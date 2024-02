ETIAS, el nuevo permiso para entrar a Europa: qué es, cuánto costará y cuándo comenzará a regir

El ETIAS es el nuevos sistema de control de viajeros de la Unión Europea que será obligatoria para poder viajar a Europa. (Foto: Getty Images)

Tras varios meses desde el anuncio de la Unión Europea sobre la implementación de un nuevo sistema de ingreso al continente, se conoció la fecha estimativa en la que entrará en vigencia el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, por sus siglas en inglés). Se trata de un permiso de viaje que comenzará a ser obligatorio para todas las personas que quieran viajar a su territorio y el cual comenzará a regir a mediados de 2025.

La nueva medida fue impuesta por la Zona Schengen, integrada por 27 países europeos que eliminaron los controles fronterizos entre sus ciudadanos. Y si bien había sido adelantada meses atrás, aún se desconocía cuándo comenzaría a regir: originalmente se había dicho que sería en el segundo semestre de 2024, aunque fue postergado. Finalmente, a través de sus canales oficiales, la UE indicó que la autorización comenzará a ser solicitada a partir del próximo año.

El ETIAS deberá ser tramitado por todas las personas (menores y mayores de edad) de terceros países que no necesiten visado, como es el caso de la Argentina. Es decir, que todo ciudadano con pasaporte argentino deberá conseguir la autorización. Los requisitos serán tener un pasaporte con una validez mínima de tres meses a partir de la fecha de llegada a Europa, poseer una tarjeta de crédito o débito para pagar el trámite y contar con una dirección de correo electrónico para recibir el documento de aprobación.

El ETIAS será obligatorio para todos los viajeros con pasaporte argentino, ya sean menores o mayores de edad. (Foto: Getty Images)

En este sentido, desde Unión Europea en Argentina aclararon que el ETIAS no es una visa, ya que “no introduce las obligaciones típicas del visado: no será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos, y será mucho más rápido que el trámite de una visa”.

Cuánto costará el ETIAS

La representación en Argentina de la UE detalló que el trámite tendrá un valor de 7 euros por persona, si bien en esta ocasión no lo aclararon, según lo que pudo ver Infobae en canales oficiales de la organización europea, la tarifa aplicaría únicamente para mayores de 18 años.

Las autoridades de la Unión Europea detallaron que el ETIAS tendrá una validez de 3 años desde la fecha en que se otorgue, y que servirá para realizar múltiples entradas.

Qué países europeos solicitarán el ETIAS

El ETIAS será necesario para viajar a los territorios de los países del espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza), así como a Bulgaria, Chipre y Rumania.

El ETIAS será necesario para viajar a los territorios de los países del espacio Schengen, así como a Bulgaria, Chipre y Rumania.(Foto: Getty Images)

Cómo es el trámite

El ETIAS se tramitará completamente on-line a través de un sitio web o una app donde habrá que completar un formulario con datos biométricos, datos relacionados a la ciudadanía, domicilio, números de contacto, formación y experiencia laboral.

Además, habrá que indicar el primer destino europeo que se planea visitar, información sobre antecedentes médicos, antecedentes penales e información adicional en caso de ser familiar de personas residentes en Europa. También será necesario contar con un pasaporte válido por más de tres meses. Según las autoridades europeas, el trámite es sencillo y se debería poder realizar en unos minutos.

Según la UE la implementación del ETIAS responde a una búsqueda de aumentar su seguridad interna mediante un mayor control de los viajeros extranjeros que ingresan a sus territorios.

Por lo que el nuevo sistema contempla controles por sistemas de seguridad SIS, VIS, Europol Data e Interpol, los que una vez concluidos otorgarán el resultado de la solicitud. En caso de denegación, el sistema informará el motivo, y la situación se podría regular e intentarlo nuevamente.