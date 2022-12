Más cortes de luz: el informe que describe cómo las fuertes olas de calor generarán graves problemas energéticos

Un verano más caliente de lo habitual promete tener impacto sobre la infraestructura eléctrica (Agencia Andina)

El fin de semana largo se supo que el Gobierno sancionará a Edenor y Edesur por dejar hasta 570.000 usuarios sin servicio eléctrico. Según el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), en 90 días ya aplicó sanciones por $980 millones.

Desde las distribuidoras señalaron que los cortes no se debieron a las altas temperaturas sino al arrastre de las tormentas del viernes por la tarde, que provocaron caídas de árboles y postes y afectaron mucho más a los usuarios bonaerenses que a los porteños, porque en provincia los tendidos son aéreos, más expuestos a los avatares climáticos.

“El domingo hubo 45.000 cortes adicionales y ahora permanecen unos 15.000 usuarios aún sin servicio, sobre todo en la zona de Edesur, en el sur, y algo en la zona de Edenor”, dijo Walter Mertello interventor del ENRE en una entrevista en Radio Mitre.

“Edesur nos anticipó cómo serían las contingencias en el verano hace pocos días y no lo pudieron cumplir”, expresó.

“Prevén temperaturas más altas en las primeras semanas del año y que será un verano muy seco. Lo sabían y sin embargo, a la hora de hacer un plan de contingencias, no pudieron hacer nada”, destacó el funcionario sobre los cortes que se dieron en un feriado sin demanda comercial e industrial.

Típica imagen de los veranos porteños (Matías Arbotto)

Infobae pudo acceder al informe que mencionó Mertello y que también confirmó como válido Edesur, cuyo accionista principal, la italiana ENEL, confirmó semanas atrás que busca irse del país.

“Todos los años pedimos este tipo de informes. Una cosa es presentar algo técnico y otra resolver problemas que tienen, como mínimo, tres años. Los ingresos no alcanzan ni para mantener el sistema. Y así y todo seguimos invirtiendo. Nos preparamos e incorporamos 60 técnicos en los últimos dos meses, pero no no podemos controlar el consumo, que tiene récords históricos, ni la temperatura. La regulación tiene que acompañar la inversión permanente que necesita el sector, y eso no pasa”, dijeron en Edesur.

Cortes y ola de calor

El trabajo privado que encargó Edesur se titula “Actualización informe climatológico con tendencia para el verano 2022/23″.

En resumen, habrá temperaturas por sobre la media histórica, menos lluvias –aunque más episodios tipo eléctricos con granizo– y más olas de calor. El técnico no lo dice pero en lenguaje energético eso parece ser igual a más cortes de luz.

Los detalles del informe privado:

- El informe hace referencia a una anterior en el que destacó que “las temperaturas máximas estarían por encima de los valores promedio, mientras que las mínimas estarían por debajo de sus valores medios históricos. Incluso señalamos la posibilidad de fenómenos meteorológicos de alto impacto para el agro como podrían ser las heladas tardías como en definitiva sucedió entre las últimas horas de octubre y las primeras de noviembre”.

Uno de los gráficos del informe

- Además, “respecto a la inestabilidad se esperaban menos episodios que los que suelen presentarse dentro de la estación cálida pero con casos puntuales de tormentas eléctricas de variada intensidad, recordando que estos episodios son muy sectorizados, de desplazamiento muy errático y portador de fenómenos severos de alto impacto con ráfagas, precipitaciones que incluyen granizo y/o grandes volúmenes de lluvias”.

- “Todo esto se mantiene”, resumió Mazza.

- Sobre el verano que viene: “Se espera que dentro del trimestre enero/febrero/marzo las temperaturas queden por encima de los valores medios, con más episodios de olas de calor. A veces más prolongadas respecto a lo que han sido estas históricamente”.

- “Se esperan precipitaciones por debajo de la media estival en materia de volumen y de cantidad de episodios, pero se advierte sobre la posibilidad de que algunos episodios puntuales contengan precipitaciones intensas aunque breves, con presencia de granizo y de ráfagas de vientos fuertes”.

Multas

Como se destacó, ayer Martello anunció por Twitter que el ENRE “sancionará y embargará a las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor por los cortes y la demora en la reposición del servicio a más de 570.000 usuarios este fin de semana”. Las multas, precisó, se sumarían al total de sanciones por $687 millones a Edesur y $293 Millones a Edenor aplicadas desde el nombramiento de Martello como interventor, en septiembre pasado.

El tuit de Mertello anunciando las multas

Según la información oficial, se inició el proceso para aplicar sanciones a Edesur y Edenor por la interrupción del servicio a 409.000 y 170.000 usuarios respectivamente.

El interventor del ENRE precisó que las nuevas sanciones se sumarán a los $980 millones de multas ya aplicadas en los 90 días que lleva de intervención. El número total de usuarios afectados por día, agregó, fue de 184.857 el jueves, 274.407 mil el viernes y 121.850 mil el sábado. Y en algunos casos continúan, por cortes en el suministro eléctrico.

