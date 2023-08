Mercados: se amplía el castigo a los bonos de la deuda y sube el riesgo país

Los bonos argentinos caen fuerte tras la devaluación.

La ronda bursátil argentina reflejaba números mixtos este martes. Las acciones se mantenían sostenidas por compras que cubran la fuerte devaluación que sufre el peso, una tendencia que se profundizó luego del inesperado triunfo de la ultraderecha en las primarias presidenciales.

Pero desde el lado de la renta fija, los números seguían en rojo. Los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- retroceden a las 11:30 horas un 2,7% en promedio en Wall Street, tras un desplome del orden del 8% el lunes. En tanto, el riesgo país de JP Morgan avanza a los 2.139 puntos básicos, en lo más alto desde el 23 de junio pasado.

En la Bolsa local ceden los bonos en dólares que son utilizados para operaciones de dólar financiero, lo que arrastra a la baja de 6% para el Bonar 2029 y el Global 2030 en sus especies “D”. esto se dio luego de la aplicación de mayores restricciones. La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevas restricciones para las operaciones con dólar MEP y dólar “contado con liqui” al establecer un límite semanal de USD 100.000 en valores nominales para la venta de valores negociables de renta fija en dólares, emitidos tanto bajo ley local como de EEUU, con liquidación en moneda extranjera. La modificación tiene vigencia con la Resolución General 971.

El referente accionario S&P Merval porteño ganaba un 3%, a 511.000 unidades a las 12 horas, luego de haber anotado un récord intradiario nominal en los 513.204 puntos el lunes, liderado por los papeles energéticos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observaban cifras dispares, donde destacaba la suba de Edenor, con un 7 por ciento.

El candidato ultraliberal Javier Milei resultó el domingo el postulante más votado en las primarias preparatorias para la elección general de octubre, con el enojo y la apatía de los argentinos como protagonistas tras una larga crisis económica.

Los expertos de TSA Bursátil señalaron que “el tipo de cambio real multilateral (ITCRM) medido en base al MEP y contado con liquidación se ubica en torno a los niveles máximos posteriores a la salida de la Convertibilidad, pero aún lejos de los niveles de pánico observados en octubre de 2020. De cara a lo que se viene, y con un posible proyecto de dolarización de la economía con una probabilidad de realización nada despreciable, consideramos que el recorrido del tipo de cambio nominal puede tener mayores espacios al alza”.

Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL (InvertirOnline), consideró que “los resultados de los comicios tomaron por sorpresa a la comunidad inversora, que, si esperaba una mala elección por parte del oficialismo, pero no esperaba que la alianza liderada por Javier Milei se imponga como primera fuerza a nivel nacional”. Añadió que “a largo plazo, consideramos que, de base, este ‘cisne negro’ post paso no es similar a lo sucedido en 2019 y que, a pesar de la volatilidad que podamos tener en el corto plazo, en el mediano y el largo, el panorama parecería ser alentador para el mercado local”.

