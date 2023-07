La investigación a Wenance por supuesta estafa: indagatoria judicial, embargo y el drama de los ahorristas

Alejandro Muszak. CEO de Wenance

“La angustia es muy grande. No sé qué va a pasar con mi plata. Cobré la indemnización de la fábrica, la puse ahí y por el momento vivía de esa inversión. Dejaron de pagar los intereses y ahora, supuestamente, me van a devolver el capital en cuotas. En la empresa no atienden el teléfono y a mí todavía nadie me llamó”.

Juan (no es su nombre real) está desesperado: esa angustia que describe se identifica en su voz. Es uno de los más de 3.000 inversores que aseguran haber sido estafados por la fintech Wenance, una empresa de préstamos personales que asegura haber quedado “descalzada” financieramente por el fuerte crecimiento de la morosidad de una de las patas de su negocio: personas a las que les prestaba dinero de forma usuraria, según sospecha la Justicia.

El modelo de Wenance consiste en prestar dinero a la base de clientes, en general personas que no acceden al crédito bancario. ¿Cómo lo hace? Captando inversiones de ahorristas a cambio de una alta tasa de interés (es variable, pero se ubicaba en torno a unos 20 puntos más que un plazo fijo) y haciendo fideicomisos con esos fondos. Ese grupo que “puso” dinero en Wenance es el que ahora lo acusa.

La Justicia investiga por supuesta estafa a Alejandro Muzsak, el CEO y socio principal de Wenance y compañías asociadas, y a quienes considera sus socios. A pesar de la pátina de digitalización, tanto los denunciantes como la fiscal de Instrucción del caso, Mónica Cuñarro, sospechan que el accionar es el de una típica financiera que utilizan el viejo modelo de “préstamos a solo firma”, pero usando app y, como se dice en la jerga fintech, permitiendo onboarding digital. O sea, sacar los préstamos o invertir dinero desde el celular, muy fácil, con dos o tres clics.

Wenance promete “pagar todo” y aseguran estar ofreciendo opciones para un plan de reestructuración. A Juan y otros cientos de presuntos estafados aún no los llamó nadie.

Indagatoria en tribunales

Lo contó Omar Lavieri en este medio, días atrás. La fiscal Cuñarro imputó al Muszak y otros ejecutivos de la firma, quienes serán indagados por el juez Alberto Baños en agosto próximo, luego de la feria judicial.

Santiago Hardie fue citado a indagatoria y la fiscal cree que es socio de Muszak. Fue secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando al frente de esa cartera estaba Luis Miguel Etchevehere

Además de a Muszak el juez citó a Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone quienes aparecen vinculados a diversas sociedades del mismo grupo económico. Los acusa de integrar una organización criminal. Hardie fue secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando al frente de esa cartera estaba Luis Miguel Etchevehere.

Los señalan directamente por estafar a los tomadores de sus créditos (la fiscal no investiga por el momento a los inversores de la compañía, la otra punta del negocio; los que ahora dejaron de cobrar). “La maniobra consistió en otorgarles un préstamo de dinero a través de la firma de un contrato de mutuo, el cual sería cancelado mediante el débito automático del dinero de sus cajas de ahorro en cuotas mensuales y consecutivas”, dijo la fiscal y agregó que las tasas de interés que cobraba Wenance eran un 55%, en promedio, más altas que las del mercado.

La fiscal comenzó a investigar el caso en el año 2017 por la presentación de denuncias de varias personas que habían sido damnificadas a partir de 2016. Con el paso del tiempo se sumaron más denuncias similares. En 2019 Muszak fue indagado a pedido de Cuñarro y en 2020 el juez Baños dictó una falta de mérito. Pero la investigación continuó y Cuñarro sumó más pruebas en contra de los que describió como “una organización criminal” y es por ello que –en virtud de 19 casos– reiteró el pedido de indagatorias de los cuatro principales imputados.

La web de la empresa: ofrece préstamos a "solo firma" desde el celular

En su escrito, Cuñarro asegura haber detectado “un patrón de comportamiento ilícito, sistemático, organizado y reiterado en el tiempo por parte de Wenance S.A. y las empresas relacionadas, respecto a los tomadores de créditos”.

La fiscal señaló que queda en evidencia “el aprovechamiento de la necesidad, vulnerabilidad e inexperiencia de las personas que contratan con la firma, pactando intereses que resultan abusivos y que no alcanzan a encontrar justificativo en el riesgo que supone un préstamo a personas que no califican para su otorgamiento dentro del sistema financiero tradicional en donde se requiere el cumplimiento de tantos requisitos que es prácticamente imposible cumplirlos”.

Muszak, por su parte, afirma que su operatoria es legal, que ya dio explicaciones a la Justicia, que obtuvo la falta de mérito y que se volverá a presentar ante el juez. Además, dice que Hardie fue su socio, pero que desde hace “muchos años” no lo es más.

Ahorristas damnificados

Este medio describió ayer que el esquema fallido de Wenance en Argentina también contagió a los negocios que tiene la empresa en España y Uruguay. En la península Ibérica, parte de los 1.200 inversores que dejaron de cobrar se reúnen en grupos de WhatsApp y buscan organizarse para hacer una demanda colectiva en la justicia de ese país.

“Desde los primeros días de julio comenzaron a haber irregularidades en las acreditaciones por vencimientos de capital. Aproximadamente desde el 14/07, la compañía también cesó el pago de intereses. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial indicando cuál será el plan a llevar a cabo con las colocaciones en el exterior”, aseguran desde España.

En Argentina, los afectados son entre 3.000 y 5.000 clientes por un total de 20.000 millones de pesos, que es la cifra a reestructurar. El monto está en tres fideicomisos financieros privados que, por el momento, ningún organismo del Gobierno está controlando de oficio.

El documento del embargó a Wenance y a Muszak por $450 millones luego de la denuncia del fondo Latam Consumer Credit BV

La empresa propuso dos opciones de reestructuración del dinero de sus inversores. Hasta $3 millones de capital quiere pagar en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, 2 cuotas de interés compensatorio. O sea, no pagan más intereses, sólo devolverían el capital en cuotas. Para las inversiones de más de $3 millones de capital propone dolarizará al tipo de cambio MEP en el mes de julio al 8% anual.

“Sabemos que están ofreciendo esas opciones de reestructuración, pero no está claro el porcentaje de adhesión”, destacó uno de los inversores locales al que “no le quedó otra” que aceptar una de las ofertas que propuso la empresa. “Están ofreciendo un ‘Ahora 12 sin intereses’, pero no queda otra que aceptar. Hay mucha gente desesperada. De la empresa se fue un montón de gente, sobre todo los asesores que estaban en contacto con la gente. Hasta la secretaria de Muszak se fue. La empresa está en un caos interno”, dijo ayer otro de los afectados.

Embargo

Ayer se conoció otra mala noticia para la empresa. Como detalló Federico Fahsbender en este medio, Diego Manuel Paz Zaravia, a cargo del Juzgado Comercial N°16 porteño, embargó a Wenance y a Muszak por $450 millones en concepto de capital, intereses y costas, luego de que Latam Consumer Credit BV, un fondo de inversión radicado en Holanda con domicilio fiscal porteño y constituido ante la AFIP al menos desde 2017, lo denunciara por una deuda de $300 millones asumida el 24 de junio de 2021 en una serie de seis pagarés firmados ante escribano de entre 47 y 55 millones de pesos cada uno.

