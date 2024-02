Las reacciones del arco político tras el nuevo índice de inflación

La inflación acumuló un 254,2% en un año

Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer el índice de inflación de enero, que fue de un 20,6% y acumuló un 254,2% interanual, diferentes actores de la política argentina expresaron su postura a través de sus redes sociales. Por un lado, hubo quienes sostuvieron que el gobierno de Javier Milei va hacia un rumbo acertado y, por el otro, quienes se mostraron en desacuerdo, criticaron la gestión y se refirieron a los aumentos.

El libertario José Luis Espert defendió la gestión del gobierno nacional y festejó que la inflación es de “casi 5 puntos menos que el mes anterior”. “De a poco el gobierno de @JMilei deja atrás la hiperinflación que nos dejó plantada el kirchnerismo”, escribió. Además, señaló que todavía “se siente en los bolsillos” pero aseguró que el país va por “buen camino”.

"Aún se siente en los bolsillos, pero vamos por buen caminó", enfatizó José Luis Espert

Facundo Manes hizo hincapié en las personas afectadas por la inflación. Y sentenció: “Detrás de este número hay tantas historias de familias que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, precios que suben mucho más rápido que los ingresos y una creciente incertidumbre que no para. Es de suma urgencia un plan de estabilización y de desarrollo que termine con este flagelo que nos azota hace años”.

Facundo Manes habló de las familias que no logran llegar a fin de mes a causa de la inflación en Argentina

“Un número que refleja la herencia recibida y que exige acuerdos y esfuerzos para superar la principal preocupación de los argentinos”, reflexionó el senador nacional de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad.

"Un número que exige acuerdos", aseguró Maximiliano Abad sobre la inflación de enero

Karina Banfi, diputada radical, sostuvo que terminar con la inflación “que empobrece a todos los argentinos día a día” es la “verdadera necesidad y urgencia”. Y aseguró: “Todos los esfuerzos deben estar puestos en esta meta”.

Karina Banfi señaló que la inflación "empobrece a todos los argentinos día a día"

Con un tono irónico como si estuviera llamando a Javier Milei, Margarita Stolbizer también reaccionó al índice de inflación. “Teléfono, Presidente: esta es la prioridad”, escribió la diputada en su cuenta de X .

Margarita Stolbizer reaccionó luego de conocerse el índice de inflación

“Milei no está exterminando la inflación, que ya era insoportable. Está exterminando los bolsillos”, escribió la diputada Myriam Bregman en su cuenta de Instagram. En este sentido, arremetió contra el Presidente y Luis Caputo, el ministro de Economía: “Sigue el golpe al bolsillo: la inflación de enero fue de 20,6% y ya acumula 51,3% en solo dos meses. En un año, subió un 254,2%, destruyendo los ingresos de las trabajadoras y trabajadores, licuando jubilaciones”. Además, hizo un repaso de los aumentos y recalcó que los salarios no aguantan. “Las ganancias de los grandes empresarios no se tocan. Al final la casta parece que eran los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y los pequeños comerciantes”, concluyó.

La diputada Myriam Bregman criticó la gestión de Javier Milei

En la misma línea, lo hizo Nicolás del Caño. El diputado del Frente de Izquierda citó la publicación de X (ex Twitter) del Indec y comentó: “Milei multiplicó la inflación con la mega devaluación y congeló jubilaciones y salarios. ¿Qué esperan las centrales sindicales para convocar a un paro activo y un plan de lucha? Hay que derrotar este saqueo al pueblo trabajador”.