¿Quién va a ser el ministro de Economía si Massa es presidente?: nombres en danza y la pista que dio el candidato

Sergio Massa (Crédito: Mario Sar)

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, aseguró el ministro de Economía y candidato de UxP, Sergio Massa, en una entrevista con radio Cadena 3, en Córdoba.

Massa promete que no va a dar nombres hasta después de la elección. “¿Para qué? Él es el candidato y mantiene la centralidad. La gente vota presidente, es lo que importa. Lo que sí, es momento de sumar gente de afuera al equipo económico”, reconoció este mediodía alguien de su estrecha confianza en diálogo con Infobae.

Cómo sea, algunos nombres ya circulaban desde hace varios días como potenciales candidatos y otros surgieron hoy en los pasillos oficiales luego de las declaraciones de Massa sobre un “externo”. Hay sorpresas y hasta algún “tapado”.

“Sean quien sean los ministros, los ministerios van a ser organismos verticales: quienes sean designados van a armar sus equipos, no va a pasar como en este Gobierno que hay mucho desorden. Eso Sergio lo tiene claro. Llegó la hora de dejar de improvisar”, aseguró otro allegado al tigrense.

Una vieja foto de Massa con algunos de sus referentes económicos, en un Coloquio de IDEA

“No hay nada confirmado todavía, son todos rumores, pero de algunos nombres se habló”, reconoció otra fuente.

No son pocos los que creen que las pistas hay que buscarlas en una cena que tuvo lugar en Tigre, hace un año y medio. En esa oportunidad, tiempos en los que aún presidía Diputados y Martín Guzmán tecleaba en su cargo (iba a renunciar un mes y medio después), Massa invitó a su casa a buena parte de sus referentes económicos de siempre. En el cónclave estuvieron el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; el ex ministro de Economía, Miguel Peirano; el director del Indec, Marco Lavagna; los socios del estudio Equilibra, Diego Bossio y Martín Rapetti; y el Lisandro Cleri, entonces en el FGS de Anses (faltó con aviso Guillermo Michel, quien era asesor de Massa en la Cámara y hoy dirige la Aduana). Ninguno de ellos fue al ministerio cuando el tigrense reemplazó a Silvina Batakis.

Ministeriables

A continuación, los nombres en danza por estas horas, los mencionados. No hay ninguna confirmación, ni mucho menos, pero tampoco ninguno fue descartado 100% desde varias fuentes cercanas a Massa con las que este medio dialogó hoy.

Carlos Melconian (Matias Arbotto)

Carlos Melconian. Más allá de que ambos confirmaron una reunión antes de las elecciones, tienen buena relación “desde siempre”, como describen cerca de ambos. El ex candidato de Patricia Bullrich no habló de la posibilidad en público, pero sería, quizás, el candidato más extremo de la opción “alguien de otro sector político”.

“¿Melconian con Massa… no es raro?, dudó Infobae. “Sería una muestra cabal de la ‘unidad nacional’ que propone Sergio. Hay que llamar a gente capacitada que venga a nuestro espacio para resolver este quilombo”, se sinceraron hoy en Economía. La semana pasada, luego de la primer vuelta, el Ieral, el instituto de la Fundación Mediterránea para el que trabajaba y donde armó el programa que tomó la candidata de Juntos por el Cambio, comunicó que desvinculaba al economista de sus filas.

“La Argentina necesita un programa macro, y un cambio profundo en la organización económica”, había resumido el ex presidente del Banco Nación en el gobierno de Mauricio Macri, semanas atrás. El viernes pasado, cerca de Melconian le dijeron a este medio que no había contacto formal entre ambos: “De eso no hay nada, más allá de la relación que tienen de hace años. En este momento ni nos planteamos esa posibilidad”.

Al respecto, uno de los más estrechos colaboradores de Melconian indicó: “Massa necesita para la primera etapa a un militante, alguien dispuesto a hacer lo necesario en la etapa de ajuste, sin demasiado peso propio, como lo era Jorge Remes Lenicov cuando Eduardo Duhalde le pidió que asumiera el cargo en 2002. Y Carlos no está para cumplir con ese rol por su trayectoria”.

Martín Redrado (Adrián Escandar)

Martín Redrado. El ex presidente del Banco Central también tiene muy buena relación con Massa. Cercano siempre al peronismo, en los últimos meses estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos porteña, en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta.

“A Martín hay que llamarlo el día 20 si ganamos, no tengo dudas. Hay que ver si acepta, pero yo creo que lo hará. Hay que darle reputación al equipo, a todo el gabinete”, dijo una de las fuentes consultadas. “No estoy en el mercado”, se lo escuchó decir a Redrado en estos días, pero está dispuesto a escuchar propuestas que vayan en el sentido de lo que plasmó en su libro “Argentina primero” y que podría resumirse en tres conceptos: plan integral, equipo y leyes que permitan su realización.

Emmanuel Álvarez Agis

Emmanuel Álvarez Agis. El ex viceministro de Economía, durante la gestión de Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner, es otro de los candidatos. Su nombre también había sonado para reemplazar a Martín Guzmán. El titular de la consultora PxQ, que no respondió las consultas de Infobae, tiene diálogo fluido con Massa. “Habla como lo hacen otros colegas. Antes de pensar en sumarse debería ver la propuesta, el horizonte y el sistema de toma de decisiones”, dijeron cerca suyo.

Otros nombres. En la lista de “posibles” también figuran Marina Dal Poggetto, la cabeza de la consultora Eco Go, que fue asesora de Daniel Scioli con Miguel Bein, en 2015, y que trabajó cerca de Facundo Manes en los últimos meses.

También aparecen los mencionados Bossio y Rappetti, socios en Equilibra, y Peirano, especialista en industria que fue ministro de CFK en 2007. Si bien son ministeriables, en general se los menciona como posibles integrantes de un equipo económico “fuerte”.

“¿Y a los que estamos ya nos jubilaron?”, bromeó hoy un integrante del actual gabinete económico. A pesar de las declaraciones de Massa, también siguen en carrera para ocupar algún puesto los referentes que acompañan a Massa en su gestión ministerial.

Guillermo Michel, el titular de la Aduana, es uno de sus hombres de estrecha confianza y seguramente ocupará un rol destacado en un eventual gabinete. Lo mismo, su actual vice, Gabriel Rubinstein. A Leonardo Madcur, actual jefe de gabinete, lo mencionó varias veces el perfil de lo que considera sería su presidente del Banco Central, organismo que tiene como vice a Lisandro Cleri, otro integrante de la mesa chica del tigrense.

¿Otros ministerios? Siempre en el terreno de las especulaciones, en Educación podría seguir Jaime Perczyk; de muy buenas relación con Massa; Energía se convertiría en cartera, quizás encabezada por alguien de la política patagónica (se mencionó a Omar Gutiérrez, que dejará de ser gobernador de Neuquén); y para Justicia también sonó Miguel Pichetto, un funcionario que podría cerrar la grieta entre macristas y kirchneristas... al menos en ese rubro. ¿Será?