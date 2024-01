Cuál es el origen del grupo de empresarios pyme que apoya a Milei y prepara un cacerolazo contra el paro de la CGT

El Comité PEP reunido este sábado con Martín Menem

En el marco del debate por la desregulación de la economía a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, surgió hace algunas semanas una agrupación de empresarios pymes que manifestaron su apoyo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Tal es así que organizaron un cacerolazo para el 24 de enero en contra del paro convocado por la CGT para ese mismo día. Sus fundadores destacan que no es un respaldo político a La Libertad Avanza, si no una expresión de apoyo a una de las reformas que quieren llevar adelante.

La Agrupación de pymes, emprendedores y productores (PEP), o “Comité PEP”, comenzó a formarse en diciembre pasado por impulso de Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari, Juan Gabriel Méndez y Alejandra Bada Vázquez. Todos tienen en común que son miembros del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) surgido en 2021 como resistencia a los bloqueos en fábricas como mecanismo de protesta y para colaborar con sus pares en este tipo de conflictos, impulsada a partir del trabajo de la abogada y senadora bonaerense de Juntos por el Cambio Florencia Arietto.

Uno de los casos más resonantes del MEAB fue el de Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, quien enfrenta aún las consecuencias judiciales y económicas tras un bloqueo sufrido en 2022 que derivó en el despido de 26 trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). La compañía continúa con un embargo de $5,2 millones.

“En la cena de fin de año que hicimos en diciembre hablamos con Rodolfo, Gustavo y Juan sobre lo importante de la modernización laboral para las empresas. Ahí se nos ocurrió generar un nuevo movimiento con la idea de ayudar, no a un Gobierno, que de todas formas fue elegido por la mayoría, sino al país porque sin más trabajo no vamos a salir adelante”, contó a Infobae la empresaria.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, fue uno de los funcionarios que compartió en sus redes el comunicado de la Oficina del Presidente.

“Yo leí la parte laboral del DNU que envió al Congreso el presidente Milei y no tengo dudas de que va en el camino correcto en la eliminación de multas, la extensión del período a prueba a ocho meses, un blanqueo laboral. La norma protege a quienes como en el nuestro caso con Vidal, que produce alimentos de forma continua, porque la vaca da leche todos los días, que se tiene que garantizar el 75% de la producción. Así se termina el curro de los bloqueos”, sostuvo Bada Vázquez.

En tanto, Lazzari relató: “El 22 de diciembre fue el encuentro anual del MEAB, me acuerdo que hablé bien sobre algunas reformas del decreto. En un pasillo con Alejandra, Rodolfo y Juan dijimos: ‘La única forma de que la reforma laboral salga es hablar diputado por diputado’. Armamos un grupo de Whatsapp que llamamos ‘Grupo Táctico’ en el que solo ponemos la agenda con reuniones confirmadas. El que puede, se hace presente. Hoy son 1.000 personas en ese grupo, tengo otro con 300 y debe haber cientos de tipos que me escriben para sumarse”.

“En la primera reunión fuimos cuatro, la siguiente ocho y en las últimas con legisladores llegamos a 15 personas. En el medio se gestó la idea de sacar un comunicado que expresara apoyo al capítulo cuarto del decreto, la reforma laboral, pero con firmas a título personal. Revisé mail por mail y sumamos 2039 pymes; después se lo mandé a editores de medios el viernes y el sábado explotó porque lo compartió el Gobierno”, detalló el economista.

En cuanto a las críticas recibidas durante el fin de semana y las dudas sobre la agrupación, Lazzari afirmó que se trata de empresarios autoconvocados con un objetivo particular. “Las firmas son honestas. Lo cierto es que es una buena oportunidad porque nunca estuvimos tan cerca de hacer una reforma laboral en serio. Es a propósito que solo ponemos foco en un tema, porque si querés juntar mucha gente hay que poner un solo objetivo. Es más, no sé cuántos de los que están ahí votaron al actual oficialismo. No lo hacemos por fanatismo político. Milei me tiene bloqueado en Twitter (X) por una diferencia personal que tuvimos en algún momento, la cual prefiero no contar. Hace tres años que no hablo con él, pero no voy a dejar de apoyar a un tipo que piensa parecido y quiere avanzar en algo bueno para las pymes”, dijo Lazzari.

Uno de los videos de los autoconvocados contra el paro de la CGT

En cuanto a los bloqueos en empresas, Arietto señaló: “Durante los últimos 20 años no se tramitaron causas de empresas que fueron fundidas por los bloqueos. Con la excusa de la paz social siempre se le dio la razón a los sindicatos aunque los trabajadores quisieran otra cosa. Bloquear una empresa no tiene nada que ver con el derecho a huelga”.

“Esa herramienta patotera se empezó a utilizar porque los sindicatos dejaron de tener legitimidad con los trabajadores. Necesitás el 75% para hacer una huelga y avisarle a los dueños. Entonces comenzaron a ir con la patota. Eso no es un reclamo, es un delito. No formo parte del PEP, pero celebro que pymes se unan para defender algo en lo que creen y que también va a beneficiar a sus empleados”, agregó.

Inicio polémico

La existencia de la agrupación se dio a conocer el viernes 13 de enero a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se consignaba el “agradecimiento” de Milei al respaldo de la organización a la reforma laboral incluida en el dnu 70/2023, la cual se encuentra suspendida por medidas cautelares.

En el texto se hablaba de unas 2.000 pymes, productores y emprendedores que destacaban que las medidas de La Libertad Avanza “promoverán la creación de empresas, las exportaciones e inversiones y generarán fuentes de trabajo”. Sin embargo, el comunicado que había sido enviado a Milei no figuraba en ninguna parte.

Más tarde, la organización dio a conocer el mensaje que recibió el mandatario: “Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino. Queremos dar un salto hacia adelante impulsando las propuestas que buscan ordenar los costos laborales para las pymes y emprendedores, fomentando la pronta creación de empleo privado de calidad, generando un mayor bienestar para las familias argentinas que hoy se encuentran arrasadas por la caída del poder adquisitivo. Trabajamos juntos todas las vertientes del sector productivo en el mismo sentido”.

La página web de PEP fue creada un día antes de que saliera el comunicado de la oficina presidencial y el primer posteo en la cuenta de X es del mismo 13 de enero. Según explicaron a este medio, al momento no cuentan con personería jurídica ni una estructura organizacional definida y en las últimas semanas se inscribieron 4.000 empresarios de todo el país. “No va a ser una cámara empresarial, no va a ser una asociación civil, no se va a convertir en una organización formal de ningún tipo”, explicó Llanos en declaraciones a Radio Mitre.

El sábado 14 de enero mantuvieron una reunión con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y desde la organización aseguran que ya hubo encuentros con 35 legisladores nacionales y con jueces para explicar su posición favorable a los cambios que plantea el decreto sobre las regulaciones en las relaciones laborales. Es más, fueron recibidos a principios de mes por la presidenta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, María Dora González, y la jueza Andrea Érica García Vior, quienes habían votado a favor y en contra de la cautelar contra el DNU, respectivamente.

Ese sábado, además, se conoció que el PEP está organizando, según comentó Llanos, “el primer cacerolazo en la historia de la República Argentina contra la CGT y el paro convocado para el mismo día previsto del paro. Es un cacerolazo para que todo el pueblo argentino le haga entender a la CGT que se terminaron los negocios de la mafia, no puede ser que los hijos de los sindicalistas anden en autos alemanes y los hijos de los trabajadores anden en pata en las villas”.