Dólares por fútbol: el Gobierno estima que por el Mundial Sub 20 ingresarán 230 mil turistas y USD 600 millones

sergio massa AFA mundial Sub 20

El Gobierno encontró en el Mundial de Fútbol Sub 20 que se celebrará en la Argentina dentro de poco más de un mes una fuente inesperada de divisas, en un contexto de marcada escasez de reservas: en el equipo económico estiman que el torneo le reportará a la economía USD 600 millones con el potencial ingreso de unos 230 mil turistas desde el extranjero.

Este lunes el ministro de Economía Sergio Massa y el de Turismo y Deportes Matías Lammens se reunieron con el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia para firmar los avales que permitirán a la Argentina ser la sede de la copa mundial juvenil. La FIFA decidió quitarle la ubicación a Indonesia a fines de marzo y la AFA activó gestiones para alojar el campeonato.

El Mundial Sub 20, que se jugará entre 20 de mayo y el 11 de junio, será entonces un recurso no previsto de ingreso de divisas por la vía del turismo receptivo. En lo que va del año, según fuentes oficiales, pasaron por la Argentina unos 2,3 millones de turistas desde el extranjero. Para las tres semanas de Mundial llegarían al país unos 230 mil personas.

En términos de divisas representarían unos USD 600 millones, aunque no se explicarán exclusivamente en el ingreso de visitantes, sino en gastos de organización que hará la FIFA en el país.

Indonesia perdió el derecho a ser la sede del Mundial de Fútbol Sub 20 y la Argentina activó gestiones para celebrar el torneo. REUTERS

“Desde el punto de vista económico, entre la inversión que realizará la FIFA en materia de organización y una llegada estimada de 230 mil turistas extranjeros, la Argentina, podrá no sólo contar con la Selección siendo anfitrión sino tener un impacto adicional de ingreso de divisas en su economía, que se calculan en más de 600 millones de dólares”, resumieron desde un despacho oficial.

En lo que va del año el turismo receptivo reportó un ingreso de USD 1.600 millones, según fuentes del Ministerio de Turismo. La mayor parte, todavía, está explicado en gastos en el mercado informal, mientras un segmento menor se canaliza por la vía del dólar MEP, el mecanismo que creó el Banco Central a principios de noviembre y se puso en marcha cerca de fin de año.

El dólar turista para extranjeros, en términos prácticos, lo que hizo fue eximir del requisito de liquidación al tipo de cambio oficial a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas emitidas en el exterior. Esto incluye cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, como los de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país.

Había en el diagnóstico oficial un problema central para resolver: que los turistas del exterior dejen de realizar sus gastos en efectivo, al valor del dólar libre, algo que resultaba razonable ya que si lo hacían a través de tarjetas de crédito el tipo de cambio que se les reconocía era muy inferior.

Como dato que pone a la problemática en su justa medida: en el último año se estima que hubo unos USD 2.500 millones en gastos del turismo receptivo, pero que solo USD 375 millones terminaron por alimentar las reservas de la autoridad monetaria.

En lo que va del año entraron al país unos 2,3 millones de turistas del extranjero, que gastaron unos USD 1.600 millones

El ingreso de divisas aparece como el principal objetivo de las medidas del Ministerio de Economía, tras un primer trimestre de sangría de reservas en el Banco Central que forzó a un recálculo de metas con el Fondo Monetario. Pero el impacto de la sequía fue de tal magnitud que en las últimas horas el Palacio de Hacienda retomó negociaciones para discutir de manera más profunda el esquema de objetivos de reservas, de déficit y de emisión monetaria.

“La organización de un evento como este no solamente representa la oportunidad de que tengamos a las selecciones más importantes del mundo disputando una copa del mundo con lo que eso significa sino porque también representa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la marca país una enorme oportunidad; la oportunidad de mostrar la Argentina al mundo y sus bellezas naturales”, señaló el ministro Massa durante la reunión con Lammens, Tapia y el resto de los dirigentes de la AFA.

“También la capacidad de mostrar nosotros como gobierno la capacidad de organización acompañando a la AFA como nos hemos comprometido en la firma de los avales ante la FIFA y la oportunidad de mostrar también qué es nuestro país al mundo. También, la oportunidad de recibir miles de turistas, generar divisas, trabajo y recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento, continuó.

“Aspiramos a que los gobiernos provinciales y las distintas sub sedes cumplan también su parte y que estemos a la altura de organizar un mundial como este. Confiamos plenamente en la AFA y en su capacidad de organización para llevar adelante este evento. Confiamos en la decisión del Gobierno de respaldar esta oportunidad que se presenta para el fútbol argentino y estamos seguros de que los argentinos seremos muy buenos anfitriones y tendremos la oportunidad de recibir a miles de turistas generando más divisas, más trabajo para los argentinos”, concluyó.

Seguir leyendo: