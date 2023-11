LABITCONF 2023: economistas destacaron el potencial “descentralizador” de las cripto en Argentina pero pidieron cortar la emisión

Diana Mondino, Alfredo Roisenzvit, Agustín Etchebarne y Fausto Spotorno disertaron en Labitconf 2023

La primera jornada de LABITCONF 2023, la conferencia de blockchain y cripto más importante de Latinoamérica, tuvo entre sus paneles más destacados uno con la participación de prestigiosos economistas argentinos que debatieron sobre el escenario económico argentino de cara al 2024 y el potencial rol de las criptomonedas.

Diana Mondino de la Universidad del CEMA, Alfredo Roisenzvit, de Moonquant Capital; Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso; y Fausto Spotorno, de la Escuela de Negocios UADE, coincidieron en el rol “descentralizador” que podrían tener la adopción de las cripto en el país, además de la posibilidad de estabilizar la inflación, aunque destacaron la necesidad de eliminar el déficit fiscal para cortar con la emisión monetaria.

Para Roisenzvit la ventaja que ofrece la tecnología es la confianza que genera entre los agentes, sin necesidad de un Estado que avale las operaciones entre privados. “Con el blockchain que nace de bitcoin lo que se puede hacer es confiar en cualquier tipo de contrato sin intermediarios. El dinero no es otra cosa que un símbolo que sirve para el intercambio. En la antigüedad necesitábamos de un Estado. Hoy la tecnología lo supera a eso”, comentó.

“Hoy tenés tu cuenta virtual con una unidad en pesos pero también tu reserva de valor en bitcoins. Se puede hacer cualquier transacción de manera inmediata o creíble. Sin que venga el Estado a cobrarte una parte, comos sucede en Argentina. El orden natural de las cosas es lo que yo gano es mío y después me cobrás. Dentro de unos años vamos a evolucionar hacia otro sistema gracias a la tecnología”, aseguró Roisenzvit.

Economistas argentinos que debatieron sobre el potencial rol de las criptomonedas en la Argentina

En ese sentido, Mondino, eventual Canciller si Javier Milei gana las elecciones, prometió: “Lo más rápido que se pueda vamos a eliminar el curso forzoso de la moneda, vamos a hacer que ningún juez pueda cobrarte lo que quiera y que los impuestos se puedan pagar, pero después de trabajar no antes”.

Por otro lado, la economista planteó que en la Argentina “el problema es el déficit fiscal”, por lo que la adopción de monedas digitales no solucionaría el problema de la emisión monetaria y la inflación por sí sola. “Actualmente tenemos dinero digital, que se llaman leliqs. Todos ustedes le llaman finanzas descentralizadas para sacarle el poder al príncipe, yo los llamo corruptos”, sostuvo Mondino.

Por su parte, Spotorno señaló: “El problema monetario no es muy diferente a los problemas institucionales que tiene el país. Por más tecnología que metas en algo es difícil solucionar. La hiperinflación es cuando la gente rechaza el dinero. Lo que está pasando ahora es que la oferta crece a un ritmo muy alto, no solo por la base monetaria sino por los pasivos remunerados. Históricamente en la Argentina un peso rotaba 12 veces en el año y ahora lo hace 32 veces. No hay perspectivas de que esto mejore así como venimos”.

Economistas destacaron la necesidad de eliminar el déficit fiscal para cortar con la emisión monetaria.

A su turno, Agustín Etchebarne afirmó que la forma más rápida de salir de la inflación siempre está asociada a una reforma monetaria. “La dolarización es el caso más extremo. Una vez que está instalada se hace muy popular, por lo que los políticos populistas no pudieron sacarlo como sucedió en Ecuador. Hoy hay un problema porque los activos del BCRA desaparecieron y los pasivos crecieron. Emilio Ocampo está estudiando cómo conseguir los dólares necesarios. El problema argentino es que al exportador le das menos y al importador un dólar más barato, por lo que te quedás sin deuda”, explicó.

El economista de Libertad y Progreso coincidió en que la descentralización de las decisiones es un tema clave para el futuro de la economía local: “Sobre todo con la Inteligencia Artificial, aunque también puede ser utilizada para controlar más. La Argentina va a ser punta de lanza en dejar de obligar al curso forzoso de la moneda. Pero las monedas digitales aplicadas desde los BCRA reducen los niveles de privacidad al mínimo”.