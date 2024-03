Desafío emprender: “Solo el que emprende sabe lo difícil que es pagar un sueldo”

Matías Bernal Campos conduce una herrería y asegura que los juicios laborales son una traba para el crecimiento de la plantilla de una empresa pequeña

En una nueva edición del ciclo de entrevistas de Infobae a emprendedores argentinos, Matías Bernal Campos, dueño de una herrería, cuenta todas las dificultades que atraviesa tratando de llevar adelante una empresa en el país desde hace 10 años y su visión del trabajo.

“Hoy en día la cultura del trabajo se perdió. Fueron muchos años donde las cosas fueron regaladas”, dijo el emprendedor.

“El principal problema para mí son las ayudas que dan los gobiernos sin ver si realmente se necesita. A mí me pasa abrir la puerta del taller a las ocho de la mañana y ver cuatro o cinco personas en una esquina. Me voy a las diez de la noche y siguen ahí. Reciben una ayuda y no necesitan salir a buscar un trabajo no te digo que son todos, pero es la gran mayoría”, sostuvo refiriéndose a los planes sociales.

En las herrerías, "como en todos los trabajos de manualidades, suele haber muchos empleados en negro", dice Bernal Campos

“Si vos hoy tenés tres o cuatro ayudas del gobierno y supera un sueldo, ¿para qué vas a ir a buscar trabajo? Hoy vivo no es el que trabaja, sino el que está con la barra en la esquina mirando a ver a quién le puede joder la vida. Eso por lo menos lo que veo yo en el lugar donde vivo”, afirmó.

Por otra parte, contó: “Mi sueño siempre fue tener una metalúrgica pero en un momento de mi vida dije ‘no, ¿Pará qué? ¿Me voy a matar para renegar? Siempre tuve mucho miedo al juicio porque en toda mi carrera como herrero me pasé viendo gente haciendo juicio, ya que en el rubro, como en todos los trabajos de manualidades, suele haber muchos empleados en negro”.

En este sentido, agregó: “Si vos tenés una metalúrgica gigante y contratas un empleado, le pagas lo mismo que yo, que soy una empresa chiquitita, una PyME chiquitita. Yo tengo que pagar lo mismo, las mismas cargas sociales, así vos factures millones y yo… bueno, yo te tendría que pagar lo mismo. Por eso es que es tan importante que vuelva a la figura del aprendiz. En todos los oficios, carpinteros, herrería, todos los que tienen aprendices, terminan siendo dueños.”

Es por este motivo que el emprendedor le pidió a las autoridades la reforma laboral. La que fue establecida por el presidente Javier Milei en el DNU 70 se encuentra suspendida por la justicia y el Ejecutivo apeló el fallo ante la Corte Suprema.

Matías Bernal Campos conduce su emprendimiento hace 10 años

Algunos de los cambios más importantes en materia laboral que establece el DNU son la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, la eliminación de la doble indemnización (Ley 25.323) o multas por irregularidades en la registración del empleado o la inexistencia de esta, la eliminación de la presunción de existencia de una relación laboral para los monotributistas que prestan servicios y facturan de manera periódica, la habilitación para contratar hasta 5 trabajadores como colaboradores sin que esto implique un vínculo de dependencia, la introducción como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimiento, entre otras.

“Vos en la herrería sabés que tenés meses altos y meses bajos. Cuando te va mal, tenés que tener el capital guardado para solventar los sueldos en época mala. Entonces, tenés cuatro o cinco empleados, te baja el trabajo, no lo podés pagar. Y si le decís al tipo: ‘ché, mirá, no puedo seguir dándote laburo’, te comés un juicio. Solamente el que emprende sabe lo que es tener que pagar sueldo. Acostarte un viernes y ver que el lunes tenés que pagar y no tener la plata”, expresó Campos.

Y aseguró: “La política hace muchos años viene instalando que el empresario es malo o que el empresario negrea a la gente y no es así, no todo el mundo es así”.