El Banco Central sigue interviniendo en el mercado para contener a los dólares financieros

La rueda de ayer fue un calco de la del lunes: no se presentaron los exportadores. El mercado de soja sigue paralizado por la ausencia de los exportadores que ocultan qué precio están dispuestos a pagar. Es una guerra silenciosa entre productores y exportadores.

El analista financiero y experto en agronegocios Salvador Vitelli señaló que “la soja está sin precio. Aparecieron algunas ofertas. Por caso en Bahía Blanca se cerró una operación en $105.000 y en el Mercado a Término hubo alguna presencia a $107.000. Estamos hablando de negocios muy puntuales que no marcan tendencia. El dólar soja 3 es un mercado vacío sin formación de precios donde la idea de la oferta es conseguir un precio mínimo de $110.000 por tonelada”.

Los exportadores, por su parte, dicen que ese valor mínimo de $110.000 está por encima de su capacidad de pago. En otras palabras, el nuevo dólar soja no satisface a ninguna de las partes y es una sorpresa para el Gobierno que descartaba el ingreso de nuevas divisas.

En Economía están esperando el transcurrir del resto de las ruedas de la semana para ver si pueden mejorar la oferta sin tocar el dólar, algo casi imposible. Se están replanteando algunas correcciones porque los exportadores las objetan.

La realidad es que no se compraron dólares soja en dos ruedas y el Banco Central adquirió USD 2 millones, un monto irrisorio que interrumpió 23 ruedas consecutivas de ventas. Las reservas, ayudadas por la suba del oro, aumentaron USD 15 millones a 37.218 millones.

“Hoy se dio a conocer una nueva resolución para aclarar confusiones, en particular respecto a la pesificación del dólar soja. Aclararon que los contratos asumidos en dólares con anterioridad, se pesificarán a $300 en la medida en que el producto se entregue hasta que esté vigente el DNU, es decir el 31 de mayo próximo. Además, aclararon que este dólar no es aplicable a los arrendamientos de los campos, pero la disyuntiva es que esta resolución va en contra de lo que está establecido en los contratos entre privados pactados al valor pizarra de Rosario”, agregó Vitelli.

Ayer se vieron 1.500 camiones para la descarga, pero según Vitelli no tienen significación porque “todo eso es para cumplir con compromisos anteriores o negocios que se abrieron con granos verdes. De ninguna manera estos camiones significan un volumen importante o que el negocio esté comenzando a funcionar. Es más, el precio de mañana (por hoy) puede ser más bajo. Se están esperando nuevas normas y hay muchos rumores porque el mercado no tiene motivos para no seguir paralizado”.

En este escenario el dólar mayorista subió 37 centavos a $213,80 y la devaluación viaja a un ritmo de 6,3% mensual. Ayer, además, fue el primer día de vigencia de los nuevos parking para comprar y vender dólares financieros.

Según el trader Esteban Monte “los dólares financieros cerraron a la baja por las nuevas normas a valores que no se veían desde el 29 de marzo. El bono emblemático para operar dólares financiero, el global 2030 (GD30), cayó 0,48% e hizo subir el riesgo país a 2.440 puntos básicos (+11 unidades o 0,5%). Si bien el mercado cambiario parece calmo, lo cierto es que es una paz costosa porque el Tesoro paga tasas de más de 120% anual y muestra que está dispuesto a pagar lo que sea con tal de evitar que suba el dólar que, a estos precios, parece subsidiado”.

El trader indicó que “en el mercado cambiario se vieron movimientos que no son habituales y hubo rumores de movimiento de bonos del Fondo de Garantía de la Anses que ayudaron a bajar el precio de los dólares financieros”.

Al cierre, el dólar MEP perdió $3,71 (-0,9%) a $387, mientras el contado con liquidación bajó $4,20 (-1%) a $398,97. El “blue” tuvo un aumento de $2 a $393.

Las acciones tuvieron una buena rueda con negocios elevados por $4.633 millones. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 1,25% en pesos y 2,3% en dólares.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- alcanzaron a $5.770 millones, un monto inferior al habitual. Lo mejor pasó por el alza de 7,4% de BBVA y de 4,7% en Grupo Galicia.

Hoy es un día clave. Se conocerá la inflación de Estados Unidos. Los analistas apuestan a que en marzo subió a 0,2% y se proyecta a 5,2% anual, la menor desde mayo de 2021. De todas maneras, no es un número que influirá en las intenciones de la Reserva Federal norteamericana porque van a mantener su política de suba de tasas hasta que llegue a 2% anual.

