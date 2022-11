Dólar Qatar: cuál fue la reducción en octubre de los gastos con tarjeta en el exterior

Las primeras cifras oficiales sobre el funcionamiento del “dólar Qatar”, tal como se denominó al encarecimiento del tipo de cambio para gastar en el exterior, mostró un descenso moderado en cuanto a la salida de dólares por esa vía. Según el Balance Cambiario publicado por el Banco Central, en octubre los argentinos realizaron compraron con tarjeta en el exterior por un total de USD 327 millones, solamente un 16% de los USD 391 millones registrados en septiembre.

Las personas físicas “compraron de forma neta USD 464 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de USD 327 millones, mostrando una caída del 16% respecto al mes previo) y para atesoramiento (con un neto de USD 117 millones por compras de billetes)”, señaló el documento del BCRA.

El dato tiene dos salvedades importantes para contextualizar la comparación. En primer lugar, la normativa del “dólar Qatar” entró en vigencia recién el 12 de octubre, por lo que no funcionó el mes completo. Por otra parte, hubo una demora en la implementación que hizo que muchos consumidores no sintieran el recargo. La resolución de la AFIP dispuso una retención extra del 25% cuando los consumos de una persona superen los USD 300 mensuales, calculados para cada persona y no para cada tarjeta. Los bancos y las fintech, de esa forma, no podían saber si alguien que gastó, por caso, USD 250 con su tarjeta ya había gastado otros USD 250 en el mismo mes con otra tarjeta.

Ese inconveniente ya empezó a solucionarse y en los resúmenes ya empezó a aparecer el recargo del 25% (sobre la cotización oficial del dólar) por Bienes Personales, que se suma al 30% del impuesto PAIS y al 45% de retención por Ganancias que existían con anterioridad.

Desde el Gobierno se prevé que el impacto del dólar Qatar se computará en el dato de noviembre, no solo porque la norma funcionará el mes completo sino también porque se sentirá el impacto de los miles y miles de argentinos que viajaron al país asiático para el Mundial de Fútbol.

Por otra parte, el Balance Cambiario de octubre también mostró una caída del 38% en la cantidad de dólares que compraron los argentinos a través del “dólar ahorro” con su magro cupo de USD 200 mensuales. Hubo compra de billetes por USD 121 millones frente a los USD 195 que se habían registrado en septiembre. Aquí también jugó su papel una de las restricciones cambiarias que comenzó a regir: la prohibición de operar en el mercado de cambios para aquellas personas que reciban subsidios en sus tarifas de gas, electricidad o agua potable.

También el efecto de la agudización del cepo cambiario minorista se hizo sentir en la cantidad de personas que pudieron comprar su cupo de USD 200. En septiembre habían superado el millón de personas; en octubre, fueron solamente 619.000. Las distintas medidas para desincentivar la compra de dólar ahorro vienen reduciendo esa cifra, que tuvo un récord de casi 4 millones de compradores en agosto de 2020.

El Balance Cambiario del Banco Central exhibió además el complejo escenario cambiario de octubre tras el aluvión de divisas que recibió el Central en septiembre gracias al dólar soja, cuya segunda etapa para diciembre acaba de ser anunciada por el Gobierno. El mes pasado el ingreso y egreso de dólares dejó como resultado un rojo de USD 664 millones, mientras que en septiembre la fuerte liquidación de los sojeros le había permitido un inédito superávit de USD 5.478 millones.

“La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de USD 664 millones. Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de las cuentas de “Servicios”, “Ingreso primario” e “Ingreso secundario” por USD 799 millones, USD 217 millones y USD 12 millones respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos de transferencias por bienes por USD 363 millones”, aseguró el BCRA en su informe.

