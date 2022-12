¿Tiembla Binance?: en medio de retiros por más de USD 1.000 millones, el CEO de la plataforma cripto busca calmar a los clientes

El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao (REUTERS/Pedro Nunes/File Photo)

El director ejecutivo de Binance Holdings Changpeng “CZ” Zhao, restó importancia a la preocupación por la reciente ola de retiros de fondos que ha sufrido la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, afirmando que los clientes podrían retirar todos sus activos sin ningún problema si fuera necesario.

“La gente puede retirar el 100% de los activos que tiene en Binance, no tendremos ningún problema en un día determinado”, dijo Zhao en una entrevista en CNBC. Señaló que Binance no opera en un sistema bancario fraccional, refiriéndose a la práctica de los grandes bancos a través de la cual se les permite prestar una proporción de los depósitos de sus clientes a los prestatarios. Las criptoempresas deberían “mantener los activos de los usuarios 1 a 1 y eso es lo que hacemos”.

Las plataformas de activos digitales se enfrentan a una crisis de confianza de los inversionistas tras el estrepitoso colapso de la bolsa FTX, de Sam Bankman-Fried, que colapsó el mes pasado por un aumento de los retiros. La rápida caída de FTX ha llevado a algunos usuarios a tomar el control de sus activos, lo que ha provocado un aumento de los retiros en todas las plataformas del sector.

Binance tiene una participación de casi el 60% en el mercado de derivados cripto y negoció USD 1,45 billones en noviembre

El martes, Binance sufrió retiros netos de alrededor de USD 1.140 millones, pero la situación se ha estabilizado durante la semana.

Muchas bolsas han intentado calmar el nerviosismo publicando vistas parciales de sus tenencias, o las llamadas “pruebas de reservas”, que no llegan a ser auditorías financieras completas y no han logrado convencer a los inversionistas. Cuando se le preguntó por qué su empresa no había optado por una auditoría financiera completa, Zhao dijo que muchas empresas de auditoría desconfiaban de trabajar con critpoempresas por miedo a dañar su reputación. Añadió que algunas no sabían cómo auditar plataformas de criptomonedas.

Sam Bankman-Fried, el fundador y ex CEO de FTX (REUTERS/Dante Carrer/File Photo)

A lo largo de la entrevista, Zhao buscó distanciar las prácticas de su empresa de las de FTX, que según las autoridades malversó los fondos de sus clientes, utilizando algunos para cubrir las deudas incobrables de la empresa hermana Alameda Research.

¿Hay confianza?

Uno de los indicadores más observados de la confianza de los operadores de Binance sugiere que hay más ansiedad frente a las consecuencias adicionales del colapso del mercado cripto de este año.

El promedio de siete días de interés abierto para los futuros perpetuos de bitcóin cayó un 40,3% desde principios de noviembre el miércoles, según el investigador CryptoCompare.

El declive se produce en un momento en que los inversionistas sacan criptomonedas de bolsas cripto como aquellas administradas por Binance, que también opera la bolsa spot o en efectivo más grande. “CZ” está convencido que las salidas se han “estabilizado”. No obstante, advirtió a los empleados que la recuperación de la industria del colapso de noviembre de su rival FTX será “turbulenta”.

Bitcóin ha caído más del 60% este año y cotiza en alrededor de 17.700 dólares.

“Dado que Binance es la mayor bolsa cripto de derivados, es probable que el cierre de posiciones de los principales participantes institucionales del mercado, que ahora tienen aversión al riesgo, haya impulsado la caída”, dijo Jacob Joseph, analista de investigación de CryptoCompare.

El interés abierto en las bolsas Bybit y OKX cayó un 19,1% y un 21,1%, respectivamente. El interés abierto de Crypto.com cayó un 83,1% durante el mismo período.

Binance tiene una participación de casi el 60% en el mercado de derivados cripto y negoció USD 1,45 billones en noviembre, según CryptoCompare. La participación de Kraken está por debajo del 1%, mientras que OKX y Bybit tienen cuotas de mercado del 14,4% y 11% respectivamente, según el investigador. CryptoCompare no rastrea los datos de participación de mercado de Crypto.com.

Los derivados cripto son un mercado más grande que las negociaciones al spot. Cuando FTX anunció su quiebra el 11 de noviembre, el volumen de negociación de derivados promedio de siete días triplicaba con creces la de spot, según CryptoCompare. Actualmente, es aproximadamente el doble del tamaño de spot.

Con información de Bloomberg

