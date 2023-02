Las aerolíneas internacionales denuncian falta de insumos y la “inminente posibilidad” de quedarse sin un servicio clave

Además de insumos operativos, la denuncia apunta la posibilidad de perder un servicio de alerta meteorológico para operaciones en tierra que demoraría, haría menos seguras y encarecería el servicio aérea

La Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) expresó en un comunicado su “gran preocupación ante el agravamiento de dos situaciones que afectan nuestra operación”. La Cámara, que agrupa a más del 95% de las operaciones aerocomerciales regulares de aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en la Argentina, alertó en concreto sobre dos situaciones.

Corte y caos en Callao y Corrientes por una protesta de tercerizados de Aerolíneas Argentinas La manifestación se extenderá durante toda la mañana. Reclaman la reapertura de paritarias y la elección de delegados “sin fraude”. Exigen un 100% de piso para terminar la negociación 2022/23 VER NOTA

En primer lugar, “la imposibilidad de importar insumos para la operación diaria de las compañías. Se trata de Insumos categorizados “Sin giro de Divisas” y son “A Titulo No Oneroso”, como por ejemplo Ticket aéreos, etiquetas de todo tipo para equipaje, equipamientos de comunicaciones y computación, elementos para catering, repuestos de aeronaves, Materiales para Operación de Rampa, Equipos de detección de Drogas y Sustancias Explosivas, etc. “Todos ellos frenados sin explicación por la no aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase). Hemos comunicado por distintos medios a las autoridades, pero sin éxito o apertura de canal de comunicación alguno”; manifestó Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara.

El segundo punto es la “inminente posibilidad” de que los Aeropuertos en los que operan las compañías “dejen de contar con el Servicio de Detección y Alarma de Descargas Eléctricas”, algo que también atribuyen al Sirase, por no autorizar al representante local los pagos al proveedor extranjero que brinda este servicio en varios países.

Operación más cara, insegura y lenta

“La falta de este moderno servicio y su tecnología de avanzada (que obtiene información meteorológica a través de la red de 50 estaciones de detección instaladas en todo el país), significaría regresar en el tiempo cinco años atrás y volver a una operación aerocomercial más cara, insegura, lenta y con más demoras para los pasajeros”, dice el comunicado de Jurca.

Estiman que el dólar soja 3 podría aportar USD 1.300 millones a las reservas del Banco Central La cifra representa la mitad de lo acumulado en diciembre, en la segunda etapa del plan. Aunque el Gobierno no lo confirmó, en el mercado esperan la llegada de la medida como una vía para sostener las reservas del Banco Central y acercarse a las exigencias del FMI VER NOTA

“Desde su puesta en funcionamiento, tanto las Líneas Aéreas como el Personal de empresas de Rampa, Combustibles, Seguridad y otros proveedores cuentan con un sistema de alarmas en cada aeropuerto (además de las sonoras y visuales en plataforma vinculado a sus celulares el cual hoy se lo considera vital para la seguridad aeroportuaria”. explicó Baravalle.

Ezeiza airport operation Buenos Aires Argentina. (Getty)

Ese servicio fue licitado por la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea, una sociedad del Estado) en 2018. La ganadora fue Mardet SRL, que opera con tecnología de Earth Network, una empresa de EEUU. El servicio permite, básicamente, precisar la proximidad y el peligro (o la lejanía e inocuidad) de rayos, precipitaciones u otras señales de mal tiempo, de modo que quienes operan servicios en tierra trabajen con seguridad y interrumpan sus tareas por falsas alarmas debido a la sola apreciación visual. Las interrupciones ante falsas alarmas encarecen” y demoran las operaciones aéreas, provocando a veces innecesarias demoras en los vuelos, lo que a su vez puede provocar congestión de operaciones.

Duro de pagar

La cuestión es que, desde noviembre pasado, Eana no autoriza los pagos del operador (Mardet SRL) al proveedor internacional, que ya advirtió sobre el eventual corte del servicio. La cuestión está seguramente relacionada a la estrecha administración de los escasas divisas con que cuenta el Banco Central.

Aerolíneas Argentinas incorporó aviones de carga a su flota por primera vez en 16 años La empresa vuelve a apostar al negocio de transporte de carga. Es la primera aeronave 100% configurada para el traslado de mercaderías desde 2007 VER NOTA

“Desafortunadamente desde noviembre de 2022, la autorización de estos pagos ha sido retenida por la Secretaría de Comercio de la Nación, sin ninguna explicación conveniente ni comprensión del impacto que resultará en nuestra industria. Queremos anticipar a los Usuarios y Proveedores de Servicios Aeroportuarios que, de cesar este servicio, operaremos sin la seguridad que esta tecnología nos brinda hoy”, resaltó Baravalle.

El comunicado señala que la actividad de las aerolíneas agrupadas en Jurca “nos permite comerciar y exportar rápidamente con el mundo, con gran impacto en lo doméstico, regional e Internacional” y subraya que la industria “con un enorme esfuerzo está recuperándose de la Pandemia luego de millonarias pérdidas”, por lo que necesita “continuar generando trabajo e invirtiendo para el futuro de un mejor país en las condiciones de previsibilidad y seguridad que nuestros Pasajeros y Autoridades Regulatorias, necesitan y demandan”.

Seguir leyendo: