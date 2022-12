Semana financiera: el BCRA sumó reservas y los dólares alternativos reaccionaron al alza

El BCRA acumula reservas pero se amplía la brecha cambiaria.

La semana financiera, más corta por los feriados, aunque con actividad en el exterior, cumplió con las expectativas de los agentes del mercado, con una sostenida recuperación de reservas netas para el Banco Central, que aprovecha el importante flujo que aporta el agro con el beneficio del dólar soja 2, y una reacción en las cotizaciones bursátiles del dólar, dado que los pesos recibidos por los sojeros se volcaron en parte a la cobertura a través del MEP y el “contado con liquidación”.

Semana financiera: la cotización libre tuvo cinco días en baja por efecto del dólar soja 2 Los ingresos extra del agro, casi USD 1.000 millones a un tipo de cambio de $230, calmaron a la plaza financiera. El dólar libre bajó ocho pesos, a $312, y el BCRA se alzó con compras netas por USD 457 millones. Los bonos en dólares ganaron 9,5% y cedió el riesgo país VER NOTA

La entidad monetaria se alzó con un saldo neto de USD 236 millones por su participación cambiaria en las tres sesiones operativas, con liquidaciones a $230 por unos USD 398,3 millones, lo que significa que el BCRA se quedó con poco más de la mitad de lo que compró.

De esta forma, luego de ocho ruedas operativas del nuevo dólar soja a una tasa de cambio diferenciada el monto liquidado por los exportadores de soja y derivados sumó 1.354,6 millones de dólares. En tanto, las compras netas efectuadas por la autoridad monetaria con el dólar soja 2 acumularon en ocho días hábiles unos USD 693 millones, a un tipo de cambio promedio de $289,20, pues el Central efectuó una emisión neta -entre compras y ventas en la plaza mayorista- de $200.382 millones para adquirir esos dólares.

Mercados: Wall Street reanuda las bajas y arrastra a las acciones y los bonos argentinos Los índices de Nueva York restan 0,3% y los títulos argentinos operados en dólares ceden hasta 3%. Leve baja para los bonos Globales, con un riesgo país en los 2.335 puntos básicos VER NOTA

Esta inyección de pesos a la plaza financiera, por el equivalente al 4,5% de la Base Monetaria -próxima a $4,5 billones- se hizo sentir en la demanda de dólares efectuada a través de activos bursátiles. El “contado con liqui” con el Global 2030 (GD30) dio un apreciable salto y cerró en $338,25, con un incremento de 3,5% semanal desde los $326,90 del viernes anterior. En tanto, el dólar MEP ganó 3,2%, a $328,98 a través del pesos.

El “contado con liqui” llegó a negociarse a un récord de $343 el miércoles, por encima de los $340 de julio, aunque vale aclarar que como consecuencia de la altísima inflación de 6% mensual acumulada en cuatro meses y medio, el precio presente es inferior en términos reales.

“El mercado local de nuevo tiene como protagonista al dólar, tanto el contado con liquidación como el MEP se encuentran en máximos históricos y siembran duda una vez más. En esta ocasión se suma el factor político de esta semana que podría inyectar volatilidad al mercado en las próximas jornadas”, sintetizó Leonel Buccolo, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

Jornada financiera: el dólar libre subió a $316 y el Banco Central sumó casi USD 700 millones por compras del nuevo dólar soja Mientras que las cotizaciones bursátiles se estabilizaron, el dólar libre subió un peso. El S&P Merval ganó 1,8% y los bonos en dólares subieron 3% luego de que Cristina Kirchner anunciara que no se presentará como candidata VER NOTA

“Las fuentes de emisión monetaria no son pocas y la cantidad de riesgos de cara a los próximos meses podrían agregar más incertidumbre en la cuestión del dólar. Por otro lado, la economía argentina deberá hacer frente tanto a los riesgos climáticos, que prometen una menor liquidación, como a los riesgos externos con las consecuencias que pueda llegar a tener sobre los precios de commodities”, precisó un informe de GMA Capital.

El contagio para el dólar libre fue tenue. El “blue” ganó cuatro pesos o un 1,3% semanal, a $316 para la venta. Esta cotización alternativa sigue a los dólares bursátiles, pero está mas ligada a la circulación monetaria y la necesidad de pesos que tienen los ahorristas de cara a a fin de año y las vacaciones.

La brecha cambiaria con el dólar mayorista, que subió 1,81 peso o 1,1%, a $169,90, quedó en el 86 por ciento.

Fruto de las compras del Central en el mercado de cambios, pero sobre todo por la revalorización del yuan chino frente al dólar- las reservas brutas recuperaron el nivel de los USD 39.000 millones que habían perdido el 28 de octubre. Los activos internacionales sumaron USD 714 millones, a los 39.005 millones de dólares.

En el plano externo y “de corto plazo, la decisión de política monetaria de la Fed, junto a la revisión de las proyecciones en su reunión del miércoles, dictaminarán la dinámica del dólar”, indicaron los analistas de Balanz Capital.

Dudas en la Bolsa

Para las acciones y los bonos se desarrolló una semana volátil y que termina con más interrogantes que certezas. La condena recibida por la vicepresidente Cristina Kirchner a 6 años de prisión por defraudación al Estado en la causa Vialidad por defraudación al Estado, fue interpretada como un fundamento alcista para los papeles argentinos, pues anticiparía un cambio efectivo de signo político -y de lineamientos económicos- luego de las elecciones de 2023.

No obstante, el repunte alcista se diluyó entre jueves y viernes por la influencia de los mercados internacionales, sumidos en un recorrido errático por el escenario de alza de tasas de la Reserva Federal de los EEUU y proyecciones de recesión económica en los próximos meses.

Para pasarlo números, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 0,9% semanal en pesos, a 171.177 puntos, muy cerca de un récord nominal intradiario de 171.432 unidades. Sin embargo, la firme suba del “contado con liqui” produjo una caída de 2,5% semanal para el Merval en dólares, una medida más objetiva para entender el ritmo del mercado.

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, explicó que “a medida que los mercados se fueron sofisticando, cada país es un mundo. Pero creo que la región está bastante atada a lo que pase con la Reserva Federal, y Argentina también. Argentina hoy en día no genera confianza, y por eso el mercado casi no se movió con la noticia de Cristina Kirchner. Al mercado local no le impactan las noticias políticas ni económicas; lo que impacta en el país es la noticia global sobre el mercado de renta fija. Es algo que tiene sentido porque Argentina es una inversión de mucho riesgo, es high beta, y por eso los inversores buscan otro tipo de oportunidades”.

En el mismo sentido, los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- cerraron la semana con números negativos del 4% en promedio, con un precio promedio ponderado en torno a los USD 26, aunque lejos de sus mínimos debajo de los USD 20 a fines de julio último.

Así, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, creció casi 90 puntos para la Argentina, a los 2.335 puntos básicos.

“Lo que sucede invariablemente en los hechos es que la dinámica macro se deteriora mucho como consecuencia de la entrada de la economía al modo electoral y el nuevo gobierno asume en condiciones mucho más frágiles de las que podía anticipar”, señalaron los expertos de Consultatio Plus.

Seguir leyendo: