trabajo, empleo y seguridad social, Julio Cordero, en el que señalan: “Motivan esta convocatoria los anuncios de despidos de trabajadores/as del Sector Público Nacional por parte del Gobierno, y el silencio y falta de información precisa en el caso particular del SENASA, sumado al pedido de parte del Poder Ejecutivo Nacional de recortar el 30% del presupuesto anual del Organismo, donde quedarían sin trabajo miles de compañeros/as, sumado a la paralización”

“Estamos convencidos de que, si se pretende aumentar exponencialmente las exportaciones y abrir las importaciones de alimentos, como se anunció recientemente, es necesario contar con un SENASA bien dotado de recursos, tanto humanos como financieros, para afrontar las tareas de inspección sanitaria y mantener el buen status zoo fitosanitario con el que cuenta nuestro país”, agregan.

Más despidos

En suma, cabe recordar que el viernes el gremio denunció el despido de 1200 empleados de ANSES por parte del gobierno nacional.

“En ANSES no vamos a edulcorar la realidad ni tolerar más despidos. En las primeras horas del día de hoy muchas compañeras y compañeros recibieron telegramas de despido. El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que lo desarmen y tampoco todas las políticas que benefician y protegen a la población”, expresaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado, en un comunicado que publicaron en la red social X.

Asimismo, fuentes de ATE aseguraron que los despidos empiezan a sentirse en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto Geográfico Nacional y en el Servicio Meteorológico Nacional.