Vacaciones VIP: la mejor estrategia para acceder a los salones exclusivos de los aeropuertos de la Argentina

Los salones VIP de los aeropuertos, los espacios más exclusivos de las terminales aéreas

Quienes opten por viajar en avión en estas vacaciones de verano cuentan con la posibilidad de acceder a los diferentes salones VIP que existen en los principales aeropuertos de Argentina, espacios exclusivos que ofrecen una serie de comodidades especiales para relajarse en las esperas previas a embarcar.

Distintos bancos y líneas aéreas ofrecen estas comodidades. Además, una empresa local prevé la apertura de otros 10 salones exclusivos, que se ubicarán a lo largo y ancho de todo el país.

Salones VIP de Ezeiza

En el aeropuerto Internacional de Ezeiza hay varios salones VIP a los que los pasajeros pueden acceder, ubicados en las diferentes terminales, a saber:

Terminal A

- Sala VipClub Partidas: abierto las 24 horas, un pasajero puede permanecer en este salón por un máximo de 3 horas. Ofrecen snacks, TV por cable, bebidas, periódicos, Wi-Fi, duchas, se permiten mascotas en jaula, cuenta con estacionamiento preferencial, procedimientos de inmigración acelerados y asistencia con equipaje.

Para acceder hay que contar con la membresía VIP Club (Tarjeta HSBC Premier Mastercard Black, Tarjeta Mastercad Black o Tarjeta Dragon Pass) o pagando en la puerta 242 dólares por un pase preferencial.

- Sala VipClub Arribos: ubicada junto a la sala de migraciones, está abierto las 24 horas y un pasajero puede permanecer un a hora como máximo. Ofrecen snacks, TV por cable, Wi-Fi, duchas, mascotas en jaula, periódicos y revistas.

Para ingresar hay que contar con la membresía VIP Club (Tarjetas HSBC Premier Mastercard Black, Mastercad Black, American Express Platinum y Black emitidas por Galicia, HSBC, Macro, Patagonia, Santander Río y REBA y The Platinum Credit Card Aerolíneas Plus emitida por American Express) o pagando 242 dólares por el pase preferencial.

Los salones VIP de los aeropuertos ofrecen espacios de relax junto a muchas otras comodidades (AA2000)

Terminal B

- American Airlines Admirals Club & Iberia VIP Lounge: está ubicado en el nivel superior frente a la puerta número 9. Abre desde las 6:00 a las 22:00 horas y ofrece Wi-Fi, computadoras, duchas, TV, diarios, revistas, bebidas, refrigerios, impresoras, fotocopiadoras y más.

Para acceder es necesario contar con la membresía Admirals Club o Alaska Airlines Board Room, o bien ser pasajero de primera clase o clase ejecutiva de American Airlines y aerolíneas socias de Oneworld; además pueden ingresar miembros Emerald o Sapphire, o bien pagando en puerta los 59 dólares del ingreso.

- Star Alliance Lounge: se encuentra en el segundo piso, también frente a la puerta 9. Este salón está abierto las 24 horas del día y tiene una estadía máxima por pasajero de 3 horas. Cuenta con aire acondicionado, bebidas, Wi-Fi, TV, bocadillos, duchas, diarios, revistas, teléfonos y fax.

Podrán acceder aquellos viajeros que cuenten con membresía Priority Pass, Lounge Club, Diners Club, United Club o Air Canada Maple Leaf Club, pasajeros de primera clase y clase ejecutiva de aerolíneas Star Alliance y miembros Star Alliance Gold.

- Latam VIP Lounge: ubicado junto a la puerta 9 de salidas internacionales. Está abierto en los horarios de los vuelos de Latam y Delta airlines. Cuenta con buffet, bebidas, Wi-Fi, TV, centro de negocios, periódicos, computadoras, servicio de lavado y planchado, duchas y más.

Pueden acceder a este salón, con un acompañante, quienes cuenten con categorías del programa de viajero frecuente Latam Pass Black Signature, Black y Platinum, excepto los pasajeros Black Signature que tienen permitido el ingreso con su grupo familiar declarado más un acompañante; los socios de SkyMiles de Delta, categorías Diamond, Platinum y Gold; socios de Qantas Airlines, categorías Emerald y Sapphire; socios de Japan Airlines, categorías Emerald y Sapphire con un acompañante (aplica solo para vuelos codeshare, donde Latam es operador); además de los pasajeros que compren el acceso al salón VIP volando por Latam, el cual tiene un costo de 40 dólares para adultos y 20 dólares para menores de edad.

En Ezeiza puede disfrutarse de un amplio buffet dentro de los salones VIP más exclusivos (AA2000)

Terminal C

- Ezeiza Lounge: se encuentra junto a la Puerta número 23. Cuenta con servicio Gastronómico, de Cocktail, sector Living, Infantil y de coworking, vestuario con duchas, Wi-Fi gratis e ilimitado, pantallas con estado de vuelos y una vista excepcional a la pista de despegue y aterrizaje.

Se puede acceder a este salón con tarjetas de crédito American Express emitidas por los bancos (no las directas), o pagando un valor de 50 dólares. La estadía máxima es de 3 horas por pasajero; y cabe destacar que los socios adicionales y/o sus acompañantes designados solo podrán ingresar al salón con una reserva previa generada por el socio titular.

- Aerolíneas Argentinas Salón Cóndor: localizado junto a la puerta 15, abre de 4:00 a 00:00 horas. Este salón tiene duchas, sala de reuniones, centro de negocios, área para niños, bocadillos, teléfonos, computadoras, bebidas, periódicos, revistas y Wi-Fi.

Podrán acceder aquellos pasajeros con membresía Club Cóndor, Aerolíneas Plus Platinum y SkyTeam Elite Plus, pasajeros de primera clase y clase ejecutiva de aerolíneas SkyTeam.

- American Express The Centurion Lounge: se ubica en el nivel dos junto a la puerta 15, abre de 05:00 a 00:00 horas y cuenta con refrigerios, teléfonos, periódicos, revistas, computadoras, aire acondicionado, Wi-Fi, TV, bar, área para niños, sala para fumadores, impresoras, fotocopiadoras y una sala de conferencias.

Para acceder hay que contar con la tarjeta The Centurion Card, The Platinum Card o The Corporate Platinum Card, todas ellas emitidas por Amex.

Gastronomía de primer nivel, champagne y más lujos que se ofrecen a los viajeros exclusivos en los salones VIP. (AA2000)

Salones VIP de Aeroparque

- Salón Aeropuertos VIP Club: único salón exclusivo de la terminal, se ubica en la planta baja, entre los edificios número 3 y 4 y cuenta con duchas, material de lectura, TV satelital, Wi-Fi, bar y refrigerios, información de vuelos, y está abierto las 24 horas del día.

Para acceder es necesario contar con alguna de las siguientes tarjetas de Amercian Express: Platinum y Black emitidas por el banco Galicia, HSBC, Patagonia, Macro, Santander Río y REBA; o bien contar con la tarjeta The Platinum Credit Card Aerolíneas Plus.

También pueden ingresar quienes estén adheridos a la Gift Card LatamPass o a la Tarjeta Dragon Pass; además, con la tarjeta Aerolíneas Plus Clásica hay un 5% de descuento, con la Aerolíneas Plus Oto un 10% y podrán beneficiarse de un 20% de reducción los socios Aerolíneas Plus Platino. El precio del ingreso es de 60 dólares o de 242 en caso de querer el pase preferencial.

Nuevos Salones VIP en Argentina

La empresa argentina CrossRacer, que presta servicios aeroportuarios hace más de 30 años, inició su nueva etapa en el desarrollo de salones VIP para viajeros.

Si bien no especificó las fechas, la compañía anunció que abrirá salones VIP bajo el nombre de AMAE Loungue en los aeropuertos de Bariloche, Mendoza, Iguazú y en el Aeroparque metropolitano de Buenos Aires, en lo que será una primera etapa.

Luego, en la segunda fase, prevé abrir salones VIP en los aeropuertos de Comodoro Rivadavia, Córdoba, Jujuy, Mar del Plata, Salta y Tucumán.

No obstante, la compañía todavía no detalló cuáles serán las condiciones de ingreso, ni los aranceles para poder acceder a los nuevos salones VIP.

