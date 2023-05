El Banco Central jugó fuerte para intervenir en la cotización del dólar futuro

El dólar mayorista ayer subió $1,55 a $234,85 y sorprendió que siga retrasándose frente a las tasas de interés y la inflación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Esta vez la fuerza de la intervención oficial en el mercado se descargó sobre los dólares futuros que vencen a partir de fin de agosto, mes de las elecciones de las PASO. El Banco Central, que tiene autorizados intervenir con 9.000 contratos equivalente a USD 9.000 millones de dólares en esta plaza, se deshizo de las posiciones cortas y concentró su poder en los plazos más largos, lo que provocó fuertes bajas en los distintos fines de mes. Algunos rememoraron el 2015. El recuerdo de los dólares futuros de Cristina Fernández de Kirchner vendidos a precios irrisorios les hicieron creer que la actual gestión podría seguir ese camino si se resiste a devaluar.

Cabe aclarar que intervenir con USD 9.000 millones en futuros no quiere decir que se tienen esos dólares. Lo que hace el Banco Central es vender contratos en dólares a distintos fines de mes a un determinado precio. Si llegado el vencimiento el dólar cierra por debajo del precio al que vendió la entidad oficial, la ganancia, por esa diferencia de cotización, la cobra en pesos. Si el dólar cierra más caro de lo que el Banco Central vendió, deberá pagar la diferencia en pesos. Lo cierto es que el dólar mayorista ayer subió $1,55 a $234,85 y sorprendió que siga retrasándose frente a las tasas de interés y la inflación.

Según Andrés Reschini, de la consultora F2, “en el comienzo de esta semana corta, el tipo de cambio registró una suba de 7,4% contra 6,66% de la rueda anterior. De esta manera, en las últimas 5 ruedas sube a un ritmo de 7,11% mensual muy por debajo de la tasa de política monetaria, algo que muy probablemente tenga la intención de fomentar equivocadamente, a mi modo de ver, la liquidación de exportadores. Por caso, para alcanzar la meta de USD 5.000 millones del dólar soja deberían liquidar USD 373 millones por rueda, algo imposible. Pero además de la baja retención de divisas por parte del Central -apenas USD 637 millones desde que rige el tercer plan soja- lo deja en una posición más débil ya que lo que hasta ahora había sido la carta más fuerte de la gestión de Sergio Massa para acumular reservas, esta vez resultó poco útil a pesar de que se estaba en plena cosecha gruesa”.

Sobre la caída de los dólares futuros indicó que “las ruedas de hoy denotan con más elocuencia la intervención del Banco Central. Si bien no se operó un volumen exagerado, hubo bajas que superaron los 3.000 puntos básicos (-30%) de tasa efectiva anual en la curva media con un incremento del número de contratos abiertos. El Central tiene una relativa holgura para intervenir mientras el mercado se mantenga en estos niveles. Tenemos un Interés Abierto (contratos sin cerrar) de casi USD 5.000 millones entre el Rofex y el MAE mientras que el Central tiene capacidad de vender hasta 9.000 millones. La pregunta es ¿dónde quiere llegar?”.

El dólar a fin de diciembre bajó $25,20 (-4,96%) a $481. Si cerrara en estos valores la devaluación de 2023 sería de 171%. Hace una semana ese porcentaje era de 206%.

Mientras tanto, el Banco Central con un mercado más moderado porque ya se hacen pocos arbitrajes entre bonos al contado y 48 horas (rulos) después de la imprevista jugada del jueves, siguió interviniendo porque la intención de los inversores sigue siendo la de dolarizarse.

Según el analista financiero Franco Tealdi “los dólares financieros no tuvieron grandes oscilaciones y quedaron parecidos al cierre del viernes. Los volúmenes se vieron más o menos normales. El AL30 a 48 horas operó USD 200 millones nominales que equivalen a USD 40 millones y es la mitad del volumen de la época de la corrida. La nota la dio esta vez el dólar futuro con fuertes bajas en la curva post PASO que había tomado una gran velocidad y habían llegado a tasas efectivas anuales de casi 300% y hoy bajaron a 230%. No sé si el mercado se ajustó o hubo una intervención del Banco Central. Todavía es muy temprano para saberlo porque, si bien el volumen de contratos abiertos creció, todavía no es un volumen exponencial. Hasta marzo no tenía posiciones abiertas así que dispone para intervenir de todos los dólares que le autoriza el FMI”.

El dólar MEP cedió $1,15 (-0,2%) a $464,27. El contado con liquidación aumentó 36 centavos a $493,50. En el SENEBI, donde los negocios son bilaterales y no se publican en pantalla, el movimiento fue similar. El dólar MEP subió $1 a $470 y el contado con liquidación avanzó $2 a $488. El dolar libre siguió el camino opuesto y rebotó $4 a $490.

Los exportadores, en tanto, liquidaron USD 94,23 millones y el Banco Central retuvo USD 31,4 millones. Las reservas bajaron USD 93 millones a 33.062 millones.

La Bolsa tuvo una rueda difícil y volátil. Los negocios alcanzaron un volumen elevado de $50,43 millones y el S&P Merval de las acciones líderes terminó casi neutro al subir 0,16% en pesos y quedó igual en dólares.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York y su precio equivale al del dólar contado con liquidación- subieron a $13.856 millones porque muchos inversores lo utilizan como cobertura de cambio. El cierre fue mixto. Lo mejor pasó por Central Puerto (+5%) y por Globant (+3,5%).

Por otra parte, después de varios días, los bancos volvieron a pedirle dólares al Banco Central por retiro de depósitos de sus clientes. Los camiones de caudales transportaron USD 24 millones, una cifra que es irrelevante.

Los inversores operarán hoy cargados de dudas. Hay quienes aguardan una cuarta versión del dólar soja porque la escasez de reservas es notoria y las de libre disponibilidad son negativas -salvo que se venda el oro- y en junio los intereses a pagar al FMI y por deuda externa suman USD 900 millones. El Gobierno, que no tiene esas divisas por ahora, debe recordar que equivale a lo que perdió en reservas interviniendo para que no suba el dólar y por la caída del yuan.

Seguir leyendo: