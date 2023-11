Censo 2022: cuántos argentinos tienen acceso a gas natural, cloacas y vivienda propia

Casi 8 millones de personas alquilan su vivienda en la Argentina.

Cuando se habla de “condiciones de vida” de los argentinos, se analiza usualmente el nivel de ingresos de los hogares, pero existen variables estructurales que permiten ver un poco más allá de la situación financiera actual de cada familia. Cuántas personas son propietarias de sus viviendas y cuántas casas tienen acceso a las redes públicas de luz, gas y agua son algunos de los puntos que se pueden estudiar y en los que se pueden encontrar grandes diferencias según cada provincia.

Todos estos datos pueden ser consultados en el informe definitivo presentado por el Indec sobre el Censo Nacional 2022. En el estudio se presentan detalles para el total nacional, por provincia y por departamento.

Gas domiciliario o garrafa

De acuerdo a los datos relevados por el Indec, el 48,6% de la población (22.167.790 personas) vive en hogares en los que se utiliza principalmente la red de gas para cocinar en el día a día. Otro 43,9% (20.034.720 personas) utiliza mayormente gas de garrafa. El otro 7,5% de la población se divide entre electricidad, gas en tubo, leña y “otros combustibles”.

El organismo no especifica si las personas que usan principalmente gas de garrafa lo hacen porque no tienen acceso a la red pública o simplemente por elección. Sin embargo, el último informe de Condiciones de Vida publicado por el propio Indec aclara que un 38,1% de la población del país no tiene conexión de gas domiciliaria.

Ahora bien, más allá de los datos generales, se pueden observar grandes diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Según los resultados del Censo, la provincia con mayor porcentaje de población con acceso a la red pública de gas es Santa Cruz, con un 78,2%. Le siguen La Pampa (89,7%), Chubut (86%), Neuquén (83,8%), Río Negro (82%) y Tierra del Fuego (81,6%), es decir toda la Patagonia.

En el otro extremo aparece Formosa, provincia en la que apenas el 0,87% de la población utiliza gas de red para cocinar. Apenas por encima figuran Corrientes (1,1%), Chaco (1,2%) y Misiones (2,5%). En las cuatro provincias, la principal fuente de combustibles para cocinar es el gas en garrafa. En todas, la participación de ese formato de combustible supera el 80%.

El acceso a las cloacas

Los datos finales del censo revelaron que el 93% de la población habita en hogares con acceso al agua por cañerías (42.403.818 personas), la gran mayoría con conexión directa a la red pública. En ese punto, entonces, no se encuentran grandes diferencias entre provincias.

Sí se observa una situación mucho más dispar en el área de saneamiento. En el total país, el 57,4% de la población (26.195.514 personas) vive en casas con acceso a la red de cloacas, mientras que el 42,6% restante tiene esa deficiencia estructural.

Analizando los datos por jurisdicción, se encuentra que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la jurisdicción con mayor porcentaje de población con desagüe de inodoro a la red pública, con un 98,5% del total. Más atrás aparecen Tierra del Fuego (90%) y Chubut (81,1%).

La disparidad es muy grande. Las provincias con menor proporción de población con acceso a cloacas son Misiones (23,2%), Santiago del Estero (25%) y Chaco (29,8%). Como se puede observar, al menos siete de cada diez personas que habitan en esas provincias viven en hogares sin desagüe a la red pública.

Propietarios e inquilinos

Los dos puntos anteriores (acceso a la red de gas y cloaca) hacen referencia al nivel de desarrollo de la infraestructura de las viviendas. El siguiente, en cambio, se relaciona directamente con la capacidad de compra de la población y el tamaño de su mercado inmobiliario.

Según los datos finales del censo, hay 31.412.314 personas (68,9% de la población) viviendo en hogares propios. Del resto, 7.925.280 alquilan (17,3%), 2.918.408 viven en casa prestada (6,4%), 590.999 habitan en hogares cedidos por el trabajo (1,3%) y 2.771.786 se encuentran en “otra situación” (6%).

Considerando el primer punto de análisis, se observan nuevamente importantes brechas en el porcentaje de población propietaria según cada jurisdicción. Las tres provincias con mayor proporción de propietarios son Santiago del Estero (86%), Catamarca (81,7%) y Chaco (78,23%). Llamativamente, se trata de jurisdicciones que generalmente tienen altos niveles de pobreza. De hecho, las tres tienen un índice de pobreza actual superior al 40% y Gran Resistencia supera el 60%, el porcentaje más alto de todo el país.

En el fondo del ranking aparecen algunas de las grandes ciudades del país. La última, de hecho, es CABA, con 54,9% de propietarios. Algo más arriba figuran Tierra del Fuego (58,6%) y Santa Cruz (60,7%).

Resulta inversamente proporcional el ranking de población que alquila, con CABA (34,8%), Tierra del Fuego (28,8%) y Santa Cruz (27%) en la cima y Santiago del Estero (4,92%), Catamarca (8,1%) y Chaco (8,4%) en el final de la tabla.