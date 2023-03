Cuál es la inversión en dólares que paga desde 8% anual y que gana terreno en la preferencia de los ahorristas

La deuda corporativa es una opción rentable en momentos de incertidumbre.

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda emitidos por empresas, que pueden comprarse y venderse todos los días hábiles en el mercado. Se trata de un activo de renta fija, que también se lo conoce como bono corporativo, y al que se puede acceder con pesos o dólares.

En momentos difíciles para encontrar rentabilidad para los ahorros, debido a la elevada inflación y la incertidumbre sobre la economía, esta alternativa asoma como una buena opción para invertir en dólares, lo que constituye una defensa contra la devaluación, y obtener una interesante tasa de interés en esa moneda, que preserva el futuro poder de compra de esos fondos.

Por supuesto, en este marco hay que buscar títulos de empresas sólidas y que generan dólares con su modelo de negocio, lo que garantiza el repago y hace de esta una alternativa conservadora y confiable. Periódicamente varias importantes compañías cotizantes salen a colocar estos títulos de deuda y por eso lo mejor es permanecer atentos a la “caza” de una oportunidad de inversión conservadora.

Los títulos suscriptos pueden negociarse en el mercado secundario si se necesita liquidez antes del vencimiento

“La inversión se realiza en dólares estadounidenses y se podrá previamente hacer una operación de MEP Simple para adquirir los dólares en caso de no disponerlos”, resumieron desde IOL (InvertirOnline).

El procedimiento es claro: la suscripción a la ON es con dólares y como la moneda emisora es dólar, se paga en esa moneda. Esto diferencia a las ON de los bonos dólar-link, que se suscriben y pagan con pesos al tipo de cambio oficial. En este caso, se trata de un bono hard dólar, como se lo conoce en la jerga financiera. Si el inversor cuenta con pesos y quiere licitar, puede comprar dólares MEP y con las divisas obtenidas, suscribirse.

Maximiliano Donzelli, Head de Research de IOL, explicó que “es una alternativa interesante si pensamos en el escenario inflacionario actual, cualquier tipo de dólares ahorrados, sin invertir, generan una pérdida de poder adquisitivo. Con estos niveles de inflación, en dos años, se pierde entre el 10% y el 15%” del ahorro en moneda dura, por la propia inflación de los EEUU. “Por ende, en términos de hacer estos dólares rendir, esta ON podría tener un rendimiento que supera las estimaciones de inflación para Estados Unidos”, precisó.

Con una tasa de interés entre el 8% y el 10% anual en dólares, las ON suponen una renta en moneda dura, porque superan a la tasa de inflación de EEUU

Augusto Posleman, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que “dentro de un contexto de marcada liquidez, los inversores minoristas buscan alternativas de inversión, en pesos y en dólares. En ese sentido, se destaca la Obligación Negociable de Edenor, que sale a buscar dólares al mercado y ofrece un rendimiento muy atractivo. La compañía Inició ayer (miércoles) el pedido de difusión y licita el viernes. Se trata de la reapertura de una ON emitida el año pasado, con vencimiento a noviembre de 2024, con cupón muy alto, ya que paga 9,75% de interés.

“Como referencia, en el mercado secundario ya hay de estos papeles y rinden un 8,5%. Es una inversión muy interesante, especialmente para quienes hoy están guardando sus dólares en una caja de seguridad o están viendo qué hacer. Esta es una muy buena opción, versus, por ejemplo, un bono del Tesoro (de los EEUU), que rinde 4%. Cuando hay una emisión primaria de este tipo, es buen momento para ver y entrar. Además, el mínimo de suscripción es de USD 100, es decir que está pensada para el inversor minorista. Y hay mucho interés, ya que la historia crediticia de Edenor muestra que ha pagado siempre”, agregó Posleman.

Para comparar, un plazo fijo en dólares a 30 días deja una tasa de interés del 0,3% nominal anual para depósitos inferiores a USD 100.000, y del 0,5% para depósitos superiores a un millón de dólares. Y en el caso de un bono del Tesoro de los EEUU, esta inversión rinde 4,06% a diez años, y un 4,31% a cinco años.

Los dólares inmovilizados se devalúan a un ritmo de 6% anual, debido a la todavía elevada inflación en EEUU

El pasado mes de enero, IRSA, la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces y la única firma inmobiliaria argentina que cotiza tanto en el mercado local como Wall Street, emitió una ON en dólares estadounidenses que pagará cupones de intereses cada seis meses, con el total del pago del capital al vencimiento (25 de marzo de 2025) y una tasa en torno al 8% anual. A este título también se pudo ingresar con un capital a partir de solo 100 dólares.

Por otro lado, desde PPI indicaron que se está colocando una ON de Vista Energy, una compañía calificada “AAA”, en la cual el inversor pone los pesos y cobra en pesos, pero el capital ajusta de acuerdo al tipo de cambio oficial. En este caso es un producto diferente , sólo para inversores calificados, a 48 meses. También está la ON de Energy 360, ésta a 24 meses en la serie más corta, destinada a todo el público inversor. También es en pesos dólar link, ajustados al tipo de cambio oficial.

“Hay un excedente de pesos muy significativo en el mercado, con vencimiento y renovación de deuda permanente desde el sector público. Entonces, para el inversor, pasar al sector privado con ajuste dólar link es una buena alternativa, especialmente en este año que podría ser un fin de ciclo, de cara a las elecciones. El mercado está viendo que lo que hay es una gran emisión de pesos y esos pesos están buscando algún tipo de protección versus la inflación o una eventual devaluación. Las compañías necesitan plata para inversión y aprovechan esta liquidez para tomar esa deuda atada al tipo de cambio oficial”, explicó Augusto Posleman.

Maximiliano Donzelli apuntó que “si bien existen inversiones tradicionales de renta fija que solían al menos igualar la inflación en dólares, hoy ninguna de ellas funciona de cobertura. Ya sea porque tienen un rendimiento por debajo de la inflación o bien, porque presentan un riesgo alto. En este sentido, para los interesados en una alternativa de renta fija podría ser una buena idea tener exposición en algunas obligaciones negociables de empresas argentinas. Por lo tanto, podrían entenderse como instrumentos similares a los bonos soberanos, pero emitidos y respaldado por los activos e ingresos de empresas privadas”.

En las últimas semanas otras compañías se hicieron presentes en el menú de ON. YPF emitió un título con vencimiento en 2026 y bajo ley extranjera que se puede operar con montos bajos. Esta ON está garantizada por las exportaciones de la empresa, paga cupones de manera trimestral a una tasa anual del 4% hasta el 2023 y partir de allí pasa a ser del 9%. Adicionalmente, destacamos los buenos resultados financieros de la empresa junto con al saneamiento de deuda en los últimos años. A la fecha la ON tiene un rendimiento anual en dólares del 7,6%, ofreciendo buenos retornos.

Cresud, una empresa argentina líder en el negocio agropecuario y que cuenta con presencia creciente en la región a través de inversiones en Brasil, Paraguay y Bolivia, colocó una ON de ley local vence en 2026, paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8 por ciento.

