Reservas del Banco Central: cómo avanza el proceso de recuperación desde el cambio de Gobierno

El Banco Central mantiene un buen ritmo de compra de divisas, pero al costo de limitar mucho los pagos a importadores y sostener el cepo cambario (Reuters)

Las reservas netas del Banco Central (BCRA) todavía están en “terapia intensiva”. La estrategia de shock que lleva adelante el gobierno de Javier Milei a través del ministro de Economía, Luis Caputo, llevó a una acelerada compra de divisas por parte de la autoridad monetaria que se extendió por más tiempo de lo que esperaba el propio equipo de Santiago Bausili, presidente de la entidad. Y en ese proceso la cuenta de almacenero de divisas en las arcas oficiales mejoró sensiblemente aunque, aclaran especialistas, todavía falta mucho camino por recorrer.

El 7 de diciembre 2023, último día hábil de la presidencia de Alberto Fernández, las reservas netas del BCRA estaban hundidas en terreno negativo. Marcaban USD 11.119 millones en rojo para ese momento. Eso a pesar de que las reservas brutas estaban en USD 21.209 millones.

Las reservas netas se diferencian de las brutas no en que sean verdaderas, frente al maquillaje que representarían las segundas, sino en que tienen en cuenta la calidad de los activos y pasivos externos que tiene el BCRA. Cada uno de los más de USD 21.000 millones que heredó Bausili estaban, de hecho, en el balance del BCRA el 11 de diciembre cuando empezó el nuevo mandato.

El tema es que además de esos activos en moneda extranjera, oro y otras especies, la entidad tiene pasivos: deudas, obligaciones y otras variables de corto plazo que hace que buena parte de ese activo esté compensado por vencimientos de menos de un año. A la diferencia entre esas tenencias y esas deudas los economistas la llaman “reservas netas”. La parte más sólida y proyectable a futuro de las tenencias del BCRA.

Esa es la foto de un Banco Central “quebrado” que criticaban al gobierno anterior y que Milei no se privó de mencionar en campaña y ya en funciones.

“Que las reservas netas sean negativas quiere decir que todos los dólares que tiene el BCRA no sólo son de él y debe una parte. Eso para la estabilidad cambiaria es muy perjudicial, porque quiere decir que si todos te piden los dólares al mismo tiempo no tenés para satisfacer esa demanda”, resumió Salvador Vitelli de Romano Group.

Que las reservas netas sean negativas quiere decir que todos los dólares que tiene el BCRA no sólo son de él y debe una parte. Eso para la estabilidad cambiaria es muy perjudicial (Vitelli)

La situación crítica de reservas era una de las urgencias más importantes que recibieron Caputo y Bausili. Y a casi dos meses y medio del cambio de Gobierno, la foto mejoró sensiblemente.

A fuerza de compras en el mercado cambiario formal, aceleradas luego de la suba del precio del dólar mayorista regulado por el Central a $800 aplicada en la primera semana de gobierno, el BCRA compró USD 7.687 millones según datos oficiales actualizados hasta el 19 de febrero. Pagos de deuda y otras obligaciones hicieron que las reservas brutas subieran USD 5.649 millones en ese período.

¿Qué pasó con las reservas que importan, las netas? Mejoraron USD 6.447 millones en ese período. Pero, todavía, están en niveles negativos. Pasaron de estar en USD 11.119 millones bajo cero a dar un resultado negativo de USD 4.672 millones, según datos privados.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo

Los analistas están lejos de aplaudir, aunque admiten que el cambio de tendencia es notable y que muchas veces el mercado suele mirar más la tendencia que el nivel. El BCRA sigue quebrado, si, pero ahora la curva apunta para arriba. De ahí, en parte, que esa situación todavía crítica de las reservas no haya impedido la caída de la brecha y un período de calma de los dólares financieros que llegó mucho más allá de la reversión estacional de la demanda de pesos que se ve en esta parte del año (la “trampa de febrero”).

Pasado ese punto positivo, sin embargo, insisten que el camino para adelante tiene varios baches que va a haber que superar.

“Hay una mejora sensible porque están comprando contra liquidación de exportadores, así que hay una mejora sensible de las reservas netas a veces sobreestimada porque no se toma en cuenta que, por ejemplo, hay pasivos como el nuevo Bopreal que en parte rinden dentro del año y otros detalles como la emisión de pesos resultante, que es entendible”, dijo Gabriel Caamaño de Outlier.

Hay una mejora sensible de las reservas netas, a veces sobreestimada porque no se toma en cuenta que, por ejemplo, hay pasivos como el nuevo Bopreal que en parte rinden dentro del año (Caamaño)

“Después la pregunta de si es sostenible o no la tendencia a la recuperación, depende. Ahí viene el tema de las importaciones o sea, esta acumulación de reservas todavía está produciéndose con un comercio exterior en el que no está normalizado el acceso a los importadores. No es una situación sostenible este ritmo de compras a este tipo de cambios porque seguís teniendo cepos, costos se van a pagar por el lado de la inflación y la actividad”, comentó.

En ese sentido, la duda respecto a si el regreso de los importadores es clave y más aún porque está pensada para reactivarse justo en el momento de la cosecha. Que la liquidación de dólares se muea a buen ritmo va a ser definitorio en ese punto, algo que el mercado quiere ver antes de confiar.

“En enero de unos USD 4.000 millones que se importaron, se pagaron USD 1.000 millones. Los otros tres cuartos se postergaron para los tres meses siguientes. Eso dió aire, pero en un momento se va a volver a un pago habitual. Alrededor de abril, el momento en que llega la liquidación del agro. Entonces, aunque la cosecha es buena los precios no lo son y, con el atraso que sufre todos los días el dólar oficial frente a la inflación, no es seguro que el ingreso de dólares sea tan fuerte como se necesita”, dijo Vitelli.