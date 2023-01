Pinamar gana altura: por qué se construyen más edificios de departamentos cerca del bosque y la playa

Este partido de la Costa Atlántica mantiene una firme expansión de construcción de viviendas que se potenció desde que llegó la pandemia

Pinamar, uno de los destinos exclusivos de la Costa Atlántica, cumplirá pronto 80 años: nació el 14 de febrero de 1943 como balneario y poco después se aprobó el Plan Director de Urbanización del arquitecto Jorge Bunge.

La expansión que inició entonces hoy se mantiene activa por la apuesta de desarrolladores de proyectos que buscan captar una demanda joven que privilegia la compra de departamentos con la intención de mudarse o tener su segunda vivienda cerca del bosque y la playa.

En este escenario se desarrolaron tanto modernas viviendas unifamiliares como proyectos multifamiliares respaldados en las últimas tendencias de diseño. Se calculan más de 700 viviendas en obras en estos días y hay varios emprendimientos esperando habilitación para iniciar los trabajos.

“Desde hace unos años Pinamar atraviesa una etapa de desarrollo sin precedentes. Cada vez más gente elige vivir cerca de la naturaleza, en contacto con el mar, con otros aires y una infraestructura que le permita acceder a los servicios de la ciudad”, explicó a Infobae Jorge Kacef, gerente de Pinamar SA.

Desde que llegó la pandemia Pinamar fue una de los lugares que más aumentó en población; cerca de un 20% en comparación con 2020. Se calcula que más de 8.000 personas se mudaron para alejarse de ciudades grandes y muchos eligieron este destino desde donde pueden tele-trabajar o combinar algunos viajes por semana para cumplir con sus labores.

Con el foco cerca de la Frontera norte

Uno de los ejes del crecimiento se sostiene en Pinamar Norte, a unos 15 minutos del centro de la ciudad.

“Esta zona no detuvo su expansión, creció como nunca antes. Pero toda la ciudad históricamente es una locación muy buscada por el turismo nacional que viene, producto de la pandemia y la coyuntura económica. Seguirá siendo de los destinos más importantes y requeridos, en especial por familias jóvenes con hijos chicos”, destacó a Infobae Guido Wainstein, que emprende Btwins Pinamar Norte.

Se trata de un edificio que demandará una inversión de USD 22 millones. Actualmente la obra está en ejecución y se prevé su finalización para el segundo semestre de 2024. Propone unidades de lujo de 2 a 4 ambientes que oscilan entre USD 2.250 y USD 2.500 el metro cuadrado. Los valores varían según piso y su orientación y el edificio dispondrá de amplias terrazas.

Los de 2 ambientes salen desde USD 174.000 y los 4 ambientes desde USD 347.000. La financiación se ajusta con la necesidad del comprador y se pactan acuerdos personales.

Avanzan las obras de un desarrollo que incluye departamentos de 2 a 4 ambientes en Pinamar Norte (Foto Gentileza: KZW Arquitectura)

También en el Centro

Otro proyecto que también se levanta en el centro pinamarense, sobre la Avenida Jorge Bunge, a pocos metros del polo comercial de la ciudad, es Luxury Parc.

Roberto Castelbajac, experto del mercado inmobiliario de esta zona, dijo que se trata de un edificio que propone departamentos de categoría y un lugar privilegiado para guardar vehículos. Entre los detalles, contó a Infobae. se incluye hall de entrada en doble altura, puerta de entrada con cerradura inteligente con códigos permanentes y temporario, portero visor domotizado con función a distancia. “Entre los amenities sobresalen lava-cuatriciclos y UTVs (vehículos para tareas útiles), piscinas in and out con vestuarios, coworking, entre otros”, precisó Castelbajac.

Uno de los nuevos proyectos que llegan al centro de la ciudad de Pinamar: Luxury Parc

Son 29 residencias de 2 a 4 ambientes con ventanales amplios. Los valores van desde USD 193.00 a USD 424.000. Se ofrece financiación con un anticipo 30% más cuotas hasta la posesión que pueden ser en dólares o pesos ajustados al Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Se estima finalizar la obra en marzo o abril de 2024.

Renata Norte es otro proyecto que atrajo mucho la demanda formada por varios perfiles de compradores de departamentos. “Entre ellos, el que busca realizar una inversión y en general la destina en unidades que se pueden alquilar con fines turísticos o temporarios que otorgan mejor rentabilidad que una locación tradicional; como el que quiere tener una unidad para disfrutar todo el año, dependiendo el proyecto y están quienes utilizarán la unidad para vivienda permanente”, comentó Gerardo García, desarrollador del emprendimiento.

Fisonomía

Por su parte, Javier Elso, de Balmoral, destacó que si bien hace un par de años con el aislamiento por la pandemia mucha gente se mudó a Pinamar, “la situación se sostiene con una regularidad sorprendente y es una tendencia consolidada”.

En consecuencia, cambió la dinámica de la ciudad y el movimiento impactó positivamente el mercado de compraventa de propiedades: “El promedio de ventas del último año, por ejemplo en la inmobiliaria Marcel se ubica entre 5 a 8 operaciones por mes, los precios se mantienen y quizás se amplió el margen de negociación. Además, en algunas zonas, como La Herradura, el valor del m2 aumentó en los pocos terrenos disponibles y las casas”, agregó Castelbajac.

Render de Btwins Pinamar Norte que ofrece unidades con amplias aberturas de piso a techo y terraza propia

Este año, la temporada arrancó muy bien. Un dato interesante es que se adelantó la resolución de gran cantidad de alquileres, tanto de departamentos como de casas para el verano, en valores 10% a 15% superiores en dólares a los de 2022. “Si bien todavía hay buena disponibilidad de propiedades para la temporada se espera que sea similar o mejor que la del año pasado”, amplió Elso.

Nueva urbanización

Entre los barrios privados progresa Bosques en Pinamar Norte con lotes de preventa de la segunda etapa del master plan. Son alrededor de 130 parcelas. Los valores parten desde USD 75.000, pero con un 10% de descuento si se paga al contado.

Bosques, una urbanización cerrada también en Pinamar Norte

“Para el verano la idea es continuar la etapa 2 y sumar nuevos terrenos. Después pasaremos a una tercera pero seguirá dependiendo de la respuesta de la gente que desde 2022 nos viene acompañando muy bien”, agregó Kacef.

El proyecto es del reconocido estudio de arquitectura Bodas, Miani, Anger & Asociados. La propuesta urbanística propone lotes que parten desde 1.000 m2. Incluirá un club town, amenities, infraestructura subterránea, servicios de playa, acuerdo especial con el golf y un futuro sector destinado especialmente a proyectos de dormis, town houses y departamentos.

“En todos los proyectos nuevos un punto para destacar es que tanto las casas particulares como los desarrollos proponen arquitectura de última generación, con techos de doble altura, hormigón visto, terminados con buenos porcelanatos, con aberturas grandes y Doble Vidrio Hermético (DVH) para evitar la contaminación sonora, polución y cambios climáticos abruptos”, concluyó Elso.

