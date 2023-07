Para Carlos Melconian, el Gobierno quiere “llegar a las PASO sin devaluar y sin romper con el Fondo”

El economista Carlos Melconian.

El economista Carlos Melconian se refirió este lunes a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Por lo menos de acá a la elección primaria y lo que viene después, la absoluta claridad en negarse a modificar el valor de la moneda, que es un tema que en la coyuntura en particular es la mayor exigencia. El tema de la moneda y de la brecha ha llevado a esta situación casi artística, de nuevo otra vez con una pseudo complicidad del Fondo. Está claro que la administración quiere llegar a la PASO sin devaluar, no quiere llegar rompiendo con el Fondo ni que el Fondo rompa, no quiere que la brecha se le escape de una magnitud aceptable, yo diría entre 90 y 100 por ciento. Si alguien dijera que eso se queda ahí, firman ya”, aseguró Melconian.

“Todo eso tiene una inercia de USD 100 millones de pérdida por día que no pueden parar. Y además tienen los vencimientos de deuda, entonces es una situación muy compleja sin reservas. Está claro que políticamente -y está primando lo político, el candidato está primando sobre el ministro y el resto- eso es todo lo que se va a hacer. Si esto no alcanza, y no va a alcanzar, lo dejamos para después del 13 o 14 de agosto”, opinó el economista.

“Nosotros estamos trabajando a futuro en ver cómo podemos armar el programa fiscal de Argentina. A través de este chiquitaje de cosas, han recaudado. El impuesto PAIS, el impuesto no sé qué, es una maraña de cosas total... Muchas veces la discusión se concentra en ‘¿Usted va a sacar el cepo el día 10 de diciembre a las diez de la mañana?’ Irrelevante. Ojo porque este chiquitaje a futuro significa caída de recaudación fiscal”, señaló el economista, en diálogo con Radio Mitre.

El ex presidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri agregó que “un empresario hoy a la mañana quiere llamar al contador y preguntar qué hacer, No sabe si paga el impuesto, si no paga, si lo que importó antes paga, si lo que importa de hoy en adelante es lo que paga... son períodos muy especulativos, muy de arrimarte al que entiende, muy de arrimarte a la autoridad de aplicación”.

“Si no tenés producción, no tenés empleo, y no tenés chance de mejorar el salario”, afirmó Melconian

A su vez, Melconian llamó a permear la política con la idea del ajuste, ya que considera que la propia política deberá sostener y respaldar las medidas a tomar luego de las elecciones.

“Los políticos que vengan van a tener que tener cuatro años, ocho años, veinte años, porque percibir que las historias de Argentina son vía endeudamiento e inflación; y segundo, pararse de frente a la gente y decir, ‘nosotros tenemos que tener superávit comercial, equilibrio de cuenta corriente, confianza para recuperar el lado positivo de la bimonetariedad’, y el equilibrio fiscal”, definió.

“¿Para qué va a producir? Y si vos no tenés producción, no tenés empleo, no tenés chance de mejorar el salario”, resaltó el especialista.

Seguir leyendo: