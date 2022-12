Pelea por los pagos con QR: los bancos reclamaron al BCRA que la interoperabilidad se extienda a las tarjetas

En la Argentina se hacen 5 millones de pagos con "QR interoperable" por mes

Los pagos con “QR interoperable”, aquellos en los que el usuario paga con una billetera electrónica en un comercio con un QR de otra empresa diferente, siguen creciendo. Cada mes, según datos oficiales, ya se hacen más de 5 millones de pagos por esta vía.

No obstante ese buen desempeño, los bancos reclaman que el sistema podría extenderse mucho más. Y piden dos cosas. La primera es que la interoperabilidad, hasta ahora establecida para los pagos a través de transferencias “de cuenta a cuenta”, se extienda también a las tarjetas de débito y crédito que se cargan en las billeteras electrónicas. La segunda queja de los bancos es que, pese al indudable crecimiento, hay comercios que no respetan la interoperabilidad. En el otro extremo de ambos reproches, está Mercado Pago, la empresa que armó gran parte de la red de pagos con QR, tanto del lado de los usuarios como de los comercios.

El programa “Transferencias 3.0″ lanzado por el Banco Central en noviembre de 2021, obliga a que todas las billeteras puedan usarse en todos los receptores de los comercios, sin importar su marca, y pone un tope del 0,8% a las comisiones. Ese sistema abrió el juego para que a través del QR haya se hagan pagos inmediatas y gratuitas para el usuario sin importar si la cuenta que los hace y la que los recibe es una cuenta bancaria (con CBU) o un cuenta virutual (con CVU) de una fintech.

En las últimas semanas, las cámaras bancarias hicieron una presentación formal ante el Banco Central pidiendo que esa interoperabilidad sea más amplia y que incluya a las tarjetas de débito y crédito cargadas en las billeteras virtuales, en lugar de funcionar solamente con “dinero en cuenta”.

En su argumentación, los bancos alegan que el sistema actual queda limitado y que la experiencia de pago para los usuarios sería mucho más positiva si se incluyeran las tarjetas. De esa forma, el que paga podría tener la certeza de que no solamente todos los QR de los comercios van a aceptar su billetera sino que también van a aceptar cualquier medio de pago incluida en ella, ya sea una transferencia o una tarjeta. Y, siguiendo la filosofía de Transferencias 3.0, que lo hagan sin importar cuál es la billetera.

Los bancos piden que Mercado Pago "abra su ecosistema" REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

En concreto, lo que quieren evitar es una situación frecuente por la cual un comercio recibe pagos con QR pero no acepta las tarjetas bancarias cargadas en las billeteras de Mercado Pago. O bien que un comercio con el lector QR provisto por Mercado Pago acepta el pago con una billetera bancaria (Modo, Cuenta DNI u otras) solo con transferencia pero no con sus tarjetas. Por lo bajo, los bancos se quejan de que “Mercado Pago no abre su ecosistema y no se quiere integrar”.

Al mismo tiempo, en ese caso entran a jugar otros factores desde el punto de vista del comerciante. Si el pago QR se hace por transferencia, la comisión máxima es del 0,8%; si ese mismo pago se hace con tarjeta, la comisión es más alta y también hay retenciones impositivas.

En un mensaje de cierre de año, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), Claudio Cesario, destacó los avances de los pagos digitales, en particular los realizados con QR, pero explicitó el pedido: “Las transferencias inmediatas están creciendo con fuerza mediante la utilización del código QR, que continúa ganando participación como medio de pago. Para avanzar mucho más, el BCRA debería establecer que los QR sean 100% interoperables, permitiendo a los usuarios pagar con cualquier tarjeta de crédito y no, como hasta ahora, únicamente con las tarjetas asociadas a una determinada aplicación.”

Esa determinada aplicación a la que aludió el titular de ABA es sin dudas Mercado Pago. Este reclamo de los bancos extranjeros de ABA está alineado con los bancos de Adeba, que agrupa a las entidades de capital nacional. “Desde ABA con los demás actores de la industria financiera estamos realizando este pedido y seguiremos impulsando los medios de pago electrónicos”, concluyó Cesario.

Desde Mercado Pago no rechazan la posibilidad de que se incluya a las tarjetas en la interoperabilidad. De hecho, admiten estar “en conversaciones” con Visa y Mastercard para evaluar la cuestión. Pero a la vez advierten que todavía hay prioridades que no fueron cumplidas. “Transferencias 3.0 aún no está implementado en su totalidad y se siguen haciendo ajustes. La incorporación de las tarjetas de crédito al QR interoperable requiere inversión y tiempo para evitar un posible impacto negativo en la eficacia del sistema y en la experiencia de los usuarios” explicaron a Infobae desde la empresa fundada por Marcos Galperín.

Todavía hay que poner el foco en “mejorar el desempeño de los pagos interoperables, tanto a nivel de mejorar la tasa de aprobación y los tiempos de transacción, como para implementar y dar a conocer nuevas funcionalidades”, consideraron.

Pelea en el mostrador

Al mismo tiempo, en los bancos señalan que así como los pagos con QR se siguen ampliando, dentro de ese crecimiento se detectaron lectores de Mercado Pago que no aceptan pagos de billeteras de otras marcas, en particular de Modo, el intento lanzado por los bancos para competir con Mercado Pago.

En los mostradores de algunos comercios, de hecho, se exhibe esa situación abiertamente y hay cartelería que lo advierte, algo que va contra el principio de interoperabilidad que el Banco Central estableció desde el comienzo de Transferencias 3.0.

Los bancos detectaron comercios con el QR de Mercado Pago que solo aceptan pagos con billeteras de esa marca

En Mercado Pago se defienden diciendo que “3 de cada 4 comercios que venden en forma recurrente con nuestro QR ya recibieron pagos de otras billeteras”, con lo que esas situaciones “no son generalizadas”.

¿Por qué entonces hay comercios con QR que aceptan solo Mercado Pago? “No podemos tener el control sobre qué eligen los comercios, como sucede también que hay comercios que prefieren no aceptar pagos con QR con tarjeta de crédito usando nuestra billetera”, responden en la empresa. Y agregan su “sospecha” que de que al haber demoras o complicaciones al momento de cobrar con otras billeteras, los comerciantes prefieren directamente no aceptar esa posibilidad.

