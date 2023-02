Cuáles son los 10 artistas que más facturaron en 2022 según Forbes y quién fue el latino que integró el “top ten”

Phil Collins, Sting, Taylor Swift, Brad Pitt, Mick Jagger y Bad Bunny, entre los que más ganaron en 2022

La revista Forbes publicó la lista de los diez artistas que más facturaron en 2022 a nivel mundial. Entre ellos se encuentra el rapero puertorriqueño Bad Bunny, quien formó parte del grupo exclusivo de músicos, actores y directores de cine que entre todos generaron una facturación superior a los 1.300 millones de dólares.

No aparecen en el listado algunos artistas de mucho renombre internacional, que han destacado en los últimos por el enorme tamaño de su fortuna, como es el caso de Rihanna, que tiene más de USD 600 millones cosechados en su carrera, pero que no tuvo un 2022 especialmente productivo. Sí forman parte del “top ten” algunas figuras históricas del rock, como Sting o Mick Jagger.

Estos son los diez entertainers mejor pagos en 2022 a nivel mundial según Forbes:

1 - Genesis: USD<b> </b>230 millones

Phil Collins formó parte del grupo Génesis hasta el año 1996. EFE

Los pioneros del rock progresivo coronaron el 2022 con una venta de derechos musicales de USD 300 millones a Concord Music Group en septiembre. Según detalla Forbes, el acuerdo incluía derechos de publicación y una selección de flujos de ingresos de música grabada del grupo, así como flujos de ingresos en solitario de Phil Collins (incluida la exitosa canción “In The Air Tonight”) y los compañeros de banda Tony Banks y Mike Rutherford. Las regalías de giras y música grabada completaron sus ingresos.

2 - Sting: USD 210 millones

Sting ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera. REUTERS

Sting, el ganador de 17 premios Grammy y ex líder de The Police, conocido por éxitos como “Every Breath You Take” y “Roxanne”, se embolsó 300 millones de dólares antes de pagar honorarios al vender toda su producción musical, tanto en solitario como con The Police, a Universal Music Group en Febrero.

3 - Tyler Perry: USD 175 millones

Tyler Perry formó parte de la lista de los diez artistas más lucrativos por segunda vez. REUTERS

El actor, director, guionista y magnate de los estudios, Tyler Perry, tuvo otro año lucrativo gracias a los ingresos simultáneos procedentes del cine, sus programas de televisión y el extenso predio de producción que posee en Atlanta.

En su segundo año entre los 10 artistas mejor pagados de Forbes, Perry es el único multimillonario de la lista, con una fortuna estimada en 1.000 millones de dólares.

4 - Trey Parker y Matt Stone: USD 160 millones

Los creadores de South Park tienen más de 900 millones de dólares garantizados para los próximos seis años gracias a un acuerdo con Paramount. Getty Images

El endiablado dúo responsable de South Park ha tenido otro año redondo, gracias a los ingresos procedentes de un acuerdo con HBO Max y Book of Mormon, su musical cómico (y sarcástico) sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mayor parte procede de su contrato con Paramount, firmado en 2021 y que les garantiza 935 millones de dólares en seis años.

5 - James L. Brooks y Matt Groening: USD 105 millones

Matt Groening fue creador de Los Simpsons y es uno de los dibujantes más ricos dle mundo. (Photo by FilmMagic)

La familia de dibujos animados amarillos favorita de Estados Unidos, Los Simpson, migró las 30 temporadas a Disney+ desde FX en un acuerdo de streaming de abril de 2019 hecho después de la adquisición anterior de Fox por parte de Disney por unos 52.000 millones de dólares.

6 - Brad Pitt: USD 100 millones

Brad Pitt obtuvo ganancias al vender su productora y actuar en tres películas el año pasado. REUTERS

La venta por parte de Brad Pitt de la mayoría de su productora “Plan B” en diciembre le reportó al actor unos 113 millones de dólares después de comisiones.

Por otro lado, el actor ganó unos 30 millones de dólares adicionales por sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City.

7 - Rolling Stones: USD 98 millones

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards en un recital de The Rolling Stones en el "Stones Sixty Europe 2022 Tour". REUTERS

Mick Jagger, Keith Richards y compañía recaudaron USD 136 millones y también integran el top ten de mejor pagados. Los icónicos rockeros británicos embolsaron más de 8,5 millones de dólares por cada noche de su gira por 15 ciudades de Europa el verano pasado, según el rastreador de conciertos Pollstar.

8 - James Cameron: USD 95 millones

James Cameron tuvo una recaudación cercana a los USD 100 millones con la segunda parte de Avatar. REUTERS

El gran éxito de Avatar: The Way of Water convirtió a Cameron en el director de tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos, junto con la primera Avatar (2009) y Titanic (1997). Su segunda aparición en Pandora le reportó al menos 95 millones de dólares, según expertos de la industria, en un acuerdo que se dice que está repleto de bonificaciones por cruzar ciertos umbrales de taquilla.

9 - Taylor Swift: USD 92 millones

Taylor Swift ya tiene varios contratos millonarios asegurados para este año. AP

Los ingresos de Taylor Swift proceden de la venta de discos físicos, el streaming en plataformas como Spotify, las descargas digitales, las licencias y la sincronización.

El colapso de Ticketmaster con una demanda demencial para su gira Midnights en noviembre sugiere un 2023 aún más grande para ella, ya que estará en la carretera durante 52 noches en todo EE.UU. con un pago potencial de 9 cifras como resultado.

10 - Bad Bunny: USD 88 millones

Bad Bunny durante su presentación en la 65a entrega anual del Grammy. (Foto AP)

El rapero portorriqueño, conocido por combinar el reggaetón con el trap latino, encandiló a millones de personas en todo el mundo durante sus giras y su actuación junto a Brad Pitt en Bullet Train.

La mayor parte de sus ingresos provino de dos giras: El Último Tour del Mundo, realizada en estadios, y The World’s Hottest Tour, su primera actuación en los estadios más grandes posibles. Los patrocinios de Corona, Cheetos y Adidas fueron la frutilla del postre.

