Ya no hay más autos con Precios Justos: ¿subieron las ventas durante los 60 días que duró el programa?

Cambio de escenario en los concesionarios oficiales. Los precios de noviembre subieron entre un 10 y un 15%, y ya no hay autos con Precios Justos (NA)

La falta de dólares en el Banco Central sin dudas fue y sigue siendo uno de los temas del año para el funcionamiento de las empresas automotrices argentinas. El peor momento se vivió en los meses de julio y agosto, durante los cuales el gobierno no emitió permisos de importación, lo que generó falta de vehículos importados, incluso los que vienen dentro del marco de comercio del Mercosur desde Brasil, y falta de insumos y autopartes. Si bien el problema continúa, en la primera semana de septiembre, una propuesta del Ministerio de Economía a los fabricantes, destrabó esa situación parcialmente, y las famosas SIRA comenzaron a fluir nuevamente.

La solución se consiguió mediante una propuesta que el Gobierno le hizo a las nueve marcas que fabrican automóviles y pick-ups en el país, como fue que ingresaran al programa de Precios Justos por 60 días, es decir, hasta el 31 de octubre. Aquella primera semana de septiembre fue movida, pero entre martes y miércoles, todas las terminales firmaron el acuerdo, por el cual debían colocar la producción completa o el lote de importaciones de un modelo específico con un precio que no podría modificarse por 60 días.

Ese plazo terminó esta semana, y con la llegada de noviembre y la actualización de las listas de precios, esos modelos recuperaron el valor de mercado, ya que en casi todos los casos, apenas cumplido un mes, habían quedado como la opción más económica de la gama a la que pertenecían, incluso por debajo del precio de modelos con menor equipamiento. Pero, recuperar el valor de mercado implica aumentar el precio mucho más que las otras versiones de ese mismo modelo, que ajustaron entre un 10% y un 15% el valor de octubre a noviembre salvo en algunas excepciones.

Las listas de precio se actualizaron en noviembre, incluyendo la actualización de los modelos que estaban congelados desde septiembre. Algunos subieron hasta el 34%

Cuando aún falta conocer la lista de precios de las marcas de Stellantis, que se publicarán el lunes con entrada en vigencia el martes, son seis los fabricantes que ya han actualizado los valores de todos sus modelos, incluyendo el de la versión que tenían en el programa del gobierno.

Chevrolet es la única marca que no cambió el precio de la gama Montana, a la que pertenecía el modelo LTZ que estaba con el precio congelado. Así, la pick-up compacta de General Motors, que proviene de Brasil, mantiene el precio de 16.867.900 pesos.

Ford, en cambio, actualizó toda la gama Ranger un 14%, pero la versión XLS 2.0 4x2 que estaba en Precios Justos, pasó de $16.089.000 a $21.559.000, es decir que subió un 34 por ciento.

Siguiendo en orden alfabético, la otra marca que también presentó lista de precios sugeridos de noviembre es Nissan. La marca japonesa había colocado en Precios Justos el modelo Frontier S 4x2 Manual con un precio de 13.790.200 pesos. Con el ajuste de precios de toda la gama de pick-ups, el nuevo valor de ese modelo es ahora de $ $16.548.200, es decir que tiene una corrección del 20 por ciento.

Aunque era una versión de 19 posibles, Alaskan mejoró sus ventas durante el mes completo de autos con precio congelado

En la misma planta histórica de Santa Isabel, Córdoba, se producen todos los productos de Renault, que al igual que Nissan, tenía en Precios Justos un modelo de su camioneta de una tonelada de Alaskan, la versión Emotion 4x2 MT, que tuvo durante 60 días un precio de $16.912.700. Ahora, con la actualización del 10% de toda la línea, esa versión subió a $20.517.900, lo que representa un aumento del 21,3 por ciento.

Toyota es otra de las marcas que había puesto en el programa del Ministerio de Economía un auto importado de Brasil. En este caso era el Yaris XLS 1.5 CVT de 5 puertas. Su precio congelado fue durante septiembre y octubre de $8.806.955, pero con la nueva lista de precios, pasó a costar $10.445.000, es decir un 18,6% más.

Por último, Volkswagen Argentina había elegido el modelo Polo Track First Edition, producido en Brasil, con un precio de 8.187.550 pesos. Con la nueva lista de precios de noviembre, la gama Polo aumentó un 8,3% en los modelos de acceso, pero sólo en aquellos que no tenían su precio en el tope para evitar pagar el impuesto a los autos de lujo. Sin embargo, el Polo Track First Edition se mantiene en el mismo precio, lo que lo posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado, en el que sólo el Toyota Etios se mantiene a menor precio con una versión para uso como auto de pasajeros.

Probablemente el Volkswagen Polo Track sea el modelo que mejor rédito le dio a la gama completa por tener un auto en Precios Justos. De hecho, la marca decidió mantener el mismo precio

En cuanto al rendimiento de tener un producto con precio congelado en cada marca, los números fríos dicen que no tuvo demasiado impacto. El auto más vendido de Argentina es el Fiat Cronos, que tenía en Precios Justos su versión Like 1.3 GSE. En agosto, antes que entre en vigencia el programa, se habían vendido 4.159 unidades. Tomando esa cifra como referencia, pero teniendo en cuenta que normalmente los autos facturados un mes son los que se venden al mes siguiente, los números de septiembre no deberían tener influencia tan alta en el modelo por tener una versión con precio congelado. En septiembre se vendieron 4.488 Cronos, es decir un incremento del 7% entre un mes y el otro. Sin embargo, en octubre, cuando el programa podía influir fuertemente en la cantidad de autos de ese modelo, las ventas bajaron sensiblemente, un 14%, porque se registraron 3.925 unidades.

Para Ford, el rendimiento del modelo colocado en Precios Justos no debía tener tanta incidencia porque es una versión de ocho de Ranger, la denominada Ranger XLS 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 MT. Los números de la pick-up mediana de Pacheco dicen que en agosto, primer mes completo de la nueva gama 2023, se habían vendido 2.805 unidades entre todas las versiones, en septiembre ese número fue de 2.687, y en octubre 2.203. El programa no parece haber contribuido a aumentar el volumen del modelo.

Nissan también ofreció una pick-up con precio congelado. La línea Frontier tiene diez versiones y sólo una estaba en esta condición. Las ventas de la camioneta en agosto habían sido de 1.045 unidades, en septiembre 1.218 y en octubre, mes pleno de vigencia del programa, 1.373 ventas, lo que permitiría pensar que sí hubo una influencia en las operaciones.

La versión XLS CVT del Toyota Yaris no pareció influir en el volumen de ventas por tener precio congelado

Toyota tuvo un modelo brasileño en el programa, por lo que la liberación de SIRA para importar afectó el volumen en los meses previos al acuerdo de Precios Justos. En agosto se habían vendido 1.104 autos del modelo, pero en septiembre, por la misma razón esgrimida respecto a la facturación de modelos del mes anterior y su influencia en el siguiente, la cantidad de Yaris bajó fuertemente a sólo 445 unidades. Con la vigencia del programa del gobierno, sin embargo, las ventas de octubre sólo volvieron a los niveles anteriores, con 1.068 autos, es decir, menos que antes del programa.

En Volkswagen, en cambio, tener su modelo más económico en Precios Justos parece haber impactado positivamente. Aunque el Polo viene de Brasil, y eso se vio afectado por los dos meses sin permisos de importaciones, hay que retrotraerse a julio para ver el rendimiento normal del modelo. Ese mes se habían vendido 773 unidades, en agosto y septiembre, por la situación coyuntural esa cifra bajó a 412 y 310 autos respectivamente, pero en octubre, las ventas subieron a 1.041 autos, lo que explica la decisión de la marca de origen alemán, de mantener su precio sin aumentos para noviembre.

La performance de Renault con Alaskan debe tomarse con cuidado porque son 19 las versiones diferentes de la camioneta de una tonelada de la marca francesa y sólo una estaba en el programa, con muy pocas unidades. En agosto, la gama completa había vendido 395 unidades, que en septiembre bajaron a 330, sin embargo en octubre esa cifra subió a 483, lo que podría mostrar una incidencia positiva del programa de Precios Justos.

Chevrolet trajo la versión LTZ de Montana. En septiembre prácticamente no tuvo ventas y en octubre volvió al nivel de agosto

Chevrolet sólo trajo una de las dos versiones de su nueva pick-up compacta de reciente lanzamiento para colocar con precio congelado por 60 días, que además es importada de Brasil. Las ventas de agosto habían sido de sólo 64 unidades por su reciente presentación y porque ya no había entradas de importaciones. Por esa razón, en septiembre esa cifra fue inferior a 20 unidades, y recién en octubre, gracias a las SIRA del mes anterior, se recuperó el volumen de unidades para llegar a un total de ventas de 76 camionetas.

Finalmente, Citroën y Peugeot, que habían colocado el mismo producto con su versión diésel de pasajeros en el programa del gobierno, tuvieron un desempeño similar. Berlingo tiene dos versiones de carga y dos de pasajeros, todas fabricadas en Palomar, provincia de Buenos Aires. En agosto habían vendido 285 autos, en septiembre 148 y en octubre 321, mostrando una mejor performance en el mes completo de operaciones con precio congelado. Partner, con igual esquema de modelos que sus “primos” franceses, vendió 409 autos en agosto, 238 en septiembre y 189 en octubre, donde no se registró un aumento sino una retracción en las operaciones.