El BCRA logró volver a comprar dólares en una jornada con escasas operaciones

En enero las reservas del BCRA afrontan elevados pagos de deuda.

El BCRA terminó la primera rueda de la semana con un mínimo saldo comprador de USD 3 millones, en una sesión mayorista con escasos negocios por USD 163,7 millones en el segmento de contado (spot).

El BCRA anota en el inicio del año un saldo neto comprador de USD 64,5 millones, dado que en el verano las ventas del agro son reducidas en comparación al período abril-julio, que concentra las exportaciones de la cosecha gruesa de soja y maíz. Los analistas financieros prevén que es probable que haya que convalidar un tipo de cambio mucho más alto que el presente -como ocurrió en septiembre y diciembre con el dólar soja- para evitar una salida de reservas.

“Tras el fin del Programa de Incremento Exportador II -dólar soja 2- se esperaba, de mínima, que desaparecieran las compras oficiales en el mercado de cambios y, a la larga, que llegaran las ventas”, señalaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones. “No nos dejamos llevar por un resultado auspicioso del BCRA y seguimos con el view que las ventas llegarán ante una liquidación del agro que seguirá en mínimos hasta abril”, agregaron.

El BCRA y el Banco Popular de China formalizaron la ampliación de un “swap” o canje de monedas que permitirá un aumento de las reservas internacionales de libre disponibilidad, en momentos en que la economía doméstica está necesitado de divisas.

“El Banco Central confirmó la activación del ‘swap’ con China, donde el total es por aproximadamente 20.000 millones de dólares. Si bien no todo es de libre disponibilidad y no es fácil su conversión a dólares, lo más concreto es que se usará para comercio bilateral, el cual es mayormente deficitario para Argentina, evitando así usar reservas en dólares”, dijo a Reuters Roberto Garetto, analista de Fundcorp. “Así puede ayudar pero no va a cambiar la dinámica del mercado de cambios” de Argentina, acotó.

“El pago de los intereses de los títulos hard dollar -bonos de la reestructuración de 2020- por alrededor de 1.100 millones de dólares este lunes también significará una reducción de las reservas netas del banco central, que podría ser contrapesado por desembolsos de bancos de desarrollo”, explicó un informe de Delphos Investment.

Las reservas internacionales brutas disminuyeron la semana en USD 163 millones y finalizaron en 44.425 millones de dólares.

El año previo cerró con una depreciación en el peso del 42% en el mercado mayorista -suba del tipo de cambio oficial de 72,5%-, y un alza de precios minoristas que se estima en un 95,5% según un relevamiento de expectativas de mercado que confecciona el BCRA en base a proyecciones privadas.

El Gobierno habilitará sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar, entre otros, el juicio político a la Corte Suprema, mientras que el jueves se oficializará el dato de precios minoristas de 2022, lo que podría llevar al banco central (BCRA) a tomar una decisión sobre la política monetaria.

“El Banco Central evaluará nuevamente su política de tasas de interés, que se habrían ubicado en terreno positivo en términos reales por segundo mes consecutivo con los efectos negativos para su hoja de balance y el crédito al sector privado”, acotó el reporte de Delphos.

La reducción de vencimientos para el primer trimestre que logró el Tesoro en un reciente canje de deuda fue bien recibido por el mercado, ya que despeja pagos por el equivalente a unos 16.820 millones de dólares y alarga amortizaciones hasta abril de 2024.

“El principal evento (financiero del 2023) estará dado por las elecciones presidenciales, y las estrategias (de mercados) se irán construyendo acorde al evento”, aseguró a Reuters Juan Ignacio Alonso, analista de SBS Fondos.

