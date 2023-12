Las escasas operaciones en el mercado de dólar futuro preanuncian que el salto cambiario no será moderado

Para los expertos es posible que el mercado quede con la sensación de que el salto es insuficiente y, en consecuencia, empiece a "pricear" una nueva suba. REUTERS/Gary Cameron/File Photo

El mercado amaneció huérfano. Se cancelaron los anuncios cambiarios y fue un virtual feriado donde arreciaron los rumores que iban desde el salto discreto a $650 hasta la liberación del cepo cambiario.

El mercado de futuros se mantuvo tranquilo toda la rueda, salvo la posición diciembre que negoció al alza y cerró a $755 desafiando a los defensores del salto discreto. Febrero se robó las palmas con una suba de $32, a $990. Ese mes tiene el magnetismo de que algo decisivo va a suceder con la política cambiaria.

Pero mientras el mercado especulaba, los proveedores hacían sus propia devaluación y se cubrieron. Enviaron listas de precios con aumentos de hasta 100% en productos esenciales. La idea era igualar a las grandes cadenas de supermercados que tenían acuerdos de precios con los valores libres de los super chinos.

“Con esta suba de precios ya pueden levantar el cepo”, arriesgó un operador. “La inflación parece convalidar un dólar de $1.000″, agregó. Las mentes febriles imaginaron inmediatamente una dolarización de $1.000 a 1 porque algunos productos ya tenían precios internacionales en dólares. Si bien no había plan en marcha, las consecuencias anunciadas de un ajuste que todavía no se produjo, saltaron al ruedo en forma de alza generalizada de precios de alimentos, artículos de limpieza y, en menor grado, en vestimenta.

En la plaza de contado inmediato, los negocios contra el AL30 fueron elevados y el MEP subió $7,16 (+0,7%) a $993,53 y el contado con liquidación (CCL) $8,04 (+0,8%) a $999,70. El “blue” dio el pequeño salto de $10 para cerrar a $1.000 y no desentonar.

Los más perjudicados fueron los que recibieron los resúmenes de sus tarjetas de crédito con gastos en dólares en el exterior que, por falta de mercado, algunos bancos se los cotizaron a $1.200. Otros bancos, en cambio, trasladaron el vencimiento del lunes 11 para hoy, aún en los casos en que el usuario tenía pautado el débito automático por el total del resumen.

En el Senebi donde las operaciones son bilaterales y no se publican en pantalla, con escaso volumen el MEP subió a $1.015 y el CCL alcanzó el mismo valor.

Según Adcap Grupo Financiero “el mercado parece estar priceando enteramente un escenario de 100% de salto cambiario (salto moderado), donde el tipo de cambio oficial pasaría a “sincerar” el blend 50%/50% que funciona actualmente y mantener restricciones. La duda de un salto hacia los $700 será el nivel de liquidaciones de exportadores. Sin reducción de retenciones, es probable que el campo siga liquidando lo menos posible”.

“En este sentido, creemos que es posible que el mercado quede con la sensación de que el salto es insuficiente y, en consecuencia, empiece a pricear un nuevo salto en un futuro cercano. Por eso creemos que vale la pena mantener posiciones en bonos duales, especialmente, en el TDJ24, ya que paga el máximo entre devaluación e inflación”, agrega el informe. Este bono ayer subió 1,78%.

En realidad, subieron todos los bonos duales y los linked que son de cobertura exclusiva contra la devaluación como el TV24 que aumentó 1,78% y ahora tiene una paridad de 161,83% y una tasa de retorno negativa de -72% porque tiene descontado un enorme porcentaje de devaluación.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini destaca que por el virtual feriado cambiario se operaron en la plaza mayorista apenas USD 24 millones, que implica una restricción total de acceso al mercado. “De esta manera el esperado salto en el tipo de cambio no se produjo y permaneció en $366 que equivale a una suba mensual de 3,3%. Lo que se notó es un mayor pedido de billetes por parte de los bancos de USD 62,4 millones para devolver a sus clientes, un monto algo mayor a lo habitual y cuya evolución habrá que seguir. Pero por ahora, habrá que esperar a los eventuales anuncios y evaluar las reacciones”.

El informe agrega que “los dólares financieros tuvieron una rueda volátil donde el CCL cerró en torno a los $1.000 y mantiene su brecha de 173% con el tipo de cambio oficial igual que en la rueda anterior. Hay mucha liquidez en el sistema financiero aguardando definiciones y una gran atención en torno al destino que tendrá el dólar oficial. Si bien el discurso de Javier Milei del domingo no cambió la percepción del mercado, las medidas concretas se desconocen y reina la incertidumbre y la cautela”.

Sobre el mercado de futuros indica que “se notó una actividad muy disminuida. El volumen de operaciones fue de apenas 33.304 contratos, el segundo menor registro desde enero de 2020. Desde fines de junio 2024 en adelante no se operó nada y salvo diciembre 2023 que ajustó con una variación de -0,3% el resto lo hizo con alzas de hasta 3,90%. Si bien no es la primera vez que se ve este tipo de comportamientos, casi el 50% del volumen operado se generó en los últimos 15 minutos de la rueda, prácticamente cuando se conoció el valor final del dólar oficial. Pero la operación más grande fue una de 3.000 contratos en febrero a $998 que significó el 60% del volumen negociado en esa posición y le puso precio máximo en la rueda”.

En tanto, a pesar del mejor clima en Estados Unidos, la indefinición sobre las medidas cambiarias afectó a los bonos de la deuda externa con legislación Nueva York que cayeron hasta más de 2%. El riesgo país se elevó 39 unidades (+2,1%) a 1.935 puntos básicos.

El analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli señaló que “la estrella del día fue el virtual feriado cambiario. Llama la atención que dilaten este tipo de decisiones sobre todo pensando en un Presidente que había asegurado que estaba en condiciones de asumir inmediatamente. Creo que el plan económico va a buscar el ancla fiscal como figura central del partido, pero el mercado busca definiciones cambiarias porque afecta al corto plazo. La cuestión fiscal es importante y la piedra angular, pero es algo de más largo plazo porque los resultados se van a ver dentro de 6 meses como mínimo. El agro estuvo absolutamente paralizado, no se concertaron operaciones y se cerró el registro de ventas al exterior hasta nuevo aviso, entonces quedamos en un escenario muy inquieto″.

Vitelli agregó que “me llamaron la atención los últimos minutos de operaciones del mercado de futuros que fueron sin volúmenes significativos, en cambio me la soja enero tuvo una fuerte alza que no convalidó la soja mayo. La conjetura es que no vamos a un escenario con un dólar oficial con un tipo de cambio excesivamente alto y que estaría ajustando al valor soja como si continuásemos con un esquema de dólar diferencial intentando achicar la brecha”.

Lo cierto es que con todos los dólares en $1.000 los inversores se quedaron esperando los anuncios que se cree se harán hoy, para saber si habrá o no desdoblamiento cambiario, salida del cepo, salto discreto o directamente nada hasta fin de mes.