Flavia Royón sobre Edesur: “El quite de concesión no se descarta, pero no es una medida para tomar con premura”

Flavia Royón, secretaria de Energía. REUTERS/Callaghan O'Hare

El Gobierno anunció la intervención de la distribuidora de energía eléctrica Edesur por un plazo de 180 días como consecuencia de “masivos y sistemáticos” incumplimientos del servicio de febrero y marzo últimos. El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi fue designado al frente del proceso de fiscalización y control de la empresa.

Con todo, la secretaria de Energía Flavia Royón aseguró que la estatización o el quite de concesión a la empresa no fueron medidas descartadas, pero no se pueden tomar en el corto plazo. “De acuerdo a cómo vaya evolucionando no está descartado, pero no era una medida para tomar con esta premura. La empresa tiene decidida la venta, pero esta intervención no afecta ese proceso”, dijo en declaraciones a Radio Continental.

“Ese proceso de venta también puede demorar. No es una cuestión inmediata, la empresa tiene que poner su decunentacion en orden y pueden demorar meses y hasta un año”, aseguró Royón.

La intervención del Gobierno por 180 días que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio. “Es una intervención administrativa, que no se hace cargo de la operación de la empresa y de ninguna forma de afectación de los activos. Le permite al interventor hacer un control de las inversiones que se están llevando adelante y de los planes de contingencia en caso de tener usuarios sin servicio”, precisó la funcionaria.

El Gobierno anunció la intervención de la distribuidora de energía eléctrica Edesur por un plazo de 180 días

Y señaló las funciones que llevará adelante la intervención: “Llevar el control de la caja de la empresa y de las cuentas que se están pagando es una decisión que hemos tomado para poder dar una rápida respuesta porque una quita de conexión u otra figura lleva más tiempo demandaba más tiempo de estudio para poder hacerlo bien sin perjudicar los intereses del Estado”.

La empresa distribuidora ya cuenta con un grupo de veedores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), pero Royón explicó que sus funciones de control se realizaban luego de detectados los problemas o fallas. “Los veedores del Enre ya habían detectado desviaciones del Plan Verano que tenía comprometido la empresa y necesitábamos una figura para poder trabajar en tiempo real, controlar, y poder prevenir cortes a futuro y un mejor verano para el año que viene”.

“El ente controla ex post y en este momento está haciendo el informe de lo que llamaron el Plan Verano; dadas las magnitud de las deficiencias del servicio necesitamos un control de las inversiones que se comiencen a hacer en este momento. Hay muchos años de desinversión y no se va a solucionar el problema en pocos meses”, agregó Royón.

La funcionaria desmintió que los cortes tengan que ver con el congelamiento de tarifas. “Cuando la empresa tuvo tarifa plena tampoco se hicieron las inversiones. Esta gestión ha trabajado con ellos y hemos dado tarifa que la gente la va a percibir en abril y junio para asegurarnos que parte de esta tarifa vaya al plan de obras”, dijo. “En esta retirada, Enel tenían compromiso de que iba a ser con toda la responsabilidad”.

También destacó la experiencia de Jorge Ferraresi para llevar adelante la intervención: “El intendente es ingeniero y trabajó empresa de energía. Tienen un trabajo vinculado a los temas energéticos y conoce muy bien el territorio”, destacó.

Seguir leyendo: