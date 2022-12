Mercados: la Bolsa argentina retrocede después de la inactividad por los feriados locales

La Bolsa atraviesa un mes de diciembre con ajuste de precios.

La Bolsa argentina opera en baja este lunes ante selectivas tomas de ganancias, en una plaza que reanuda su actividad tras los feriados locales de jueves y viernes.

“Debido a que la semana corta de Argentina no coincidió con feriados en Estados Unidos, esperamos ver una convergencia en precios en el día de hoy (lunes)”, apuntaron los expertos de Portfolio Personal inversiones.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedía un 2,8% a 166.400 unidades a las 11:15 horas, luego de mejorar un 0,9% durante los tres días hábiles de la semana pasada.

El Merval anotó un nivel máximo histórico nominal intradiario de 171.462 puntos en los primeros días de diciembre.

Operadores señalaron a Reuters que tomas de posiciones anuales y de coberturas ante una alta inflación que golpea la economía argentina, mantienen al mercado en una senda alcista de precios.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares exhiben moderadas bajas del 0,2%, según la referencia de los Globales con ley extranjera que son negociados en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, sube un entero para la Argentina, a 2.342 puntos básicos.

En el contexto global, los plazas externas caían a la espera que la Reserva Federal estadounidense (Fed), el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra suban esta semana las tasas en 50 puntos básicos, lo que supondría una ralentización con respecto a los aumentos de 75 puntos previos.

Semana clave para la deuda en pesos

El mercado aguarda el miércoles el resultado de la licitación de Letras del Tesoro con vencimientos por unos 405.000 millones de pesos y el jueves el índice de precios la consumidor de noviembre.

“Todavía el Gobierno tiene algunos cartuchos o trucos de magia, cada vez menores. (..) Me da la sensación de que, si los factores externos que hoy no controla el gobierno no se agravan mucho más, como el conflicto geopolítico o la sequía, el gobierno a los ‘ponchazos’ va a tratar de aguantar hasta las elecciones. Esto deja y agrava la situación para adelante”, dijo en declaraciones radiales Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo, en declaraciones a FM Milenium.

El índice Merval de la Bolsa porteña conserva una ganancia de 99,3% en pesos desde que empezó el año, mientras que medido en dólares el beneficio alcanza el 19,35

“Argentina hoy en día no genera confianza, y por eso el mercado casi no se movió con la noticia de Cristina Kirchner (quien anunció que no se presentará a ningún cargo político en 2023)”, estimó Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

“Al mercado local no le impactan las noticias políticas ni económicas; lo que impacta en el país es la noticia global sobre el mercado de renta fija. Es algo que tiene sentido porque Argentina es una inversión de mucho riesgo, es high beta, y por eso los inversores buscan otro tipo de oportunidades”, afirmó Timerman.

