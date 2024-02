Desafío emprender: “En Argentina tenés de socios a los estados nacional, provincial y municipal”

Desafío Emprender con Esteban Wolf

En un nuevo ciclo de entrevistas de Infobae, Esteban Wolf, socio de la fábrica de helados Chocorísimo, cuenta todas las dificultades que atravesó en los 30 años que lleva emprendiendo en Argentina.

“Uno hace un negocio para ganar plata, no para hacer beneficencia. Eso es una ONG, una fundación. Entonces, si vos creas un negocio para ganar plata, todos los impuestos que te cobren son trasladados al precio final”, dijo el empresario de 51 años.

“Hoy vender un cuarto kilo de helado al consumidor está de promedio $4.000 y si le sacaras los impuestos, se lo podríamos vender a $2.000, la mitad”, sostuvo Wolf.

Esteban Wolf, socio de Chocorísimo

En este sentido, aseguró: “En Argentina tenés de socio al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal. Pagás IVA, pagás Impuesto a las Ganancias para el Estado Nacional, pero el provincial te cobra Ingresos Brutos. A su vez, el gobierno municipal me cobra una tasa si quiero abrir un local y otra tasa por seguridad e higiene. Es inviable un negocio así”.

La carga tributaria es un factor clave para toda empresa que intente hacer negocios en la Argentina. De acuerdo al tributarista Sebastián Dominguez, los impuestos que paga una empresa son:

Ganancias: alícuota del 25%, 30 y 35% según la ganancia neta. Las empresas más pequeñas tributan el 25% y cuando hay mas utilidades se puede llegar al 35%.

Impuesto sobre los débitos y créditos: en general se aplica la alícuota del 0,6% sobre los créditos y 0,6% sobre los débitos.

IVA: es trasladable aunque a veces no se pueden seguir aumentando los precios y entonces disminuye el precio de venta.

Ingresos Brutos: en general, las alícuotas que pueden ir del 1% al 9%, hay mas bajas y mas altas. Depende de cada Jurisdicción.

Tasas Municipales: la mas relevante, muchas veces, es la tasa de seguridad e higiene que la mayoría de los municipios la fija en un porcentaje de los ingresos brutos.

Derechos de exportación: puede ser relevante de acuerdo a la actividad que realice. Se traslada para atrás en los precios.

Del precio de un cuarto de helado, uinos $4.000 en promedio, la mitad son impuestos según Wolf.

En este marco, Wolf se quejó: “El Estado es responsable de los impuestos que nosotros les pagamos, con lo cual me debería devolver seguridad, educación y salud. El problema justamente es que contrato seguridad para que no nos roben los locales. A mí me han robado dos veces a mano armada”.

Asimismo, se refirió al proceso de exportación de sus productos: “Argentina es un mundo de dificultades. Pone trabas y todo es impuestos más impuestos. A esto se suma que tenés que hacer 17 trámites”.

“Argentina es el único país del mundo donde pasas por el SENASA y estás obligado a analizar todos tus productos por su laboratorio y te cobran USD 1.500. Es abusivo. Cuando llega al país de destino y se hacen los controles, esto es gratis”, agregó.

“Yo te puedo nombrar miles de emprendedores que han cerrado sus emprendimientos por un juicio laboral. Uno”

Por otro lado, se refirió a los costos y juicios laborales, tema que estuvo en el centro de la agenda en el último tiempo por la reforma laboral del Mega DNU de Javier Milei.

“Si a un empleado le pagás $200.000 en la mano, el costo de la empresa es por $300.000″, dijo el socio de Chocorisimo.

Al respecto, Domínguez detalló que lo que abonan los empleadores por cada trabajador se compone de los aportes del Régimen Nacional de la Seguridad Social que alcanzan el 20,40% del salario bruto en el caso de los sectores de servicios y comercio y el 18% en el resto de las actividades, 6% en concepto de obra social, entre 0,5% y 5% de ART y $78,36 de seguro de vida.

Esteban Wolf emprende hace más de 30 años

En tanto, “un juicio laboral a un emprendedor puede ser la diferencia entre tener el negocio abierto o cerrado. Yo te puedo nombrar miles de emprendedores que han cerrado sus emprendimientos por un juicio laboral. Uno”.

Entre los puntos que modificaba la reforma laboral, suspendida por la justicia, se encontraba la eliminación de la norma que duplica las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente, y la modificación de los intereses en estas, para lo cual se utilizaría lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. La misma no incluiría el Sueldo Anual Complementario ni conceptos de pago semestral o anual, algo que, en la práctica, equivaldría a reducir las indemnizaciones.

Consultado acerca de qué necesita hoy un emprendedor y un empresario, dijo que las reglas del juego sean claras y sencillas. Y ejemplificó: “Muchas veces pasa que como el empresario no tiene reglas claras aumenta sus precios por inflación, por devaluación del dólar oficial y por devaluación del dólar blue”.

Asimismo, manifestó la necesidad de facilitar los trámites para poder abrir una empresa, “que sea por Internet y tarde 5 minutos. Hoy tenés que ir al escribano, hacer un acta y contratar a un contador y un abogado”, precisó Wolf.

Y finalizó: “Liderar una empresa en la Argentina es hacer un máster en la mejor universidad del mundo. La experiencia que te da la Argentina no te la da ningún país”.