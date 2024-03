Dólar en baja, bonos estables y acciones con pocos negocios, en una rueda con muchas especulaciones

La bolsa tuvo una jornda de pocas operaciones (Reuters)

Antes de la apertura de la rueda los inversores pensaban que los dólares financieros estaban en un piso y era una oportunidad para comprar. Por eso, la jornada comenzó tomadora. Pero enseguida apareció la oferta de los exportadores y aportaron su toque de realidad derrumbando todas las cotizaciones y logrando que el dólar MEP cierre en $981,21 al perder $32,39 (-3,4%).

El contado con liquidación (CCL) bajó $19,75 (-1,9%) a $1.022,50. La brecha bajó a 16% y la unificación parece más cerca.

El dólar libre perdió $20. Cerró a $990 pero al vendedor se lo pagaban $950. Ese cierre por debajo de $1.000 fue la noticia del día. A este precio desaparece el dólar tarjeta para viajar y también disminuyen considerablemente los turistas porque la Argentina duplicó sus precios en dólares. Esta es una de las razones del aumento de la oferta de departamentos para alquilar porque Airbnb no tiene demanda y los contratos locales son flexibles y se pueden redactar en dólares o en pesos e indexar mensualmente.

Para Nicolás Cappella, trader de Invertir en Bolsa, “por un lado tuvimos el flujo de exportadores y por el otro también notamos más jugadores que venden para apostar al carry trade”. Es decir, se pasan de dólares a plazo fijo o invierten en fondos de money market, donde pueden retirar los pesos cuando quieren, aunque la tasa es menor que la del plazo fijo.

Para Andrés Reschini de la Consultora F2 “el tipo de cambio oficial que el martes inquietó un poco al mercado por su variación diaria, se movió al 1,8%+ de tasa efectiva mensual lo que confirma que no está en los planes del Central acelerar la devaluación en marzo y algo de esto salieron a aclarar desde la institución”.

En tanto los bonos soberanos, sobre los que había altas expectativas después de la baja del martes, se mantuvieron estables. Comenzaron la rueda algo ofrecidos, pero revirtieron la tendencia después del mediodía y terminaron sin cambios en sus cotizaciones.

Según Juan Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur, “hubo negocios en los Globales 2035 y 2041 desde temprano, pero luego calmó y me atrevería a decir que hasta pagaron por Bonares y Globales 2030 al cierre. La curva opera estable sin gran volatilidad. La plaza local está fuertemente influenciada por la+ oferta de dólares”.

El riesgo país subió apenas 4 unidades a 1.621 puntos básicos.

El BOPREAL, el bono que emitió el Banco Central para saldar la deuda con los importadores, estuvo demandado y sigue sumando volumen de negocios.

Según Cappella “fue una gran rueda para los Bopreal, especialmente los strip (cortaron cupón) C y D de la serie 1 con subas de 5 y 7%. Llama la atención que sean los strips más largos o sin opción de put (de recompra) de la AFIP. Entendemos que se debe a inversores que buscan más tasa de retorno y lo consideran como un riesgo más senior que los Bonares y Globales o incluso con mejor tasa que los provinciales”.

Lo que llamó la atención fue que en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 366 millones y el Central se llevó USD 225 millones y los importadores apenas USD 141 millones.

Las restricciones a las importaciones dieron lugar a demasiadas hipótesis. Algunas contemplaban que los importadores compraban directamente dólares CCL, para no pasar por los trámites bancarios para hacerse de los cupos oficiales.

Salvador Vitelli, analista financiero y especialista en agronegocios, indicó que “no veo a los importadores comprando CCL, porque si no los precios del dólar hubieran subido. Por otra parte, viendo el BOPREAL 3 que se licitó la semana pasada y vuelve a licitarse hoy, los importadores están convalidando un CCL bastante más caro. Tal vez estén viendo una buena prima al no salirse del MULC por 90 0 120 días, si compraran en el mercado de CCL. Ellos tienen la esperanza de la unificación y de que se vaya liberando un poco. En las últimas ruedas se vio una reducción bastante fuerte del volumen al que estaban accediendo en el mercado oficial y dejando al Banco Central como principal comprador. Hay sentimientos encontrados, no me parecería extraño que a estos valores apareciera demanda de importadores, pero, insisto, no quieren quedarse afuera del MLC. Respecto de la liberación del cepo me parece que primero deberían ir quitando trabas”.

Los bonos CER tuvieron estabilidad en el tramo corto, pero soportaron bajas en los más largos. Los inversores buscaron el TZX25 de temprano que operaron con muy buen volumen.

Los dollar linked no la pasaron bien. La posibilidad de una devaluación se aleja. Los bonos duales que ajustan por devaluación o inflación, fueron los de peor performance. Las bajas fueron de hasta 2,21% en el caso del dual que vence en abril. El resto de los duales perdió alrededor de 1%. “El mercado descree del salto cambiario y empujan sus cotizaciones hacia abajo y se convierten en bonos a tasa fija: el TV24 tiene 63% de tasa de retorno” señaló Yanzón.

Según la consultora F2 " fue otra rueda con buen volumen en futuros, con 853.649 contratos negociados. Toda la curva ajustó a la baja. Noviembre fue lo que más cayó (-2,3%)”.

La Bolsa siguió operando con escasos negocios. El volumen fue de $14.750 millones y el S&P Merval de las acciones líderes subió 3,94% por la demanda de papeles de los bancos. Sobresalieron BBVA (+7,6%), seguida de Supervielle (+5,66%) y Banco Macro (+4,21%). Las empresas energéticas no la pasaron bien. Según Yanzón “hubo bloques de operaciones en YPF, Pampa Energía y Grupo Galicia que suena a institucional armando índice”.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una buena rueda y acá también descollaron los bancos en particular BBVA con 13,1%; Supervielle con 8,3% y Galicia con 8,1%.

Para hoy el tema central es el resultado de la licitación del Bopreal Serie 3 que, con la baja del CCL, quedó con un tipo de cambio implícito más desfavorable. La suerte de los dólares financieros está atado a este bono.

Cuanto más bajo el CCL, los exportadores se perjudican porque obtienen un tipo de cambio más desfavorable ya que 20% de sus ventas al exterior se liquidan en la plaza del CCL. Ellos con sus ventas de CCL, se convirtieron en sus propios verdugos porque tiraron abajo la paridad de la divisa en un mercado que no soporta demasiada oferta de dólares por la ausencia de pesos.