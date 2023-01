Mercados: la Bolsa argentina mantiene el rally alcista y el riesgo país quiebra su piso de 2.000 puntos tras siete meses

La puerta de acceso a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La ronda bursátil argentina mantenía este miércoles su sesgo alcista para tocar un nuevo máximo histórico, con una demanda que se avala en la reducción del riesgo país y la llegada de fondos frescos junto a una reciente mejora crediticia.

El indicador líder S&P Merval porteño subía un 1,5%, a 219.000 puntos a las 13 horas, luego de tocar un récord intradiario de 219.706 unidades marcado casi al comienzo de las operaciones.

De esta manera, el índice líder arrastra un aumento en torno al 150% en pesos durante los últimos doce meses, lo que genera un retorno convertido en dólares cerca del 40%, una ganancia que atrapa el interés de inversores institucionales.

El mercado de acciones local sigue “extendiendo su racha positiva aunque con selectividad ante una toma de ganancias en algunas acciones”, consideraron los analistas de Research for Traders.

Los bonos en dólares ganaban un 1,5% en promedio, según la referencia de los Globales del canje, mientras que el riesgo país argentino se acerca a los 2.000 puntos básicos, cuando hacia fines de julio pasado trepó hasta casi las 3.000 unidades.

El indicador de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, resta 51 enteros para la Argentina, en los 1.996 puntos, un mínimo desde el 8 de junio de 2022, siete meses atrás.

“El avance de los bonos sorprende, pero se mantiene incluso bastante por debajo del rally en las acciones. Como observamos en el gráfico de abajo, el Merval en dólares continúa incrementando su brecha frente a los bonos en dólares, marcando otra muestra del optimismo que vive el mercado”, señalaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Además, la agencia S&P Global elevó el lunes sus calificaciones crediticias soberanas en moneda local a largo plazo de Argentina y afirmó sus notas en moneda extranjera, luego de considerar “curado” el reciente canje de deuda desarrollado por el Tesoro.

Según el Banco Mundial, el efecto de la inflación doméstica y los factores externos influirían sobre el crecimiento de Argentina de este año, los planes de llevar adelante la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner terminaría beneficiando en el plano fiscal y en la cuenta corriente del país, gracias a la baja de las importaciones en energía.

En lo que va de enero, el Merval en dólares “contado con liqui” gana un 12%

Por otro lado, el Ministerio de Economía realizó un canje de deuda la semana pasada que le significó un gran alivio de vencimientos del primer trimestre. Sin embargo, se subió la carga para el resto del año.

“La mayor parte de la deuda del gobierno está en manos públicas, con lo que se logra extender vencimientos pero no se está pudiendo emitir hacia 2024, no logra extender el perfil de vencimientos de la deuda. Por eso aparecen agencias de calificación crediticia como S&P y declaran el default selectivo. De todas maneras, no es una noticia: es algo que ya estaba priceado por el mercado el riesgo de roll-over”, evaluaron desde Adcap Grupo Financiero.

