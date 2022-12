Quién es Bernard Arnault, el dueño de LVMH que desplazó a Elon Musk y es el nuevo hombre más rico del mundo

FILE PHOTO: Bernard Arnault, billionaire and chairman of LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, speaks at the inauguration of the Atelier Louis Vuitton in Vendome, France, February 22, 2022. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

El dueño de Twitter y CEO de Tesla, Elon Musk, fue desplazado como la persona más rica del mundo en el ranking de principales fortunas que elabora la revista Forbes. El primer puesto cambio de manos desde entonces, luego de que subas y bajas en la acción de la empresa fabricante de automóviles eléctricos hicieran variar el valor neto que se le asigna a la fortuna de Musk. Pero esta semana, dado los costos de la compra de la red social y el impacto en el valor de Tesla de las condiciones de mercado y el siempre controversial alto perfil del mutimillonario.

Elon Musk fue desplazado por Bernard Arnault, CEO de Louis Vuitton, como el hombre más rico del mundo El patrimonio neto del fundador de Tesla bajó a 185.300 millones de dólares tras el desembolso para la compra de Twitter. El empresario francés lo superó por 100 millones VER NOTA

Pero las subas y bajas en el valor de la fortuna de Musk llevaron el foco de atención a otro multimillonario que no es tan afecto al perfil alto, al menos no como el CEO de Tesla. No fue Jeff Besos, CEO y fundador de Amazon, el que superó a Musk entre los más ricos. Tampoco el mítico inversor Warren Buffet, ni el creador de Microsoft Bill Gates. El nuevo hombre más rico del mundo se llama Bernard Arnault y es el presidente y CEO de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Bernard Arnault supervisa el imperio LVMH, que cuenta con unas 70 marcas de moda y cosméticos, entre ellas Louis Vuitton y Sephora. En enero de 2021, LVMH adquirió la joyería estadounidense Tiffany & Co por USD 15.800 millones, lo que se considera la mayor adquisición de una marca de lujo de la historia.

El presidente francés Emmanuel Macron junto al CEO del grupo de lujo LVMH Bernard Arnault en París, Francia, el 24 de mayo de 2018 (Reuters)

LVMH desembolsó USD 3.200 millones en 2019 por el grupo hotelero de lujo Belmond, que posee o gestiona 46 hoteles, trenes y cruceros fluviales. Y sin embargo su cara no es tan conocida.

Listas negras y filtros de visibilidad: las nuevas revelaciones de Elon Musk sobre las antiguas políticas de Twitter El hilo de mensajes de este jueves estuvo a cargo de la periodista Bari Weiss, quien mostró que la plataforma de microblogging creó distintos mecanismos para restringir las visibilidad de ciertas publicaciones sin informar a los suscriptores de la red social VER NOTA

Muchos lo llaman “el dueño silencioso del lujo”. Por la discreción de su vida privada, pero el gran impacto de sus empresas de moda en todo el planeta. Forbes estima su fortuna hoy en USD 191.300 millones, apenas por encima de los USD 180.700 millones de Musk.

Nació el 5 de marzo de 1949 en Roubaix, al norte de Francia. Sus padres, Marie-Josèphe Savinel y Jean Léon Arnault, eran propietarios de una empresa de obras públicas, Ferret-Savinel. Al terminar sus estudios de Ingeniería Politécnica, y ya trabajando en la empresa familiar, convenció a sus padres para vender el negocio por 40 millones de francos en 1971, redirigiendo sus actividades hacia la promoción inmobiliaria.

Prácticamente ningún rubor del mundo del lujo es ajeno a LVMH, en este caso, relojes (Reuters)

En 1973 se casó con su primera mujer, Anne Dewavrin. Con ella tuvo dos hijos, Delphine y Antoine. La familia viviría sus primeros años en Francia, aunque decidieron mudarse a Estados Unidos en 1981, tras la victoria electoral del centro-izquierdista François Mitterrand.

Twitter y su herramienta para ser “colaboradores” en tweets de amigos Community Notes es la opción a la cual pueden acceder todos los usuarios de la red de microblogging VER NOTA

Arnault comenzó su camino a la megariqueza poniendo USD 15 millones del negocio de su padre para comprar Christian Dior en 1985. El mito dice que ya en los Estados Unidos, un taxista no supo responderle quién era el presidente de Francia pero, a modo de consuelo, dijo sí saber quién era Christian Dior. De ahí, supuestamente, surgió la inspiración para el cambio de rumbo.

Ahora, casi ningún rubro relacionado con el lujo no es ajeno. Su empresa controla, además de las marcas ya mencionadas, a Kenzo, Bulgari, Tiffany, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy, Dom Pérignon el mítico hotel Cipriani de Venecia y el tren Orient Express.

El hotel Belmond Cipriani de Venecia, una de las joyas del imperio del lujo de Bernard Arnault

En 1990 se separó, pero la soltería le duraría poco. En 1991 se casó con la pianista Hélène Mercier-Arnault. Juntos tres hijos: Alexandre, Frédéric y Jean. Hoy, cuatro de los cinco hijos de Arnault trabajan en rincones del imperio LVMH: Frédéric, Delphine, Antoine y Alexandre.

Seguir leyendo: