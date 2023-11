Creció la fabricación de materiales para construir viviendas en medio de la incertidumbre del balotaje

Expertos argumentaron que los costos de los materiales utilizados en la construcción de viviendas se ven notablemente afectados por la creciente inflación

En un contexto marcado por el balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre en la Argentina, el Índice Construya (IC) que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una suba de 14,9% desestacionalizada mensual y se ubicó un 1,9%, por arriba de octubre 2022.

Te puede interesar: Auge inmobiliario en el sur porteño: cómo son las nuevas viviendas en esa parte de la ciudad que busca renovarse

Con un acumulado del 7,4% por debajo del mismo período del año anterior, esta medición proporciona una visión de cómo se desenvuelve el sector en tiempos de incertidumbre política y económica.

Según datos del Grupo Construya (entidad que desde 2002 realiza el IC), una vez más, los materiales de construcción se erigen como una opción confiable en momentos de incertidumbre.

Te puede interesar: Revolución en 3D: cómo la tecnología BIM permite hacer un edificio antes de construirse para evitar problemas y optimizar costos

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

Especialistas argumentaron que los costos de los materiales utilizados en la construcción de viviendas se ven notablemente afectados por la creciente inflación. Además, la constante subida del dólar en el mercado libre ejerce una influencia particular en productos que dependen de la importación, como revestimientos para superficies, elementos necesarios para la producción de pinturas, griferías tanto para baños como cocinas, y cuarzos empleados en encimeras, entre otros.

En algunas constructoras sostienen que les está costando conseguir presupuestos porque hay corralones que no quieren hacerlos hasta luego del balotaje presidencial. Cómo mucho hacen presupuestos por tres días de plazo

Estas dos variables impactaron en incrementos del 150% en términos interanuales, según informes de diversas firmas de consultoría.

Te puede interesar: No hay casas en alquiler en CABA: por qué se da este fenómeno puntual en medio de una crisis sin precedentes

En este contexto, expertos en el campo del desarrollo y la construcción mantienen la opinión de que es oportuno seguir confiando en las inversiones vinculadas a la construcción.

Fuente: Grupo Construya

Desde la entidad informaron que es conveniente aclarar que el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que se publicará estará referido al mes de septiembre de 2023, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de octubre último.

La apuesta por el ladrillo sigue activa

Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires se encuentran en construcción más de 50.000 departamentos distribuidos en diversos barrios. Siendo Palermo, Núñez, Villa Crespo, Villa Devoto, Caballito y la zona próxima con el Paseo del Bajo (entre Monserrat y San Telmo) en quienes lideran la edificación de nuevas propuestas.

Este dinamismo en el sector también se extiende a la provincia de Buenos Aires, abarcando varios partidos de dicho territorio como Vicente López, Tigre, 3 de Febrero, San Martín y Esteban Echeverría, entre otros.

Fuente: Grupo Construya. Aquí se observa cómo se comportó la actividad desde julio 2022 a octubre último

Sin embargo, es importante destacar que, entre los materiales para edificar, se registraron notables aumentos de precios. Las bolsas de cemento, por ejemplo, experimentaron un incremento superior al 20% en tan solo un mes. Los costos varían en función de la marca y la cantidad adquirida, llegando a superar los $4.300 por unidad de 50 kilos. En el caso de las griferías, también se ha observado un aumento significativo, con incrementos de más del 18% en un mes. Actualmente, se solicitan más de $125.000 pesos por un juego completo de baño, que incluye la ducha. Además, las pinturas, tanto látex de 10 litros para interior como para exterior, aumentaron entre un 25% y un 30% en el mismo período, con latas de diversas marcas superando los 15.000 pesos.

Qué falta para crecer

El costo de construcción por metro cuadrado se situó en USD 524,87, marcando una notable disminución en comparación con el promedio de los últimos 8 años según algunas consultoras. En 2017, este costo alcanzó su punto máximo con USD 1.700 por metro cuadrado.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), expresó a Infobae que: “El costo de construcción en dólares sigue siendo históricamente bajo. Siempre es aconsejable aprovecharlo como inversor, ya que la construcción es una de las pocas actividades donde es valioso canalizar los pesos excedentes en un activo dolarizado, transformando así pesos en ladrillos una vez que la vivienda está terminada, lo que resguarda el patrimonio”.

En CABA, actualmente hay más de 50.000 viviendas en obras

Para el futuro, los expertos consideran que dos de los principales factores son los alquileres y los créditos hipotecarios, que pueden incentivar la demanda. Estas temáticas fueron problemáticas en los últimos años, y es crucial que el próximo Gobierno nacional aborde los problemas macroeconómicos y la inflación.

En el presupuesto 2024, el IVA se destaca como el impuesto más relevante, representando el 1,17% del PBI. Sin embargo, el IVA cuenta con exenciones que suman el 0,55% del Producto, incluyendo prestaciones médicas a obras sociales (0,23% del PBI), servicios educativos (0,11%), entre otros. Además, dentro del IVA, existen regímenes diferenciales que representan el 0,62% del PBI, siendo el más relevante las alícuotas reducidas para alimentos como carne, verduras, frutas, legumbres y hortalizas (0,31%), seguido por la construcción de viviendas (0,15%)

“Nos preocupa y nos oponemos que se elimine el IVA reducido. Aún no se trató en el Congreso nacional, pero sería perjudicial. Ya se fracasó con los alquileres y regulaciones. Ojalá no se elimine lo de la construcción de viviendas, porque si se quita esa reducción impactaría en los valores de venta de las unidades, algo que no queremos”, concluyó Tabakman.