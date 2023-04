Los empresarios del CICyP elogiaron el discurso de Macri y no ocultaron su inquietud por las urgencias de la economía

Mauricio Macri junto al presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Marcos Pereda

Coraje, decisión y compromiso, son las palabras que más resonaron entre los empresarios tras la exposición que hoy brindó el expresidente Mauricio Macri en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en La Rural, con relación a cómo la Argentina deberá enfrentar el próximo período presidencial para solucionar los graves problemas económicos y sociales que atraviesa en la actualidad.

El discurso de Mauricio Macri dejó conforme al círculo rojo. “Sin ninguna duda (Mauricio) Macri demostró hoy que aprendió muchísimo y que está muy bien ubicado con respecto al resto de los políticos argentinos. Me impresionó muy favorablemente y creo que será un hombre de consulta, gane quien gane las próximas elecciones”, dijo a este medio el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.

A todo esto, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, comentó: “Escuchamos del expresidente todo lo que nos está pasando, y que nos lleva a todos los argentinos a un escenario de frustración, desilusión y un preocupante éxodo de los jóvenes hacia el exterior. Pero además nos planteó que con compromiso y coraje se puede llegar a un escenario de previsibilidad y confianza en los tiempos que se nos vienen. Tanto la política como el sector empresario deberán reconocer los errores que se cometieron para mirar hacia adelante”.

Funes de Rioja y Macri

En los empresarios está muy presente el difícil momento económico del país y cómo el próximo Gobierno deberá enfrentar la crisis. Así lo reflejó el discurso del titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Marcos Pereda: “Todos los males que acumula la Argentina sofocan toda posibilidad de desarrollo. Debemos encarar de manera urgente, ya, sin eufemismos ni dilaciones. Seguir dilatando decisiones, para que sea el próximo gobierno quien deba enfrentar los costos políticos, mientras la ciudadanía agoniza, es un acto de enorme mezquindad. El poder como botín de guerra, y el país como su campo de batalla, deben acabar”.

De cara al período que deberá enfrentar el próximo Gobierno, Pereda dijo que “es hora de que la motivación principal de los políticos sea la vocación de servicio. Tienen que existir un país con menos internismo y más generosidad, buscando menos enemigos y creando menos fantasmas. Animándonos a vivir en un país donde el mérito sea un valor y el atajo sea condenado”. Además, el también vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que “los empresarios no podemos estar ajenos a los enormes desafíos por delante”.

En los pasillos de la Rural, los empresarios coincidieron con el reclamo de Pereda de que el sector necesita contar con un programa y una agenda concreta de competitividad y apertura al mundo, con seguridad jurídica, macroeconomía sana y reglas de juego claras y justas, que potencien el desarrollo y la inversión.

Economía y elecciones

“La situación económica del país no es buena. La inflación es muy perjudicial y el tema se va a transformar en algo muy serio y rápidamente hay que tomar medidas para poner al país en la ruta y sacarlo de la banquina” agregó Gabbi, quien además aseguró que el próximo Gobierno deberá demostrar “seriedad y responsabilidad para que el mundo empiece a creer en la Argentina. Los argentinos hemos demostrado al mundo que no tenemos voluntad de pago y tenemos que tenerla”.

Por su parte, el empresario Cristiano Rattazzi también opinó del momento actual del país y sus perspectivas para lo que se viene en términos económicos y políticos: ”Es muy grave todo lo que nos está pasando. Es por eso que se necesita próximamente un Gobierno que ponga orden enseguida. Debemos enfrentar cuanto antes el problema de la inflación, trabajar en una unificación cambiaria, recuperar presencia en el mundo y reducir la presión impositiva”.

Otro de los empresarios que opinó sobre el momento económico y político del país fue Adrián Werthein, ex presidente del CICyP. “Tenemos que abordar las circunstancias con inteligencia y realismo. La cuestión del empleo es muy importante y esencial y observo que no está en la mesa de ninguna discusión política. El tema de los impuestos que paga el empleo son verdaderamente enormes y consecuente sin empleo no podemos motorizar la producción que es lo que necesitamos”.

Pese a las dificultades del país, se mostró con mucha expectativa para lo que viene y con la exposición del referente de Juntos por el Cambio ante los empresarios. “Creo que Mauricio Macri se mostró como un expresidente, con aplomo y dando apoyo al sistema institucional. Él manifiesta que su partido y su coalición opositora van hacer los que tengan la responsabilidad de gobernar. Lo importante es que se lo ve como un hombre en condiciones de aportar, equilibrado y con la experiencia de tiene un expresidente. Lo que se viene es auspicioso. Vienen cambios. Los ciudadanos tenemos que aprovechar esta oportunidad donde ejercemos nuestros derechos para elegir las mejores plataformas y las mejores personas para desempeñarse en los cargos públicos”, señaló Werthein.

Cristiano Rattazzi saluda al expresidente de la Nación

Por último, el empresario ganadero Alfredo Gusman destacó que “el financiamiento” será también algo importante que deberá enfrentar el próximo Gobierno, aunque reconoció que “el futuro está cada vez más difícil, no solamente en materia agropecuaria sino también en el mundo empresario. Enfrentamos problemas y no entendemos la política económica que se está llevando a cabo. se necesitan otras políticas para poder sacar el país adelante, y que ayuden realmente a los que hoy estamos dando trabajo, porque estamos ante un escenario complicado en materia de inflación, presión impositiva y tipo de cambio”.

El campo, actor clave

Pese a estar atravesando una actividad llena de complejidades, el campo se posiciona como la gran apuesta para los tiempos que se avecinan. Macri, a la hora de las preguntas en el evento de la Rural, reconoció que una de las primeras medidas que debería tomar el próximo Gobierno es la conformación de las mesas de la productividad, donde reconoció como una de las más importantes durante su gestión a la de la carne vacuna, por lo que significó en la amplitud que tenía el espacio de diálogo e intercambio y también por el aumento de las exportaciones y los mercados que se recuperaron durante su gestión.

Uno de los asistentes al almuerzo de hoy de ese sector es Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, quien comentó sobre el discurso del expresidente: “Fue muy grato escucharlo. Tuvo una actitud muy generosa al haberse bajado y aclarado el panorama. Tiene una visión optimista del país en la medida de que cambiemos el signo político en el que estamos, que salgamos de este estatismo y de este populismo tan nefasto y tan negativo. Es muy duro ver que los jóvenes que se nos están yendo. Todo lo que es previsibilidad es fundamental para que podamos arrancar.

Además, señaló que Macri, “tiene una visión de un mundo abierto, de un mundo fuera de todo lo que estamos viviendo. Realmente es lo que añoramos todos, salir del estatismo, del populismo y tener previsibilidad para trabajar. “Que las inversiones vuelvan es fundamental para generar mano de obra.

