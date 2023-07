Con el nuevo esquema cambiario, el Banco Central tuvo que intervenir para frenar los dólares financieros

FOTO DE ARCHIVO: Peatones caminan frente a la fachada del Banco Central de Argentina en Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

Las medidas cambiarias del Gobierno aumentaron la desconfianza de los inversores porque se violaron los contratos de cobertura y puede ser perjudicial en el mediano plazo. De hecho, muchos proveedores paralizaron entregas y comenzaron a remarcar precios de acuerdo con el nuevo dólar y esto puede acelerar la inflación.

Los que mejor reaccionaron a la medida fueron los bonos de la deuda que abrieron con fuerza, pero recortaron ganancias al cierre. “El mercado de bonos abrió hoy 0,75 centavos de dólar por encima del cierre del viernes tras el anuncio de anoche de un acuerdo preliminar con el FMI y las medidas de devaluación fiscal. Sin embargo, desde media mañana, el mercado comenzó a debilitarse, mostrando cierta toma de ganancias, y terminó cerrando alrededor de 50 centavos más alto”, señaló Javier Casabal, de Adcap Grupo Financiero.

Para el analista financiero Franco Tealdi “fue una jornada levemente positiva en tanto tuvimos una buena suba de bonos que cotizaron entre 1% y 2% arriba en Estados Unidos, diferente a los bonos latinoamericanos que operaron a la baja. Estimo que la diferencia está en las novedades con el FMI. Las acciones no pudieron decir lo mismo, hubo bajas en bancos y en ADRs, mientras Brasil y Estados Unidos estuvieron sólidos. Por otra parte, al ponerse impuestos a las importaciones y el retorno del dólar agro, sin devaluar hace que el A3500, que es el dólar mayorista del Banco Central, pierda su sentido de ser. Hoy no sirve para nada. Obviamente, los activos financieros que servían de cobertura para este tipo de cambio, quedaron obsoletos. Lo peor de todo es que venían muy altos. Por caso, en dólar futuro, los contratos de agosto venían tradeando a una tasa de más de 200% y hoy cerró a 152% nominal anual. Y esto es riesgoso para la Argentina porque reitera que no respeta los contratos. Lo mismo puede pasar con los dollar linked, aunque hoy no se dio una fuerte venta de estos bonos a pesar de que perdieron su capacidad de cobertura”.

El riesgo país bajó 61 unidades (-3%) a 1.960 puntos un nivel que no alcanzaba desde el 11 de enero pasado.

En tanto, el Banco Central salió a cruzar a los dólares financieros para que no se escapen. El mercado ya sabe que eso sucede siempre al final de la rueda y lo esperan. Por eso, el dólar MEP cerró con una suba de $1,06 (+0,2%) a $495,75 y el contado con liquidación (CCL) avanzó $1,79 (+0,3%) a $535,66. En cada intervención están dejando divisas necesarias.

En el Senebi, la plaza donde las negociaciones son bilaterales y no se exhiben en pantalla, el CCL subió $3 a $533 y el dólar MEP subió $4 y quedó en $504. El dólar libre fue el más solicitado porque es la cobertura que queda y los operadores saben que es a prueba de cualquier medida oficial. Por eso trepó $24 (+4,55%) a $552 y superó la inflación de todo el año.

Los bancos pidieron al BCRA que les envíe USD 63 millones para satisfacer a sus clientes que querían hacerse de las divisas ante la fuerte suba del “blue”. Era tentador vender a ese precio.

Según el informe de la consultora F2, de Andrés Reschini, “no hubo sorpresa en el ritmo de ajuste del tipo de cambio que se deslizó a 6,79% efectivo mensual. El promedio devaluatorio cayó a 7,12% para julio. Se dio inicio al dólar para economías regionales que liquidaron USD 4,6 millones ante la falta de precisiones sobre el dólar maíz. El Banco Central terminó al rueda con compras totales dolarizadas por 66 millones compuestas por la adquisición de USD 123 millones y la venta de 410 millones de yuanes”.

“En el mercado de futuros -agregó- siguieron los ajustes rojos ya que quedaba lugar para que la parte corta siga cayendo ante la seguridad de que el tipo de cambio oficial no se toca. De todas maneras, la curva siguió mostrando picos en agosto y diciembre, superiores a los de la última rueda de Sergio Massa, no candidato formal”.

Las reservas, por su parte, subieron 21 millones a USD 25.276 millones. La Bolsa tuvo un comienzo auspicioso, aunque se notaba cautela. Pero después comenzaron a aparecer las manos vendedoras y el S&P Merval de las acciones líderes perdió1,33% en pesos y 1,7% en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda mixta donde lo mejor pasó por Loma Negra y Despegar que subieron 3,3%.

Según el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli, “el mercado agropecuario está totalmente paralizado porque anunciaron que se iba a incluir al maíz en el dólar agro, pero hoy no apareció en la resolución. Es increíble que con un programa aceitado que ya se utilizó tres veces, falte una normativa tan importante. El Mercado a Término local quedó paralizado, mientras en Chicago subían todas las posiciones de maíz, trigo y soja. El trigo fue la vedette por el bombardeo que hubo en los puertos de Ucrania que hace tambalear el acuerdo de corredor seguro para ese producto”.

“Con el cambio normativo -agregó Vitelli- hay productos que ya están siendo remarcados. Esto puede ser el principio de un nuevo piso de inflación de entre 7% y 7,5% mensual. Por otra parte, el dólar agro juega fuerte en términos de carne. Según el sistema que se tome, el maíz como alimento es el 70% del costo de las carnes bovinas, cerdo y pollos, por, sobre todo. Ya la semana pasada los productores subieron 20% el precio de los novillos. Esto se va a sentir en las góndolas”.

La incógnita principal en el mercado, por supuesto, es cuándo el FMI va a girar los USD 4.000 millones pendientes. Según el informe de Ecolatina es un trámite que demora entre 15 y 20 días y como el FMI entre en receso entre el 31 de julio y el 11 de agosto “el desembolso efectivo quedaría pendiente para después de las PASO”. La historia del acuerdo todavía no terminó. Hoy los inversores darán su opinión a través del mercado.

Seguir leyendo: