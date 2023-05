Aguinaldo 2023: opciones para invertir el salario anual complementario

Antes del viernes 30 de junio los trabajadores registrados en relación de dependencia deben percibir el medio aguinaldo (istock)

Una inyección de dinero por encima de los ingresos mensuales habituales es una oportunidad de repensar estrategias. Por difícil que sea el contexto macro actual -inflación por encima del 8% mensual, inestabilidad cambiaria, riesgos políticos, entre otros desafíos- quienes quieran y puedan aprovechar el pago del medio aguinaldo de junio tienen en el mercado local toda clase de opciones para invertir o ahorrar ese dinero.

Ninguna está exenta de riesgos, ni siquiera el simple y sencillo plazo fijo. Pero de acuerdo al perfil de cada ahorrista, hay opciones desde defensivas hasta agresivas para invertir esos pesos.

Antes del viernes 30 de junio los trabajadores registrados en relación de dependencia deben percibir el medio aguinaldo. La segunda cuota del salario anual complementario (SAC) equivale a la mitad de mejor ingreso mensual que haya percibido un empleado durante el segundo semestre del año.

Ese monto por encima del ingreso mensual habitual permite en muchos casos que las familias que alcanzan a cubrir sus necesidades habituales puedan pensar en hacer una inversión o, si las hacen habitualmente, que esta sea más importante.

Antes que nada, para poder empezar a pensar en invertir, los especialistas en finanzas personales sugieren tener en cuenta algunas condiciones previas.

Punto de partida

La primera, la existencia o no de deudas. Con tasas de referencia en el 97% nominal anual, y costos de financiamiento para minoristas varias veces más altos, el extra perfectamente puede ser utilizado para cancelar compromisos que se postergan, como el financiamiento con tarjeta de crédito.

Una vez corroborado que ese frente está asegurado, al decidir invertir, entonces, conviene preguntarse por los plazos: ¿cuánto tiempo se desea invertir? ¿Cuándo se va a necesitar el dinero? Y, por último, conviene preguntarse qué tanto riesgo se está dispuesto a asumir.

El dólar y el plazo fijo son consideradas inversiones de bajo riesgo, pero no nulo (Bloomberg)

Entre las opciones tradicionales y más conservadoras aparecen el dólar y el plazo fijo en pesos.

En cuanto a opciones para hacerse de billetes, las opciones están limitadas por las trabas cambiarias. Los pocos que acceden al dólar para ahorro, con un recargo del 65% entre Impuesto PAIS y percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, el tope de USD 200 mensuales a $404 -precios del Banco Nación- aparece como una opción imbatible por su precio.

Aunque para quienes no tienen acceso a esas compras o buscan invertir más de los casi $81.000 que se necesitan para hacerse de ese monto, la siguiente alternativa en blanco que aparece es la del dólar MEP, a en torno a $460 por unidad. A través de sociedades de Bolsa y, en algunos casos, las propias plataformas online de bancos es posible comprar en un plazo de dos días.

Una opción que parece imbatible es la compra de dólar-ahorro con recargo de 65%, hasta 200 unidades

El plazo fijo, mientras tanto, ganó algo de atractivo con la suba de la tasa de referencia del Banco Central al 97% anual. Aunque es equivalente a 7,97% de interés mensual que no alcanza a compensar las expectativas de inflación por encima del 8% para los próximos meses.

Cabe recordar que esas dos inversiones, aunque son las más conservadoras, no están totalmente exentas de riesgo. Los dólares en billete no son una inversión, su rendimiento es cero, en medio de un todavía presente proceso inflacionario en los Estados Unidos. Y el plazo fijo enfrenta sus propios riesgos, desde el de ser superado por la inflación o el dólar hasta las dudas que pueda generar ante un cambio de Gobierno el sostenimiento de un esquema de tasas altas pagadas con emisión monetaria vía intereses de Leliq.

A la hora de invertir en el mercado de capitales, mientras tanto, las alternativas son más variadas. Pero hay que tener claros los objetivos y los plazos a los que se apunta.

Activos ajustados por CER pueden ser una alternativa para tratar de ganarle a los precios si no se quiere o no se puede ir a dólares (Reuters)

Ganarle a la inflación

Según el horizonte de inversión de cada uno, en el mercado local hay estrategias que aspiran ganarle al avance de los precios. Los instrumentos ajustados por inflación, el índice CER, son alternativas válidas según los especialistas.

“Para los inversores que quieran invertir pensando en gasto de corto plazo sugerimos el Bono del gobierno nacional T2X3 que ajusta su capital por el CER, logrando así acompañar a la inflación. Este bono con vencimiento en agosto del 2023 opera con un volumen considerable y a la fecha tiene una TIR de CER más 0,6%. Cabe destacar que, si en los próximos meses continúa la tendencia inflacionaria, donde el dato final se ubicó por encima de la proyección del REM, este bono ofrece cobertura ante ese escenario”, dijo Maximiliano Donzelli en un informe para Invertir Online.

Para los inversores que quieran invertir pensando en gasto de corto plazo sugerimos el Bono del gobierno nacional T2X3 (Donzelli)

También a corto plazo, apostar por Letras del Tesoro es una alternativa.

“La letra ajustable por inflación a septiembre X18S3 rinde inflación más 1%, es un activo que ajusta por el ritmo de avance de precios y tiene un amplio mercado secundario que permite la posibilidad de generar liquidez antes del vencimiento”, dijo Ariel Sbdar, de Cocos Capital.

Por el lado de los riesgos, en un período dado el ajuste por inflación puede correr por detrás del avance del dólar. También, en el pasado, instrumentos como éste supieron ser defaulteados -o reperfilados-, cuando no reestructurados. El riesgo sector público siempre tiene que ser tenido en cuenta.

Superar al dólar

Dentro de la lógica de dolarizarse, la alternativa de colocar ahorros en activos que rindan también en dólares permite superar el rendimiento cero del billete sin perder cobertura cambiaria.

La deuda en dólares de empresas como YPF es una recomendación habitual entre expertos (Reuters)

Pensando en plazos de inversión de al menos un año, las obligaciones negociables -como se llama a los bonos de deuda que emiten empresas privadas- en dólares están en todas las recomendaciones.

“Nosotros elaboramos un portafolio conformado en un 47% por la obligación negociable (ON) de YPF de Ley Extranjera (Ymcho), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O), y un 26% en la ON de IRSA 2028 (Ircfo). (...) Consideramos que la cartera es ideal para alguien que busca dolarizar sus ahorros y quiere tener también una renta pasiva en dólares, con la posibilidad de invertir desde apenas $20.000 a un rendimiento anual del 7,2% y un vencimiento ajustado de 2,3 años”, dijo Donzelli.

Sbdar, por su parte, suma otro activo, la ON de Pampa Energía 2025 (Mgcho). “Es un activo de corto plazo que permite invertir a una tasa interna de retorno de aproximadamente 4% en dólares con vencimiento 4 de noviembre de 2025. Se puede comprar en pesos o en dólares y paga en dólares MEP al vencimiento”, contó.

Las ON pagan menos tasa que un bono soberano porque son consideradas más seguras

En este caso, los riesgos son de contraparte y regulatorios. Por un lado, una de estas empresas podría sufrir problemas en su operación que le impidieran pagar a tiempo sus vencimientos. Es un riesgo que el mercado ve como bajo, de hecho las ON pagan menos tasa que un bono soberano porque son consideradas más seguras, pero que nunca es nulo. Y, por el lado regulatorio, decisiones del Gobierno pueden dificultar el pago de los vencimientos por parte de esas empresas.

Acciones del exterior

Si el riesgo no es problema, con tal de exponerse al mismo tiempo a la posibilidad de rendimientos más relevantes, las acciones son una alternativa. Y, entre ellas, las de empresas que cotizan en Wall Street y otros mercados externos suman como condimento la relativa cobertura cambiaria de activos que en sus mercados de origen están valuados en moneda extranjera.

Se trata de la inversión estrella del mercado local desde el regreso de las trabas cambiarias, a fin de 2019. Los Certificados de Depósito Argentino (Cedear) permiten invertir en pesos o en dólares en acciones extranjeras sin moverse del país.

Son certificados respaldados por los activos o fondos que representan y que se operan en la Bolsa porteña. Sus precios en pesos siguen al precio de esas mismas acciones en sus mercados de origen, traduciendo esos valores a pesos a un tipo de cambio similar al contado con liquidación. Así, además de los movimientos de cada acción, se suma como agregado el hecho de que que ante una suba de los dólares paralelos, el valor en moneda local de un Cedear sube.

Los Cedear que se operan en la Bolsa porteña permiten invertir con pesos en acciones del exterior (NA)

“Estos instrumentos permiten a los inversores posicionarse 100% en riesgo del exterior, dolarizando implícitamente su inversión al tipo de cambio contado con liquidación y obteniendo beneficios tanto de capital como de dividendos de las compañías más importantes del mundo como Apple, Microsoft, Amazon, Spotify, Uber y Meta, entre otras. Particularmente se puede invertir en el sector tecnológico de los EEUU en su conjunto usando el Cedear QQQ, que acumula una suba de 27% en dólares durante 2023, si lo miramos en pesos esa suba es del 81% por el efecto del tipo de cambio contado con liquidación”, dijo Ariel Sbdar.

Se puede invertir en el sector tecnológico de los EEUU en su conjunto usando el Cedear (Sbdar)

“Podemos considerar a Google como una de las más atractivas, teniendo en cuenta su crecimiento en el sector Cloud, los avances realizados en Inteligencia Artificial y los atractivos ratios de valuación. A su vez, también vemos interesante invertir en Amazon, ya que es una de las líderes también en cuanto a Inteligencia Artificial a través de Amazon Web Services (AWS). Si logra mejorar su eficiencia en cuanto al segmento e-commerce podría retomar una senda de crecimiento en los beneficios, considerando que posee una facturación trimestral de USD 160.000 millones”, sumó Donzelli.

A la hora de pensar los riesgos, hay que recordar que las acciones son los activos de riesgo por excelencia: tienden a ser volátiles. Desde la marcha de los negocios de cada empresa pasando por la tendencia económica global y llegando hasta conflictos geopolíticos, son innumerables los factores que mueven a las acciones en el exterir. Un buen plan, un buen plazo y algo estómago son la clave en este caso.

