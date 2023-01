Cuál es la construcción no convencional que sigue siendo un boom y tiene más de 15.000 viviendas en construcción

Una casa de dos plantas en steel frame y diseño vanguardista recientemente culminada en una urbanización privada

La construcción en seco mantiene su auge y atraviesa un verdadero boom. Muchas personas que tienen terreno o espacio propio optan por distintos sistemas edilicios para edificar su casa o sumar ambientes en la parte posterior de la vivienda, sea para uso propio o para ceder ese espacio a sus hijos que buscan mayor independencia.

Los lotes y la construcción en barrios privados fueron rubros inmobiliarios de muy buen desempeño en 2022 y la tendencia se mantendría en 2023 Las urbanizaciones siguen captando inversores. Actualmente en esos terrenos hay en construcción más de 15.000 viviendas entre los 3 corredores del Gran Buenos Aires VER NOTA

El crecimiento es contundente y se calculan más de 15.000 viviendas en distinto grado de ejecución en distintas partes de nuestro país.

Sea en formato modular, industrializado, en panelería, steel frame, madera, entre otros sistemas, se expande esta modalidad entre quienes cuentan con ahorros y no quieren que la edificación de su hogar demore mucho más allá de 12 meses, en contraposición con la construcción húmeda que es habitual que se extienda hasta 18 meses o dos años.

Recoleta, de oferta: los precios de las propiedades en el tradicional barrio porteño bajaron a niveles de 2011 Emerge como zona de oportunidad con valores que rondan los USD 2.700 por m2 en promedio. Se puede acceder a viviendas de gran calidad arquitectónica VER NOTA

Muchos eligen estos sistemas en seco porque tienen foco sustentable. Desde el sector se aspira a una construcción sostenible que reduzca el uso de energía, de recursos y promueva la implementación de formatos constructivos que utilicen materiales que no produzcan una gran huella de carbono.

La obra arranca lejos del terreno

La velocidad es la característica más sobresaliente en una obra ejecutada con steel frame. En este sentido, el desarrollo técnico, la previsión y la planificación son elementos claves para poder coordinar todo en tiempo y forma.

Balance inmobiliario: el mercado inició una reactivación pero se agravó la crisis de los alquileres En CABA se vendieron casi 30.000 inmuebles como antes de la pandemia. Se esperan cambios de reglas para que se active el segmento. No hubo cambios en la Ley de Alquileres y muchos propietarios quitaron sus unidades de la oferta VER NOTA

El proceso para llevar adelante una construcción empieza mucho antes que la perfilería llegue a la obra.

El proceso para edificar en steel frame, como en otros sistemas en seco, arranca mucho antes que su montaje en el terreno. Gran parte se pre fabrica y se traslada al lugar de la obra una vez que ya está lista la estructura o platea donde se implantará la vivienda

Andrés Brandán, gerente general de Steelplex, que opera en este sector, dijo a Infobae que para comenzar a edificar es vital la participación de un profesional que tenga la capacidad de generar toda la documentación necesaria y el rigor técnico correspondiente para evitar contratiempos, malos entendidos y errores que conlleven un retraso en las planificaciones de obra. El ritmo de trabajo es muy vertiginoso, y nos obliga a tener todos los aspectos técnicos resueltos en su totalidad antes del inicio, cualquier faltante de información repercutirá negativamente en el desarrollo de la obra”.

Dentro de una obra de steel frame existen básicamente 4 momentos que ordenan el proceso: fundaciones, montaje de estructura, emplacados e instalaciones, y terminaciones.

En la etapa de las fundaciones el elemento predominante es el hormigón armado, y el tipo de fundación se ajustará con las características del proyecto, siendo habitual que se edifiquen plateas o zapatas corridas, entre otras estructuras que tienen la misión de soportar la vivienda.

“El montaje de la estructura es la etapa donde se levanta el esqueleto del proyecto, el cual está compuesto por paneles y vigas desarrollados con perfilería liviana de acero galvanizado” (Brandán)

“El montaje de la estructura es la etapa donde se levanta el esqueleto del proyecto, el cual está compuesto por paneles y vigas desarrollados con perfilería liviana de acero galvanizado. La panelería se ejecuta en fábrica y se entrega lista para su montaje en un tiempo aproximado entre 30 y 45 días desde que el profesional a cargo de obra se acerca a la fábrica”, contó Brandán.

Transcurrido este tiempo y entregada la panelería, junto con la documentación de montaje pertinente, una cuadrilla conformada por 2 oficiales especializados y 3 ayudantes pueden ensamblar toda la estructura en un lapso corto de tiempo.

Como ejemplo, una casa de 150 metros cuadrados diseñada en 2 niveles y constituida por cocina, estar comedor, cochera, lavadero, galería, 2 baños y 3 dormitorios sólo demandará aproximadamente 10 días para completar el 100% del montaje estructural.

Una casa en steel frame de 150 m2 se puede construir en un plazo que demande entre 6 y 9 meses

A partir de este momento comienza la etapa de Emplacados y Desarrollo de las instalaciones generales. Lo primero que debe quedar listo es la resolución de la cubierta, para que el resto de rubros y tareas puedan desarrollarse estando a resguardo de las condiciones impuestas por el clima, siguiendo luego por las envolventes exteriores.

Brandán, amplio: “en este punto es muy importante la coordinación de actividades para evitar entorpecer el correcto desarrollo: a la cuadrilla antes mencionada debemos sumarles los oficiales especializados para el armado de las instalaciones cloacales, pluviales, eléctricas, sanitarias, entre otros”.

Una vez que se tengan garantías sobre las envolventes y estén probadas todas las instalaciones, se avanza con la colocación de los aislantes térmicos y acústicos para finalizar con los emplacados interiores.

La mayoría de los materiales involucrados en este proceso son producidos en plantas industriales, agilizando así los trabajos de edificación.

Para culminar la obra se hacen las terminaciones, en donde las velocidades y opciones depende exclusivamente de los alcances del diseño y del presupuesto del proyecto.

Cocina y comedor de una vivienda modular industrializada

Para envolventes exteriores se pueden utilizar revestimientos plásticos, siding de madera, siding cementicios, chapa, revestimientos de piedra y hasta revestimientos de ladrillos.

Dentro de las terminaciones de piso y revestimientos interiores se puede utilizar porcelanato, pisos flotantes de madera o PVC, microcementos alisados, entre otros. Para los muros y cielorrasos interiores se pueden colocar placas de yeso, machimbrados de madera, revestimientos de PVC y cualquier otro recurso que esté a mano del diseñador.

El costo de construcción en Buenos Aires y Gran Buenos, casa llave en mano, incluyendo fundaciones y terminaciones sale aproximadamente USD 700 por m2.

Creció más de un 100% de un año a otro

Desde el sector informaron que el formato modular permite que la vivienda se construya un 80% en planta y el 20% en el terreno. Las casas se fabrican por secciones en el inmueble que pertenece a la industria que contrate el usuario final y luego son transportadas para implantarse y montarse en el lote.

El avance de un año a otro supera el 100%, así lo confirmó a Infobae Juan Pablo Rudoni, presidente de Ecosan, quien dijo que “la construcción modular industrializada creció su demanda en niveles superlativos. Actualmente hay mas empresas que lo están ofreciendo a los usuarios finales. Muchas de estas compañías hace dos años no existían”.

La explosión de viviendas modulares también se dio en las urbanizaciones privadas o en zonas de quintas. Hubo un claro avance en Escobar, Exaltación de la Cruz, Luján, Canning, San Vicente, La Plata, entre otros municipios de la provincia bonaerense.

Y en el interior hay fuerte expansión en zonas de montaña, noroeste, en Córdoba, San Luis, y en distintas provincias de la Patagonia, como en Neuquén y Río Negro.

Rudoni, amplió que el crecimiento se potenció desde que llegó la pandemia por gente que no quiere vivir cerca de grandes aglomeraciones y la buena ecuación económica. “Es clave la velocidad en la ejecución y a menos que el cliente quiera hacer algún cambio específico no tiene variaciones en los costos. Es una obra que se pre-costea y no tiene modificaciones”.

Hoy el precio de una vivienda tipo country parte desde USD 1.000 por m2. La instalan entre 5 y 10 personas y en distintos momentos de la obra van ingresando otros trabajadores que realizan colocaciones diferentes.

Una vivienda modular puede edificarse en un plazo de 5 meses

“Hay etapas en que coinciden sanitaristas, electricistas y montadores. Después, durante el resto de la obra, son 5 personas las que trabajan. Una casa de 150 m2 se edifica en 5 meses”, amplió Rudoni.

Las viviendas modulares tienen una eficiencia energética tres veces superior a la de construcción tradicional. En varias ocasiones, en las carpinterías se agrega el doble vidriado hermético.

Si bien existen modelos de base todos los diseños son personalizados y se ajustan con las necesidades de cada usuario. Existe un abanico de soluciones en distribución de ambientes, cerramientos y terminaciones.

Sobre el cuidado de estas casas, Rudoni, concluyó que: “En cada construcción entregamos un manual de mantenimiento preventivo de todos los componentes. También se brindan los manuales de garantías de los equipos que tiene la casa, sumado a una guía con los planos de la obra que se ejecutó”.

Seguir leyendo: