Sorpresa y dudas entre las empresas de consumo masivo por la apertura de importaciones que anunció el Gobierno

El Gobierno anunció una mayor apertura de importaciones para productos de la canasta básica.

Las principales empresas de consumo masivo recibieron con sorpresa el anuncio del Gobierno sobre una mayor flexibilización para las importaciones de productos de la canasta básica, en busca de una baja mayor de la inflación. Las compañías marcaron incertidumbre tanto sobre la viabilidad de la medida como por el efecto negativo que puede tener para la producción local.

Al enterarse de la noticia, desde una de las principales alimenticias del país dijeron a Infobae: “La apertura de importaciones afecta más a productos secos o bebidas envasadas, porque para los perecederos es más difícil. Esto puede tener algún efecto en los precios, pero no tan significativo en el corto plazo. Faltan algunos detalles sobre si se apunta a las materias primas o los productos terminados, nos tomó de sorpresa”.

Desde otra compañía de las grandes resaltaron que el impacto de mediano plazo puede ser “muy negativo” si se tiene en cuenta la fuerte caída del consumo registrada en el primer bimestre. De continuar ese proceso, la producción se verá afectada en esa misma cuantía.

“Estamos 20% abajo en ventas si comparamos el primer bimestre de 2024 contra el mismo período del año pasado. Puede que en algunos artículos los precios hayan quedado desfasados por aumentos de cobertura frente a la incertidumbre sobre lo que iba a pasar en el país, las elecciones, el dólar, las paritarias, en fin, los costos. Pero en más del 90% estábamos con pérdida por los acuerdos que nos había impuesto el Gobierno anterior”, apuntaron.

Las empresas señalan el derrumbe en las ventas de productos de consumo masivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Un referente de la industria alimenticia, en dialogo con este medio, comentó: “Esto es algo con lo que también amenazaba el Gobierno anterior. Tienen que entender que no somos la causa de la inflación, sino la consecuencia. El poder adquisitivo no deja mucho margen a los aumentos, pero la caída del consumo implica que lo que no se gana por cantidad se tiene que ganar por precio”.

La apertura de importaciones que anunció esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni había sido adelantada por Caputo en la reunión que mantuvo con las principales empresas de supermercados. El ministro de Economía había señalado algunos aumentos desmedidos y pidió que en vez de utilizar promociones haya una rebaja en el precio de lista.

Las cadenas señalaron que los responsables de los aumentos y las ideas de las ofertas, como “2x1″ o “3x2″, son las empresas productoras de consumo masivo. “No es que desde la semana que viene todos los productos en góndola van a ser importados, no funciona así. Pero puede ser positivo para aumentar la oferta. En algunos casos teníamos artículos que salen más caros en Argentina que en Estados Unidos o Europa”, manifestó una fuente del sector retail.

Luis Caputo había deslizado la posibilidad de abrir las importaciones ante supermercados. REUTERS/Tomas Cuesta

Una de las dudas que surgió en el sector comercial es cuál es la viabilidad de aumentar las importaciones en el contexto actual de escasez de reservas y cepo cambiario. “Hoy los supermercados tienen cada vez menos productos importados. Es cierto que en el último tiempo bajó la cantidad porque tuvimos frenados los pagos a proveedores, que en muchos casos son las casas matrices, y porque había mayor stock por el freno de ventas. Habrá que esperar para ver cómo flexibilizan los pagos”, mencionaron.

“No es un proceso inmediato, pero es un mensaje claro a una industria concentrada, como lo es la de los alimentos. Y en casi todos los rubros. Es un mensaje claro del Gobierno. Esto apunta a los básicos, a los commodities de la cadena, y el resto baja en cadena”, detalló una fuente de la industria.

Las claves del anuncio oficial