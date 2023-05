Ricardo López Murphy: “La ignorancia económica de Cristina Kirchner le hace mucho daño al país”

López Murphy no logró ordenar su propio partido y será candidato a jefe de Gobierno por fuera del mismo, en la interna de JxC

El exministro de Economía y líder del partido “Republicanos Unidos”, Ricardo López Murphy, acusó hoy a la vicepresidente y dos veces presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de ser una ignorante en temas económicos y hacerle mucho daño al país a través de los mensajes que dirige a sus seguidores y a toda la sociedad.

Entrevistado por radio Mitre, al ser consultado por el señalamiento de CFK de que los responsables de las crisis económicas dan lecciones de economía y pretenden volver a conducir el país, López Murphy dijo que la herencia que dejará el actual gobierno es mucho peor que la que dejó Cristina en 2015.

“Con el vaciamiento del Banco Central que están haciendo, no tienen autoridad para hacer esas aseveraciones”, dijo López Murphy. “Además –prosiguió- ella no entiende el sistema monetario. Ella observa que la cantidad de dinero crece a un ritmo menor que los precios y dice que ambos fenómenos no están relacionados. Pero sí, están relacionados: a medida que aumenta la inflación, aumenta la velocidad de circulación, porque la gente huye del dinero. Esa ignorancia de quien ha conducido el país por muchos años es llamativa y hace mucho daño”, señaló el también excandidato presidencial, quien en 2003, fue el tercero más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, detrás de Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Un discurso nostálgico

Cristina Kirchner durante el acto del jueves en Plaza de Mayo. A su izquierda se ve a Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro y Sergio Massa. Según López Murphy, se trató de un discurso "nostálgico" Foto: Franco Fafasuli

López Murphy, quien en marzo de 2001 fue brevemente ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa y debió irse ante el rechazo político y social a las medidas de ajuste fiscal que propuso para preservar el esquema de convertibilidad y el uno-a-uno entre el peso y el dólar, dijo que el acto del jueves pasado en Plaza de Mayo, en que CFK fue la única oradora, en una fecha Patria, pero en la que conmemoró los 20 años desde la asunción presidencial de Kirchner, fue “una reflexión sobre el pasado, no lo que normalmente uno espera de un líder político, una visión, ideas sobre el futuro”. En cambio, señaló, “vi una nostalgia, un recuerdo del pasado”.

Respecto de si la Argentina va hacia una hiperinflación, López Murphy dijo que no, pero subrayó que la economía está ya en una situación de “megainflación” y señaló, que le resulta difícil entender que quien maneja la economía con esos resultados quiera ser candidato presidencial, en obvia alusión al actual jefe de la cartera, Sergio Massa. Explicó además que “una mega-inflación es una inflación anual de 3 dígitos, como las que vivimos entre 1975 y 1991: veo un enorme déficit cuasi-fiscal, más grande aún que el déficit fiscal, pérdida de reservas y un uso peligroso de las reservas de los depósitos, y más peligroso aún que estén vendiendo dólares a término”.

“Degradación”

López Murphy fue más bien esquivo respecto del conflicto interno que atraviesa su partido, Republicanos Unidos y su enfrentamiento con el legislador porteño y precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, Roberto García Moritán, a quien en su momento acusó de traidor y trepador, que lo decidió a presentar su propia candidatura al mismo cargo, pero por fuera del partido. “En vez de compartir, gestaron una una degradación del partido, incorporando gente que no pertenece a sus concepciones. Así que lo veré en las PASO. No se han comportado de manera correcta y no han actuado según mis estándares morales”, respondió el fundador del partido, quien dijo que competirá dentro de las PASO de Juntos por el Cambio (JxC).

López Murphy ratificó que apoya la candidatura de Patricia Bullrich por su "carácter" y su "compromiso con lo que hay que hacer", pero dijo que no aspira a ser su ministro de Economía

Consultado sobre en qué consistió la “traición” de García Moritán, López Murphy dijo que en el partido estaba muy claro, desde octubre del año pasado, que él (López Murphy) sería el candidato del partido a Jefe de Gobierno porteño, pero ahora el sector de García Moritán arguye que los “sorprendió” con su decisión de competir. “No actuaron de la manera que correspondía; se habían comprometido de otro modo y no lo hicieron”

Por otra parte, López Murphy ratificó que en la interna de JxC apoya a Patricia Bullrich. “Creemos que es la persona más apropiada para ser candidata a presidente, por su carácter, su coraje, su compromiso con las cosas que hay que hacer”, señaló.

Sin embargo, negó la posibilidad que aspire a ser ministro de Economía de una eventual presidencia de Bullrich. “Ella tiene un equipo de gente muy importante trabajando para eso y yo no pretendo reincidir en esa tarea”, dijo López Murphy. Además, subrayó que coincide con los equipos económicos cambiemitas acerca de cómo enfrentar la crisis económica, con disciplina fiscal y orden monetario.

Fue allí que le recordaron el discurso de Cristina Kirchner del jueves 25, acusando a la oposición de responsable de las crisis y los problemas económicos del país y respondió que la vicepresidente y dos veces presidente “hace mucho daño” con su ignorancia de los temas económicos.

Seguir leyendo: